Sociedad

Justicia argentina: mayoría de mujeres en el personal y una brecha en los altos cargos que se achica lentamente

Un estudio elaborado por la Corte Suprema revela que la presencia femenina se consolida en los estratos medios y bajos, mientras que en las cúpulas y puestos con poder de decisión presentan un crecimiento más lento

Guardar
La presencia argentina es desigual
La presencia argentina es desigual en la Justicia argentina/Freepik

La Justicia argentina cuenta con una mayoría de mujeres en su plantel: en 2025, ellas representaron el 57% del total del personal. Sin embargo, solo el 31% ocupa puestos de máxima autoridad, según la decimoquinta edición del “Mapa de Género de la Justicia Argentina”.

El informe, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, muestra que, aunque las mujeres predominan tanto en los cargos de funcionariado como en tareas administrativas, su presencia disminuye en las posiciones de mayor jerarquía. La brecha persiste, pese a que la participación femenina creció de manera sostenida en los últimos años, reflejando una tendencia positiva hacia la equidad de género en el ámbito judicial.

En 2025, el sistema judicial argentino —que abarca poderes federales, nacionales, provinciales, consejos de la magistratura y ministerios públicos— estuvo conformado por 133.622 personas. Las mujeres integraron el 57% del total y el 61% entre funcionarias y personal administrativo. En contraste, el sector de servicios sigue siendo mayoritariamente masculino, con un 67%.

Desigualdad en la cima

La desigualdad de género, aunque va disminuyendo, sigue siendo notoria en la cima: solo el 31% de quienes ocupan las máximas autoridades (ministras, procuradoras generales, defensoras generales) son mujeres, apenas un punto por encima del año anterior.

En los cargos de magistratura —que incluyen juezas, camaristas, fiscales, procuradoras y defensoras— la proporción femenina asciende al 46%. Aun así, el avance no es igual en los puestos de mayor poder, donde los nombramientos dependen de otros poderes del Estado, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores, que responden a decisiones internas de cada poder judicial.

La situación en la Corte Suprema

La Corte Suprema de la Nación no cuenta con ministras desde 2021. De todos modos, el 51% de su plantel de funcionarias en 2025 está formado por mujeres.

La ex jueza de la
La ex jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay/Juan Vargas

La historia de la Corte registra hitos: en 2004, Carmen María Argibay y Elena Highton de Nolasco se convirtieron en las primeras dos mujeres en integrar el máximo tribunal en democracia y simultáneamente. Antes, Margarita Argúas fue la única en ocupar ese lugar, designada en 1970 por el gobierno de facto de Roberto Levingston.

Elena Highton de Nolasco
Elena Highton de Nolasco

En la Procuración General de la Nación, las mujeres representan el 53% del funcionariado y el 56% del personal administrativo, pero solo el 28% de los procuradores y fiscales son mujeres. La Defensoría General de la Nación estuvo a cargo de una mujer al 31 de octubre de 2025, aunque solo el 37% de quienes desempeñan ese rol pertenecen al género femenino.

Las cifras en la Justicia federal

En la Justicia Federal y Nacional, la plantilla femenina llega al 54%. No obstante, apenas el 24% de los cargos de camaristas está en manos de mujeres. Durante 2025, tres cámaras federales no tenían ninguna camarista y una cámara carecía de magistradas. Solo dos cámaras contaban con mayoría femenina y la Cámara Federal de la Seguridad Social alcanzó la paridad.

Segmentos en crecimiento

En el ámbito provincial y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las mujeres representan el 64% del funcionariado, el 36% de las máximas autoridades y el 45% de la magistratura. Este segmento registró un crecimiento significativo: en 2011, el porcentaje de mujeres en cargos máximos era del 21% y en 2025 llegó al 36%.

Tanto en los Ministerios Públicos Fiscales y de la Acusación, como en los Ministerios Públicos de la Defensa a nivel provincial y en la Ciudad de Buenos Aires, las mujeres siguen siendo minoría en los cargos de mayor jerarquía.

En los consejos de la magistratura de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las mujeres ocuparon el 40% de los 212 cargos relevantes, cinco puntos más que en 2024 y 14 puntos por encima del primer registro en 2011. En 2025, la mayoría femenina en los consejos se dio en solo cinco jurisdicciones, mientras que en tres se logró paridad exacta.

Temas Relacionados

Corte Suprema de JusticiaArgentinaOficina de la MujerProcuración General de la NaciónEquidad de Género JudicialParticipación Femenina Justicia

Últimas Noticias

Susto en Villa Urquiza: volcó un camión que cargaba cemento y el conductor quedó atrapado

El accidente ocurrió a la altura de Bauness al 2100. Se dispuso un operativo de emergencia de máxima urgencia para extraer al chofer. En Tucumán, una camioneta volcó con un cargamento de hojas de coca

Susto en Villa Urquiza: volcó

La Matanza: robaron una moto a punta de pistola, quisieron huir y cayeron tras una persecución

El hecho fue registrado en tiempo real por las cámaras de seguridad del Municipio. Secuestraron un revólver calibre 22. Uno de los ladrones resultó herido tras caer de la motocicleta robada. El video del asalto

La Matanza: robaron una moto

Secuestraron más de 50 kilos de marihuana en un operativo en la frontera de Salta

Fue en un procedimiento realizado por personal de la Aduanana para prevenir el tráfico de drogas. Se solicitó la intervención de la Justicia Federal

Secuestraron más de 50 kilos

Cuánta basura generan los porteños y por qué el sistema enfrenta un desafío creciente

La gestión de residuos en la Ciudad de Buenos Aires enfrenta un desafío cada vez mayor por el volumen de basura que generan sus habitantes. Cómo funciona el sistema, qué lugar ocupa el reciclaje y cuáles son los debates sobre el tratamiento de los residuos

Cuánta basura generan los porteños

Murió “Hipólito”, el hipopótamo nacido en cautiverio que vivía en el ex zoológico de La Plata

El ejemplar había sido trasladado al Bioparque cuando tenía ocho años. Murió hoy, con casi 26, a causa de un paro cardiorrespiratorio. Su historia

Murió “Hipólito”, el hipopótamo nacido
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Chris Bumstead: el legado de un campeón joven, su apuesta por la técnica y los ejercicios claves para hombros fuertes

Otro dolor de cabeza para Scaloni rumbo a la Finalíssima y el Mundial: Paulo Dybala se operó la rodilla

Cristiano Ronaldo encendió las alarmas en Portugal por su lesión a 97 días del Mundial: “Más grave de lo esperado”

Boca Juniors avanzó por el fichaje de Alan Lescano: qué falta para cerrar el pase del futbolista de Argentinos Juniors

TELESHOW
Miguel Romano volvió a peinar

Miguel Romano volvió a peinar a Susana Giménez luego de la pelea: “Ahora su pelo está perfecto”

En medio de la polémica, filtraron las fotos que prueban el romance de Evangelina Anderson con Ian Lucas

Quién es Luana Fernández, la influencer que se separó de su novio desde la casa de Gran Hermano

El tenso cara a cara entre Daniela De Lucía y Yanina Zilli en Gran Hermano: “No quiero tu disculpa”

La charla al aire entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que reavivó los rumores de casamiento

INFOBAE AMÉRICA

Irán se ensaña con las

Irán se ensaña con las naciones del Golfo: fuerzas navales de Qatar estaban en edificios de Bahrein bombardeados

Oasis, Olivia Rodrigo y Arctic Monkeys encabezan un cartel de estrellas para el álbum benéfico ‘Help(2)’

¿Los padres de hoy intelectualizan demasiado la crianza de sus hijos?

Bolivia: más de 6.500 usuarios solicitaron resarcimiento de daños provocados por la mala calidad de la gasolina

El avión presidencial de Bolivia presentó “fallas inusuales” y obligó a Rodrigo Paz a modificar su agenda