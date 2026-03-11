Sociedad

Otorgaron un aumento para el Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos

El plan prioriza la inclusión y la formación laboral de los participantes, con vistas a su inserción en el mercado de trabajo competitivo

A través de una resolución
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial rige un aumento en la ayuda mensual de $143.890, equivalente al 40% del salario mínimo para los trabajadores protegidos

El Ministerio de Capital Humano dispuso una actualización en el monto de la ayuda económica mensual que perciben los beneficiarios del Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos, a partir del 1° de enero de 2026.

La Resolución 213/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece que la asignación alcanzará los $143.890 por mes, en concepto de monto no remunerativo, y responde a la necesidad de adecuar el beneficio legalmente previsto a las variaciones del salario mínimo.

El reajuste se plasma en la modificación del artículo 19 del reglamento del Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos de Producción, instrumento que regula el esquema de apoyo estatal vigente desde 2006. Esta medida busca mantener el equilibrio entre el respaldo económico y la evolución de los salarios en el mercado formal, garantizando la continuidad de la asistencia para quienes desarrollan tareas en los talleres protegidos.

La resolución instruye al Servicio Administrativo Financiero a efectivizar el nuevo monto desde el inicio de 2026, asegurando que los beneficiarios reciban el incremento en tiempo y forma. El ajuste se fundamenta en lo que ordena la Ley N° 26.816, que asigna a estos trabajadores una retribución equivalente al 40% del salario mínimo, vital y móvil.

El Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos de Producción fue creado por la Resolución N° 937/2006 del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el propósito de facilitar la integración laboral y el desarrollo de competencias de personas con discapacidad.

El aumento rige desde el
El aumento rige desde el 1 de enero de este año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La normativa establece que la asignación mensual estímulo corresponde exclusivamente a quienes cumplen tareas bajo la modalidad de Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE), que prioriza la inclusión y la formación laboral de los participantes, con vistas a su inserción en el mercado de trabajo competitivo.

El esquema de asistencia no solo contempla la ayuda directa a los trabajadores con discapacidad, sino que también prevé asistencia económica a las instituciones responsables de los talleres. Estas entidades pueden acceder a recursos para desarrollar acciones orientadas a potenciar las competencias laborales de su plantel, realizar exámenes preocupacionales y financiar la cobertura de riesgos del trabajo para sus integrantes.

Según la información oficial, el objetivo es sostener y mejorar las condiciones de empleabilidad de los beneficiarios, facilitando su desarrollo profesional y la posibilidad de acceder a empleos fuera del ámbito protegido. El programa, desde su creación, ha sido uno de los principales instrumentos de política pública destinada a la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Asignaciones familiares ANSES

Desde el primer día hábil de marzo de 2026, las asignaciones familiares y universales recibieron un aumento del 2,88%. Este incremento, determinado por la movilidad vigente, abarca la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF), entre otras prestaciones.

Los importes fueron oficializados mediante la Resolución 38/2026, publicada en el Boletín Oficial y se aplican de manera automática sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El valor de la AUH y de la AUE asciende en marzo a $132.814 por cada menor de edad. De ese total, ANSES retiene un 20% mensual, que se liquida de forma acumulada al año siguiente una vez presentada la Libreta de Asignación Universal. El monto neto mensual cobrado por cada titular resulta del 80% del valor anunciado.

En el caso de la SUAF, destinada a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de prestaciones contributivas, el monto actualizado para el primer rango de ingresos es de $66.414 por cada hijo. Los montos varían según el rango salarial del grupo familiar, pero el texto fuente solo detalla el valor correspondiente al primer rango.

Las asignaciones para hijos con discapacidad también se ven alcanzadas por el mismo índice de movilidad. Así, la AUH para hijos con discapacidad se eleva a $432.461, mientras que la Asignación Familiar por hijo con discapacidad alcanza los $216.240. Estos valores se actualizan proporcionalmente y mantienen la misma modalidad de pago y retención que las asignaciones generales.

Para quienes perciben la AUE, el nuevo valor también es de $132.814. En todos los casos, los incrementos se aplican en forma automática y los fondos se depositan directamente en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios.

