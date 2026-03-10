Sociedad

Una obra cloacal en Río Negro se derrumbó, un operario quedó atrapado bajo la tierra y murió

El accidente se produjo en la localidad de General Roca. La víctima tenía 49 años y permaneció atrapada durante aproximadamente veinte minutos. Hay otro hombre que resultó herido

El derrumbe de la zanja
El derrumbe de la zanja sorprendió a los operarios cerca del mediodía en la intersección de Mendoza y Canal Grande, en General Roca.

Un operario murió y otro resultó herido tras el desmoronamiento de una obra cloacal en la localidad de General Roca, en la provincia de Río Negro. El accidente ocurrió cerca del mediodía del lunes, en el sector del Canal Grande, próximo a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Universidad Nacional del Comahue, durante tareas de excavación.

El siniestro se produjo cuando una de las paredes de la zanja en la que trabajaban varios obreros cedió y una mezcla de tierra y piedras cayó sobre ellos. De acuerdo con información del medio regional Diario Río Negro, la emergencia movilizó rápidamente patrulleros de la Policía de la provincia, ambulancias del sistema de salud y el cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Roca, que acudieron al lugar para realizar tareas de rescate.

Entre los trabajadores afectados, dos lograron ser extraídos por sus propios compañeros, mientras que el tercero, Hugo Ariel Breppe, de 49 años, permaneció atrapado bajo el terreno durante aproximadamente veinte minutos. Personal de bomberos consiguió liberarlo y fue trasladado de urgencia al hospital Francisco López Lima.

La directora del hospital, Susana Marezi, detalló que el trabajador “llegó con un paro cardíaco”: “Vino reanimado desde el lugar del accidente, en estado cianótico. En el hospital continuamos con maniobras de reanimación durante 45 minutos más, pero lamentablemente no se pudo hacer nada y falleció”.

Hugo Ariel Breppe tenía 49
Hugo Ariel Breppe tenía 49 años

El segundo operario fue atendido por lesiones de aplastamiento. Marezi precisó que el paciente “presenta contusiones, se le están realizando estudios, pero está compensado y se encuentra bien”. Su identidad no se difundió públicamente.

La Fiscalía local, bajo la fiscal Jessica González, ordenó la realización de una autopsia para determinar las circunstancias exactas de la muerte de Breppe. El Ministerio Público Fiscal confirmó que las actuaciones judiciales continúan en curso.

El impacto de la tragedia se extendió al entorno personal del trabajador fallecido. Una de sus hijas, Luna, publicó en redes sociales: “Descansa en paz, pá. Que tu muerte no quede en la nada y las personas responsables paguen por esto. Te amo y te llevo en mi corazón para siempre”.

La obra donde tuvo lugar el accidente forma parte del Plan Director de Desagües Cloacales de General Roca, enmarcado en el Plan Nacional PAyS II. El proyecto había sido licitado el 6 de abril de 2022 por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), con la ejecución a cargo de la constructora Ecosur Bahía S.A.. De acuerdo al mapa de inversiones nacionales, antes de la interrupción registrada en 2024 por falta de financiamiento, la obra presentaba un avance físico del 13,05 %. Recientemente, se notó el regreso de máquinas y operarios a distintos sectores de la ciudad.

Inspectores de la Secretaría de
Inspectores de la Secretaría de Trabajo de Río Negro recorrieron el lugar tras el accidente, suspendieron la actividad y abrieron una investigación (Fotos: Diario Río Negro)

El ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, explicó a Diario Río Negro que, tras la disolución de Enohsa, el proyecto pasó a la órbita de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del gobierno nacional: “Lamentablemente, no tenemos injerencia en las obras nacionales y es algo que pedimos a Nación en su momento”.

El Departamento Provincial de Aguas también indicó que la obra fue licitada e inspeccionada por Nación, mientras que desde el municipio de General Roca aclararon que la administración local no tiene intervención en el proyecto: “La obra no es municipal”.

A raíz del accidente, la Secretaría de Trabajo de Río Negro suspendió preventivamente la obra y abrió una investigación a través del área de Higiene y Seguridad. Inspectores del organismo estuvieron presentes en el sitio poco después del derrumbe y comenzaron las actuaciones administrativas correspondientes.

El episodio se registró en la margen norte del Canal Grande, en la intersección de las calles Mendoza y Perú. La zanja donde trabajaban los operarios fue tapada tras el siniestro, mientras la investigación administrativa y judicial sigue su curso para establecer las causas del colapso y eventuales responsabilidades en la muerte de Hugo Ariel Breppe.

