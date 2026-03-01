Sociedad

Cómo entablar nuevas amistades cuando la timidez pesa

Algunos gestos sencillos y preguntas bien elegidas pueden ayudar a conversar con confianza y ganar cercanía en distintos ambientes sociales

Las personas tímidas pueden crear amistades genuinas aplicando preguntas abiertas y mostrando interés real en los demás (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacer nuevos amigos siendo una persona tímida puede parecer un reto, pero especialistas en psicología aseguran que, con las recomendaciones adecuadas, es posible establecer vínculos auténticos y ampliar el círculo social sin estrés ni temor al rechazo.

Según la revista GQ, quienes se consideran tímidos pueden mejorar sus posibilidades de crear nuevas amistades practicando preguntas abiertas y mostrando interés genuino por las personas.

Las expertas en psicología y etiqueta señalan que iniciar conversaciones en entornos cotidianos como oficinas, comunidades o reuniones, con temas sencillos, facilita los primeros acercamientos sin generar presión.

Expertas en psicología y etiqueta sugieren romper el hielo en ambientes cotidianos para facilitar la construcción de vínculos sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga Deborah Serani y la consultora en etiqueta Diane Gottsman destacan que “la clave está en hacer preguntas abiertas”, ya que permiten que el interlocutor se exprese con mayor libertad, generando un intercambio de ideas más fluido y menos rígido. Este enfoque no solo rompe el hielo, sino que contribuye a crear una atmósfera relajada y propicia para el diálogo inicial.

La importancia de la curiosidad auténtica

Demostrar curiosidad por aspectos cotidianos —por ejemplo, cuánto tiempo lleva alguien en un lugar, a qué se dedica o qué opina de su entorno— permite que la conversación avance de forma natural y cómoda para ambas partes.

En ese sentido, escuchar activamente y prestar atención a las respuestas también incrementa la confianza y el interés mutuo, elementos esenciales para establecer nuevas conexiones.

La curiosidad auténtica y la escucha activa son elementos clave para que las personas tímidas ganen confianza al interactuar (Imagen ilustrativa Infobae)

Un gesto de interés genuino, como asentir o mantener el contacto visual, puede marcar la diferencia y mostrar respeto por la experiencia del otro. Las especialistas subrayan la importancia de evitar preguntas cerradas que solo admitan respuestas monosilábicas, ya que limitan la posibilidad de profundizar en la conversación.

Ejemplos prácticos para romper el hielo

En el ámbito laboral, preguntar a un colega cuánto tiempo lleva en la empresa o en la ciudad es un punto de partida efectivo, según la revista GQ. Consultar sobre experiencias previas o funciones dentro del equipo ayuda a que la charla fluya sin sentirse forzada y evolucione de manera espontánea.

Romper el hielo en entornos laborales o sociales es más sencillo al preguntar sobre experiencias, funciones o intereses personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En entornos comunitarios, cuestiones como el motivo de la mudanza, la ocupación o la impresión sobre el vecindario pueden abrir nuevas oportunidades de diálogo. Durante eventos sociales, es útil preguntar si la persona conoce al anfitrión, si suele asistir a ese tipo de encuentros o qué la motivó a participar. Estas preguntas iniciales suelen derivar, más adelante, en conversaciones sobre gustos e intereses compartidos, lo que contribuye a fortalecer la afinidad.

El valor de dar el primer paso

Superar la barrera del primer contacto representa uno de los mayores desafíos para las personas tímidas, pero las expertas coinciden en que tomar la iniciativa reduce gradualmente la incomodidad.

Al poner en práctica estas estrategias, la sensación de temor frente a desconocidos disminuye y resulta más sencillo entablar nuevas relaciones.

Superar el miedo al primer contacto y perseverar en la interacción reduce la inseguridad y fortalece la autoestima para hacer amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La repetición y la constancia permiten que la inseguridad inicial se transforme en confianza. Las especialistas aseguran que, tras varios intentos, los resultados son perceptibles: forjar amistades se vuelve una experiencia más accesible y satisfactoria.

Además, cada interacción exitosa refuerza la autoestima y motiva a continuar ampliando el círculo social, lo que genera un impacto positivo en el bienestar emocional.

Beneficios adicionales de ampliar el círculo social

Ganar confianza para interactuar con nuevas personas no solo facilita la integración en diferentes ambientes, sino que también enriquece el desarrollo personal. De acuerdo con la revista GQ, mantener relaciones diversas favorece la creatividad, la empatía y el aprendizaje de nuevas perspectivas.

Ampliar el círculo social potencia la creatividad, la empatía y el bienestar emocional, según especialistas citados por la revista GQ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acompañamiento de especialistas en psicología y etiqueta demuestra que la timidez no es una barrera insalvable, sino un rasgo que puede gestionarse con herramientas prácticas. La aplicación de preguntas estratégicas y una actitud abierta permiten a las personas tímidas descubrir oportunidades de conexión que, de otro modo, permanecerían fuera de su alcance.

Adoptar estas recomendaciones no elimina la timidez de inmediato, pero sí facilita pasos concretos para que el primer encuentro deje de ser un obstáculo y se transforme en una puerta de entrada a vínculos más genuinos y enriquecedores.

