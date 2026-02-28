Sociedad

Otra estación de la línea D del subte cerrará sus puertas por obras de renovación

Los trabajos integrales incluyen mejoras en accesos, andenes y restauración de murales

El cierre responde al Plan de Renovación Integral de Estaciones de Subterráneos de Buenos Aires impulsado por SBASE

La estación Tribunales de la línea D cerrará sus puertas el próximo lunes 2 de marzo para dar inicio a una renovación integral que transformará por completo su infraestructura y servicios, en el contexto del ambicioso Plan de Renovación Integral de Estaciones de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).

De acuerdo con información oficial difundida por SBASE, la intervención abarca desde los accesos y vestíbulos hasta el andén central, con el propósito declarado de mejorar la circulación y convertir el espacio en un entorno más cómodo, ordenado y luminoso para los usuarios del subte.

El proyecto, que se venía desarrollando con la estación en funcionamiento desde el año pasado, profundiza en una serie de obras que buscan reforzar la seguridad, la accesibilidad y la preservación patrimonial.

Entre los trabajos previstos se encuentran la impermeabilización de estructuras, la aplicación de pintura, la colocación de nuevos revestimientos metálicos en paredes y cielorrasos para evitar filtraciones, el recambio total de pisos y la restauración de murales históricos.

La renovación en la estación Tribunales contempla nueva iluminación LED, señalética y señalización braille para usuarios y turistas

Además, se sumarán nuevas luces LED que mejorarán la iluminación en todo el recinto, se renovará la señalética y se instalará señalización braille en pasamanos y pórticos, aspectos pensados para optimizar la experiencia de viaje tanto de residentes como de turistas.

En materia de mobiliario, los andenes contarán con bancos, cestos y apoyos isquiáticos. La impermeabilización incluirá inyección, tratamiento de juntas y el uso de productos considerados de última generación, según informó SBASE.

La restauración de los murales ubicados en los tímpanos será realizada por restauradores profesionales, bajo lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. La entidad subrayó que estos trabajos se ajustarán estrictamente a los criterios de conservación patrimonial vigentes.

El Plan de Renovación Integral de SBASE comprende 48 estaciones, de las cuales 17 ya han sido puestas en valor. Entre las estaciones intervenidas figuran Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro en la línea A; Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel en la línea B; San Martín en la línea C; Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo en la línea D, y Jujuy en la línea E. También se han renovado paradores del Premetro, detalló la empresa estatal.

Actualmente, tres estaciones permanecen cerradas: Piedras y Congreso en la línea A, y Malabia en la línea B. El plan contempla próximas intervenciones en Medrano y Ángel Gallardo (línea B), Lavalle e Independencia (línea C) y General Urquiza y Entre Ríos (línea E). Además, se encuentra en proceso de licitación la remodelación de Sáenz Peña, Alberti, Pasco (línea A) y Dorrego (línea B).

La línea B extiende sus horarios durante el fin de semana

La línea B extiende horarios nocturnos los fines de semana y suma la estación Uruguay, facilitando el acceso a la vida cultural porteña

En paralelo, la línea B incorporó un cambio relevante en su servicio de horario extendido. Desde el viernes 27, la estación Uruguay reemplaza a Callao como parte de la red de paradas habilitadas para operar en horario nocturno todos los viernes y sábados. Esta decisión, según SBASE, obedece a criterios de cantidad de pasajeros y proximidad a espacios culturales, con el objetivo de facilitar la movilidad de vecinos y visitantes en una zona caracterizada por su intensa vida nocturna.

El último tren desde J.M. de Rosas parte a la 1, mientras que desde Leandro N. Alem lo hace a la 1.30. Las estaciones seleccionadas para permanecer abiertas durante el horario extendido son J.M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. SBASE señaló que la elección responde a una estrategia para reducir la dependencia del transporte privado y potenciar el acceso a la oferta cultural de la ciudad.

La estación Uruguay reabrió hace poco completamente refaccionada, tras haber sido sometida a trabajos de pintura, impermeabilización, renovación total de pisos y luminarias. La transformación incluyó la incorporación de elementos alusivos a los teatros de la calle Corrientes, como telones, butacas y luminarias tipo marquesina y candileja, en un guiño al perfil artístico de la zona.

