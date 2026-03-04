Impresionante incendio de un camión en plena autopista Buenos Aires-La Plata

Se incendia un camión en la Autopista Buenos Aires-La Plata

Un camión de carga se incendió por completo en la autopista Buenos Aires-La Plata a la altura del kilómetro 43 y medio, en el partido de Villa Elisa. El incidente provocó el corte total de la calzada en sentido hacia La Plata y obligó a que los vehículos circularan únicamente por la banquina. Según pudo reconstruir Infobae en base a fuentes de seguridad vial, el hecho ocurrió durante la mañana en medio de una densa niebla que redujo la visibilidad a solo 100 metros.

El conductor del camión advirtió la presencia de humo y detuvo la marcha sobre la banquina, pero las llamas avanzaron rápidamente y consumieron todo el rodado. No se registró ningún choque con otros vehículos, ya que el camión circulaba solo en ese momento. De acuerdo con los primeros reportes, no hubo víctimas ni heridos tras el siniestro.

La visibilidad limitada por el fenómeno meteorológico complicó las tareas de los bomberos y de los equipos de emergencia, que trabajaron para controlar el fuego y remover los restos del vehículo. Las autoridades implementaron un operativo de tránsito que desvió el flujo vehicular hacia la banquina, generando demoras y congestión en el acceso a la ciudad de La Plata. El corte total de la autopista se mantiene desde temprano, hasta que los especialistas concluyan las tareas de remoción.

“La visibilidad está reducida por el humo y la niebla en la zona. Sin heridos, el corte de calzada es total Y el tránsito circula lentamente por parquizado”, señalaron fuentes de AUBASA a Infobae.

En caso de nieblas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda las siguientes acciones:

1- Evitá circular.

2- Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.

3- Encendé las luces bajas y las antiniebla.

4- Reducí la velocidad.

5- En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas. 6- Mantenete informado por las autoridades.

Bomberos trabajan para extinguir un incendio de un camión en la Autopista Buenos Aires-La Plata, generando una densa columna de humo que afecta la visibilidad en la vía.

Sin embargo, hubo otro incidente que complicó aún más el tránsito en la Autopista Buenos Aires-La Plata. Y es que hay una reducción de calzada a la altura del kilómetro 4,5 en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. El motivo es la presencia de un vehículo detenido que obligó a interrumpir la circulación en uno de los carriles principales.

El incidente provocó demoras y complicaciones en el tránsito, especialmente en el horario pico, cuando la mayoría de los vehículos se dirigían hacia el centro porteño. Las autoridades de AUBASA desplegaron personal para asistir al conductor y coordinar las tareas de remoción.

La autopista Buenos Aires-La Plata concentra un alto flujo vehicular en ambos sentidos, con picos de más de 200 mil vehículos diarios, según registros oficiales. La empresa concesionaria recomendó a los automovilistas circular con precaución y estar atentos a los informes de tránsito, especialmente en sectores donde se registren incidentes o tareas de remoción.

Hace poco menos de un mes, la arteria estuvo completamente interrumpida por un accidente fatal, en la zona de Berazategui. Allí, un hombre perdió la vida tras intentar cruzar caminando la traza a la altura del kilómetro 27 y ser embestido por un auto.

El vehículo implicado fue un Ford Fiesta blanco, conducido por un hombre de 53 años, que embistió a un peatón. El impacto ocurrió en el carril descendente, justo en el sector donde la autopista atraviesa el partido de Berazategui.

El personal de seguridad vial fue alertado de inmediato y, al llegar, encontró la escena ya intervenida por los servicios de emergencia. Una ambulancia de la concesión vial se presentó en el sitio y una médica certificó el deceso del peatón. Durante el operativo, la víctima no pudo ser identificada y fue registrada como NN.