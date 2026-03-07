Fin de semana con lluvias, viento y descenso de temperatura en Buenos Aires: hay alertas por tormentas en varias provincias

El SMN advierte sobre chaparrones aislados, descenso térmico y ráfagas de hasta 50 km/h en el área metropolitana

El pronóstico del primer fin de semana de marzo anticipa un escenario de inestabilidad, con lluvias intermitentes, ráfagas de viento y un descenso marcado de la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Frente a esto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el tiempo variable persistirá durante los próximos días y emitió alertas para gran parte del país.

Según el ente, el sábado por la madrugada habrá una probabilidad de 10% y 40% de lluvias aisladas. Sin embargo, en las próximas horas del día, el cielo se mantendría nublado sin chaparrones. La temperatura máxima será de 25°C y la mínima de 20°C.

Durante el día domingo no se registran probabilidades de lluvia, pero el sol seguirá sin asomarse. La temperatura máxima estaría rondando los 25°C y la mínima los 19°C. Según los datos del SMN, lo que se mantendrá constante todo el fin de semana serán las ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

De la misma forma, las nubes se seguirán extendiendo durante el comienzo de la semana, manteniendo un rango de temperatura similar a los días anteriores.

Clima durante el primer fin de semana de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fuente:SMN)

La Ciudad de Buenos Aires no será la única afectada, ya que en el Conurbano bonaerense también se esperan chaparrones. Aunque compartirá el mismo panorama que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lloviznas aisladas y viento predominante del este, lo que reforzará la sensación térmica baja para la época.

De acuerdo con el SMN, el descenso gradual de las temperaturas mínimas se mantendrá durante todo el fin de semana, situándose en torno a los 19°C y con máximas que no superarán los 25°C.

Por otro lado, el organismo meteorológico también emitió alerta amarilla y naranja para algunas provincias por tormenta. Durante el sábado, el este de Corrientes, Jujuy, San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén, La Pampa y Rio Negro serán las provincias que estarán bajo alerta amarilla por tormenta.

Las áreas se podrían ver afectadas por lluvias fuertes y abundantes y cortos plazos de tiempo, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas de viento que superarán los 60 kilómetros por hora.

El día domingo, mejorará el panorama para algunas provincias, mientras que Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa y Rio Negro estarán afectados por una alerta naranja. Este fenómeno tiene una intensidad más alta y según el SMN: “En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color”.

Alerta amarilla y naranja emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para las provincias

Las recomendaciones del SMN para las alertas por tormenta

Estas son algunas recomendaciones que sugiere el Servicio Meteorológico Nacional para los distintos niveles de alerta por tormenta.

Alerta amarilla:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta naranja:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio apilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.