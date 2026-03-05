Tres camiones y un colectivo chocaron en la Ruta 9: hay un muerto y un herido

Un choque frontal entre dos camiones de carga en la Ruta 9 durante la madrugada provocó un derrame de mercadería y largas filas de vehículos, afectando significativamente el tránsito.

La Ruta 9, uno de los principales corredores viales del país, registró dos accidentes en cadena con un kilómetro de diferencia, que involucraron a tres camiones y un micro, resultando en la muerte de una persona y un herido. El impacto de ambos choques, ocurridos entre los kilómetros 149 y 150 en sentido a Buenos Aires, derivó en el corte total de la circulación y extensas filas de vehículos.

El primer siniestro se produjo a la altura del kilómetro 149, en el carril que conecta Rosario con Buenos Aires. Allí, un micro colisionó con un camión que transportaba carne y, según informaron las autoridades, una persona perdió la vida. Marcos Varela, oficial de Bomberos de San Pedro, confirmó el deceso y recomendó a los conductores que “una vez que Vialidad abra la ruta, vayan tranquilos y sin mirar a los costados”.

Uno de los camiones transportaba carne y huesos

Minutos después, y como consecuencia de la acumulación de vehículos detenidos por el primer accidente, se generó un segundo choque en el kilómetro 150, en dirección a la localidad de Zárate, donde dos camiones colisionaron y una persona resultó herida. Las unidades de emergencia asistieron a los involucrados y organizaron un desvío hacia la Ruta Provincial 191 para los vehículos pequeños, mientras que los camiones y colectivos permanecieron detenidos.

El corte total de la Ruta 9 provocó demoras prolongadas y una gran cantidad de usuarios varados. Yamila, pasajera de un colectivo, relató: “Me desperté a las 4 de la mañana y ya había pasado el accidente. No tenemos información. Lo que es coche pesado y colectivo no se pueden desviar, pero los vehículos chicos sí”.

Choque entre camiones en Ruta 9

Y añadió: “Estoy en un colectivo lleno, vengo desde Santa Fe y es la única forma de venir es en colectivo”. La incertidumbre también afectó a quienes viajaban por turnos médicos u obligaciones laborales: “Tengo un turno y no sé si voy a llegar. No nos dejaban bajar”.

El tránsito se mantiene interrumpido durante varias horas mientras los equipos de Bomberos de San Pedro y personal de Vialidad Nacional trabajaban en la remoción de los vehículos y la normalización del paso. Las autoridades reiteraron la necesidad de extremar las precauciones al circular por la zona y de respetar las indicaciones de los operativos dispuestos para restablecer el tránsito.

Las víctimas eran oriundas de Rosario

Hace poco más de un mes, dos personas fallecieron y otras tres sufrieron heridas tras el vuelco de un automóvil en la Ruta Nacional 9, cerca de la localidad de Ramallo. El accidente provocó la intervención de equipos de emergencia y autoridades judiciales.

De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, el hecho ocurrió en el kilómetro 221, en el tramo que conecta Buenos Aires con Rosario. El automóvil, un Renault Stepway color bordo, era conducido por Juan Eduardo Radice, de 77 años, domiciliado en Rosario. Lo acompañaban un hombre de 49 años, una mujer de 73, un niño de 9 y Natalia Susana Radice, de 38 años. Por razones que se investigan, el conductor perdió el control y el vehículo volcó, quedando detenido en el cantero central.

El accidente tuvo graves consecuencias para los ocupantes. El conductor murió en el lugar y su hija, Natalia Susana Radice, perdió la vida tras ser expulsada del habitáculo.

La mujer de 73 años quedó atrapada en el asiento trasero y fue rescatada por bomberos voluntarios de Villa Ramallo. El hombre de 49 años y su hijo pudieron salir del auto con ayuda de personas que se acercaron a auxiliar.

Policías, bomberos y ambulancias del hospital local participaron en el operativo. Los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Gomendio de Ramallo con diferentes lesiones y en estado de shock. El parte médico no especificó la gravedad de las heridas. El tránsito sobre la Ruta Nacional 9 no se interrumpió, aunque la presencia de los equipos de emergencia restringió la circulación durante varias horas.

Por orden judicial, peritos accidentológicos trabajaron para determinar la mecánica del siniestro y evaluar posibles responsabilidades. La causa fue caratulada en forma provisoria como homicidio culposo y lesiones culposas. El expediente quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Villa Ramallo, dependiente del Departamento Judicial San Nicolás.