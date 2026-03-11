Sociedad

El Consejo de la Magistratura impulsa una nueva encuesta sobre acceso a la justicia en la ciudad

La iniciativa reunirá opiniones y necesidades de los residentes porteños para actualizar el diagnóstico institucional, con miras a fortalecer la respuesta del sistema judicial frente a las actuales demandas sociales y jurídicas

Guardar
El edificio que alberga al
El edificio que alberga al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puso en marcha la Segunda Encuesta de Acceso a Justicia del sistema judicial porteño, con el objetivo de actualizar el panorama de las percepciones ciudadanas tras una década de transformaciones institucionales y sociales. El relevamiento, que alcanzará a un mínimo de 2.200 residentes, busca convertirse en una herramienta fundamental para ajustar y fortalecer la respuesta judicial ante los desafíos que enfrentan los habitantes de la ciudad, según informó Infobae.

Es el primer estudio integral que se realiza después del relevamiento de 2014, y tiene como propósito captar tanto las opiniones sobre el Poder Judicial como registrar necesidades jurídicas insatisfechas, el grado de conocimiento sobre los derechos y la confianza en las instituciones. La secretaria de Administración General y Presupuesto, Genoveva Ferrero, explicó que el objetivo principal es entender qué espera hoy la ciudadanía de la Justicia y así lograr “una foto clara de cómo está hoy la Ciudad en materia de acceso a la justicia para poder ajustar lo que haya que ajustar de cara a los desafíos que vienen”.

La organización del estudio incluye a la Secretaría de Administración y Presupuesto, bajo la coordinación general de la Dirección de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales (PAJDU). El trabajo está orientado a fortalecer la planificación estratégica del Poder Judicial y consolidar una cultura institucional centrada en la mejora continua y la accesibilidad.

Contenidos y ejes de la encuesta judicial

El cuestionario estructurado se implementará de forma presencial entre residentes de la ciudad, generando un diagnóstico basado en datos empíricos que permitirá identificar los principales obstáculos y facilitadores en el ejercicio de derechos. El diseño del instrumento abarca cuatro ejes centrales: cultura legal y percepción de la justicia; confianza y conocimiento del sistema judicial; accesibilidad al sistema de justicia; e información sobre los recursos disponibles.

La directora de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales, Jessica Malegarie, expresó que la prioridad está en descubrir “cuál fue la experiencia concreta de las personas cuando tuvieron que recurrir a la justicia: qué barreras encontraron, cuánto tiempo demoraron los trámites y cuánto conocían sobre sus derechos en ese proceso”. Malegarie agregó que resulta relevante obtener información que el propio Poder Judicial habitualmente no posee: “Entender si las personas saben a dónde recurrir cuando tienen un problema, qué instituciones conocen y qué tipo de respuestas esperan del sistema judicial”.

La encuesta se utilizará también como base de evaluación para las políticas desarrolladas históricamente desde la Oficina de Acceso a la Justicia, a cargo de Eugenia Redondo. La secretaria de Coordinación de Políticas Judiciales del Consejo, Gisela Candarle, afirmó que “pasaron más de diez años desde la realización de la primera encuesta” y que muchos de los programas actuales tuvieron origen en los resultados de aquel primer diagnóstico. Candarle señaló: “Medir resultados nos permitirá verificar el cumplimiento de los objetivos, optimizar recursos y mejorar nuestras prácticas, asegurando que los nuevos desafíos respondan a las necesidades y experiencias de la ciudadanía”.

Impacto esperado en la planificación judicial

La Segunda Encuesta de Acceso a Justicia aspira a aportar información esencial para orientar la gestión judicial y crear mecanismos que garanticen el derecho de acceso a la justicia en las áreas contravencional, penal, de consumo y contencioso administrativo, en función de las expectativas y obstáculos identificados entre quienes interactúan con el sistema judicial porteño.

Temas Relacionados

Consejo de la Magistratura CABACiudad Autónoma de Buenos AiresAcceso a JusticiaConfianza Institucional

Últimas Noticias

Exigía coimas y amenazaba con facas: cayó un expolicía que extorsionaba a comerciantes de Florencio Varela

Fernando Gabriel Funes (34), que había formado parte de la PFA y de la Policía de la Ciudad, se presentaba como jefe de calle de la DDI Quilmes

Exigía coimas y amenazaba con

Le hicieron el “cuento del tío” a una jubilada japonesa y los atraparon: ya tenían antecedentes

Los delincuentes fueron detenidos en el barrio porteño de Villa Ortúzar, tras robarle cuatro anillos de oro a la víctima

Le hicieron el “cuento del

Cerró una importante línea de colectivos que conecta el conurbano con la Ciudad de Buenos Aires

Se trata de la línea 148, que une Florencio Varela, San Francisco Solano y Constitución. Hay deudas con unos 500 empleados

Cerró una importante línea de

Cómo estará el tiempo en el AMBA en medio de alertas por tormentas en 11 provincias

El pronóstico anticipa una jornada con cielo despejado, temperaturas templadas y sin probabilidades de precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano

Cómo estará el tiempo en

Dos hermanos agredieron a golpes a agentes de tránsito de Neuquén y accedieron a una probation para evitar el juicio

La resolución se tomó durante una audiencia judicial en Neuquén. Los acusados aceptaron su responsabilidad en el hecho y ahora deberán realizar tareas comunitarias, un curso de educación vial y donar dinero a un club social

Dos hermanos agredieron a golpes
DEPORTES
Boca Juniors buscará arrimarse a

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

El escándalo que rodea a una figura del Manchester City por la presunta invasión de la privacidad de sus vecinos

El ministro de Deportes de Irán aseguró que la selección no jugará el Mundial: “No hay condiciones para participar”

Crece la tensión en Aston Martin de cara al Gran Premio de China en la F1 por los problemas en su motor: “No podemos quedarnos quietos”

La “maldición” que sufre Neymar cuando tiene que jugar el día del cumpleaños de su hermana

TELESHOW
Lizy Tagliani contó el berrinche

Lizy Tagliani contó el berrinche más gracioso de su hijo Tati: “Me encanta”

La decisión indeclinable de Pilar Smith respecto a APTRA: “El silencio no es una opción”

Carla Conte reveló cómo empezó la relación con su actual pareja: “El primer beso fue rarísimo”

Evangelina Anderson reveló el insólito plan que tienen todos los participantes de Masterchef para seguir viéndose

Fito Páez abrió su serie de shows en Rosario: el viaje por su obra y sus influencias y el abrazo con Ángel Di María

INFOBAE AMÉRICA

Detectan tuberculosis de origen humano

Detectan tuberculosis de origen humano en primate rescatado en Panamá

Donald Trump dijo que los bombardeos en Irán terminarán pronto

Descubren una proteína sanguínea que podría frenar el avance del cáncer de páncreas

Guerra en Medio Oriente: el CEO de Lego anticipó qué pasará con los precios de los juguetes tras la suba del petróleo

La guerra de Irán tiene un claro ganador regional