Continúa el monitoreo de los incendios en el Parque Nacional Los Alerces ante la falta de lluvias

Varios de los focos fueron declarados como contenidos y/o controlados. Sin embargo, remarcaron la necesidad de trabajar para alcanzar su completa extinción

Brigadistas equipados con cascos amarillos
Brigadistas equipados con cascos amarillos y trajes protectores luchan contra un incendio forestal que genera humo denso en el Parque Nacional Los Alerces

A una semana de que volvieran a detectarse nuevos incendios forestales en el Parque Nacional Los Alerces, las brigadas continúan con los operativos. Durante la jornada del miércoles, se enfocaron en realizar patrullajes y evaluación de los focos activos, tras confirmarse que no se esperan lluvias para el jueves.

A lo largo del día, la labor se orientó hacia la detección de puntos calientes en La Tapera y la contención prioritaria de las llamas en Puerto Café en el sector 4, que se encuentra próximo a la laguna Villarino. Además, registraron que la temperatura máxima promedio fue de 17 grados, la humedad rondó el 40% y vientos de 30 a 40 km/h, con ráfagas de mayor intensidad y sin previsión de lluvias.

Para el jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se esperan condiciones climáticas similares. Mientras que la máxima alcanzará los 17 grados, la mínima llegaría a tocar 1° C. Gran parte del día estará parcialmente nublado, aunque destacaron que la velocidad del viento disminuirá y no superaría los 22 km/h.

De acuerdo con el pronóstico extendido para el fin de semana, la posibilidad de que se produzcan lluvias en la región sería muy lejana. Además, advirtieron que el nivel de peligro de incendios se mantendrá en alto, por lo que recordaron la prohibición de iniciar fuegos y solicitaron denunciar cualquier avistamiento de columnas de humo y/o focos en la zona.

No se esperan lluvias en
No se esperan lluvias en la zona durante toda la semana (SMN)

Por otro lado, el Comando Unificado destacó el aporte constante de los habitantes y vecinos, ubicados en ambas márgenes del río Grande – Futaleufú, especialmente en Los Cipreses, ya que permitieron el despliegue logístico y el apoyo a bases estratégicas en Puerto Ciprés y Río al Límite, mediante la cesión de espacios privados.

Según la información obtenida por el medio local Diario Jornada, también se habilitaron los sectores Embalse Amutui Quimey, río Grande – Futaleufú y sendas de zona sur al uso público. No obstante, pidieron a quienes circulen por la Ruta 71 y Ruta 259 que respeten los límites de velocidad y extremen las precauciones, ya que por los tramos sinuosos y de cornisa transitan vehículos particulares y móviles de emergencia.

Hasta el momento, más de 60 mil hectáreas de bosques nativos y zonas de vegetación baja resultaron destruidas por tres incendios registrados durante el verano. También hubo graves pérdidas en viviendas y vehículos particulares. Desde que las llamas arrasaron en la región, las imágenes de Epuyén, Puerto Patriada y El Hoyo muestran bosques quemados, animales muertos y restos de construcciones.

El foco más reciente, iniciado en La Tapera, fue detectado por los brigadistas en tres puntos simultáneos y distantes, por lo que las autoridades del Parque Nacional denunciaron ante el Juzgado Federal de Esquel que el origen fue intencional.

Una vista aérea muestra una
Una vista aérea muestra una vasta columna de humo elevándose sobre los bosques afectados por los recientes incendios en Chubut (Parque Nacional Los Alerces)

Bajo su argumento, indicaron que, en ese momento, ya no había condiciones naturales que pudieran provocar el siniestro. Desde la semana pasada, en esa área trabajan 24 brigadistas junto a un helicóptero proporcionado por AFE para evitar que el fuego se reavive.

Según confirmaron fuentes de ese organismo a Infobae, “el clima favoreció para sacarle fuerza a las llamas, lo que nos permitió contener los dos incendios del Parque Nacional”. Asimismo, en Puerto Patriada, la labor permanece a cargo de brigadistas regionales, con el fuego bajo control, aunque aún no se declaró oficialmente extinto.

Recientemente, en la apertura de las sesiones ordinarias, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres dedicó parte de su discurso a la magnitud del desastre forestal y cuestionó la desinformación, además de destacar la labor de quienes combatieron los incendios.

En línea con esto, el mandatario criticó a los “políticos ventajeros” que acudieron al lugar “para sacarse una foto al lado del fuego o entregando ladrillos a los vecinos que perdieron todo” y sostuvo que “el tiempo los va a poner en su lugar y la gente los va a poner en su lugar”.

