El gobierno porteño habilitó cuentas para que alumnos de primaria usen inteligencia artificial

La medida contempla el acceso a la plataforma desarrollada por Google para todos chicos de escuelas públicas y la capacitación de docentes

La Ciudad de Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires habilitó el acceso gratuito a IA para todos los estudiantes de escuelas públicas primarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de Buenos Aires avanzó en la integración de la tecnología al sistema educativo al habilitar el acceso gratuito a Gemini, herramienta de inteligencia artificial generativa desarrollada por Google, para todos los estudiantes de escuelas públicas primarias. Los funcionarios indicaron que de esta manera CABA se convierte en la primera ciudad de América Latina en extender esta innovación al nivel primario, consolidando una estrategia de “inclusión digital, protección de datos y formación docente en el uso pedagógico de la IA”. Según información oficial del Gobierno porteño, esta medida sigue la experiencia previa en secundarias, donde la iniciativa alcanzó a la totalidad de la matrícula estatal mediante cuentas institucionales protegidas y entornos tecnológicamente equitativos.

De acuerdo a la información oficil, más de 7.000 educadores ya completaron capacitaciones en la Gemini Academy de Google, obteniendo certificación internacional. El plan contempla, además, instancias específicas sobre el uso pedagógico de la inteligencia artificial generativa y cursos autoasistidos diseñados para que los equipos docentes integren estas tecnologías de manera alineada con los diseños curriculares oficiales.

La herramienta está disponible a través de Google Workspace for Education y el acceso se realiza con cuentas institucionales @alu.bue.ar. Sobre la seguridad, el Ministerio de Educación remarcó que Gemini incluye filtros de contenido reforzados para menores de edad y garantiza la privacidad de la información: los datos de los estudiantes no se emplean para entrenar modelos públicos de inteligencia artificial. De este modo, se ofrece a los niños un espacio para explorar, crear e investigar de forma acompañada, con énfasis en el pensamiento crítico y el uso responsable de la tecnología desde edades tempranas.

La integración de Gemini se acopla a las plataformas educativas ya en funcionamiento en la red pública, optimizando las condiciones tecnológicas de toda la comunidad escolar y promoviendo una alfabetización digital crítica y ética. El objetivo declarado por las autoridades educativas es preparar a los equipos docentes para incorporar la inteligencia artificial con pleno sentido pedagógico y responsabilidad profesional.

El programa incluya capacitación para
El programa incluya capacitación para los docentes

En paralelo, la Escuela Estación Buenos Aires, inaugurada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, apuesta a la educación bilingüe y tecnológica en el barrio de Barracas. Durante la apertura del ciclo lectivo 2026, Macri destacó que este establecimiento integra 16 horas semanales de inglés, junto a materias de programación, robótica y pensamiento computacional desde primer grado.

El bachillerato informático previsto para la secundaria estará orientado específicamente a inteligencia artificial, programación y robótica, en correspondencia con las demandas laborales emergentes. El edificio cuenta con 17 aulas, laboratorios, biblioteca, comedor, salón de usos múltiples y mobiliario alternativo lúdico y pedagógico, además de equipamiento tecnológico del Plan Sarmiento.

El Ejecutivo porteño informó que el diseño estructural de la escuela apuesta al concepto de aulas móviles y flexibles, permitiendo adaptaciones a diferentes dinámicas de aprendizaje y la posibilidad de unir grupos en proyectos compartidos. Macri valoró la oportunidad que representa inaugurar una escuela de estas características y resaltó la función del compromiso familiar en el proceso educativo: “Necesitamos a las familias tan involucradas como hoy, ayudándonos a que estos chicos aprendan y aprendan bien, porque eso nos va a permitir a todos tener futuro, ya no solo un futuro individual, sino un futuro como país”, dijo Macri.

En tanto, la cartera educativa del gobierno porteño destacó que la decisión de extender el acceso a las herramientas de inteligencia artificial desde el nivel primario y apoyar la formación docente masiva, así como la apertura de escuelas orientadas a las competencias tecnológicas y bilingües, ubicaron a la Ciudad de Buenos Aires como referente regional en innovación educativa. Esta política impulsa oportunidades para unos cuatrocientos alumnos en el nuevo establecimiento de Barracas y sostiene la presencia de desempeños innovadores en toda la red pública, según destacaron desde el sitio institucional porteño.

