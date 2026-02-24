Sociedad

Ruta 8: un camión que transportaba vacas volcó, el conductor murió y los vecinos faenaron a los animales

El accidente ocurrió en el kilómetro 226 a la altura de Pergamino y provocó un corte total del tránsito en la zona. Un video mostró como se robaban al ganado, mientras la policía trataba de desplegar el operativo

Un camión que transportaba vacas volcó en la ruta . Mientras el chofer perdió la vida en el acto, un grupo de personas atracó el rodado y empezó a carnear a los animales.

Un camionero murió tras volcar el vehículo que conducía cargado con ganado bovino de pie en la Ruta Nacional 8. El episodio ocurrió a la altura de Pergamino y, tras el choque, el lugar del hecho quedó marcado debido a que un grupo de personas se acercó al lugar para faenar a las vacas que iban en el camión.

Según informó La Opinión Online, la víctima fue identificada como Cristian Fernando Alonso, de 50 años, domiciliado en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría. Alonso manejaba un camión Iveco gris oscuro con acoplado tipo jaula, transportando vaquillonas y novillos. El siniestro vial, registrado en el kilómetro 226, en el carril sentido Pergamino–Pilar, se produjo minutos antes de las 7:00 del domingo.

Por motivos que permanecen bajo investigación judicial, el conductor perdió el control, el camión despistó y volcó, quedando atravesado parcialmente sobre la cinta asfáltica y la banquina.

La fuerza del impacto no dio margen a la supervivencia: el cuerpo de Alonso quedó atrapado dentro de la cabina y fue retirado por brigadas de rescate. Al lugar acudieron integrantes de una unidad de bomberos, quienes se encargaron de las tareas para liberar el habitáculo. Personal de la Comisaría Segunda de Pergamino, efectivos del Destacamento de Seguridad Vial y móviles de la Patrulla Urbana Municipal participaron en el operativo, que incluyó el ordenamiento del tránsito y el balizamiento del área afectada. Una ambulancia de Same llegó para constatar el fallecimiento.

El siniestro ocurrió en plena madrugada, el transporte de ganado quedó bajo vigilancia hasta el traslado

La carga de ganado bovino, diseminada tras el vuelco, obligó a extremar las medidas de seguridad. En ese momento, varias personas se acercaron al lugar y, lejos de colaborar con las tareas de auxilio, comenzaron a faenar a los animales, situación que fue registrada y rápidamente generó rechazo en redes sociales.

Frente a experiencias previas en rutas bonaerenses, donde se han documentado intentos de saqueo o faena clandestina, la policía implementó una custodia preventiva hasta que la empresa propietaria pudo concretar el transbordo de la hacienda. Este procedimiento buscó evitar incidentes y contener la situación.

Durante varias horas, el carril afectado de la autopista Ruta Nacional 8 permaneció obstruido y la circulación se realizó de manera asistida, con reducción de velocidad en el tramo del siniestro. Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Comisaría Segunda, bajo la carátula de “muerte por accidente”, con intervención del Departamento Operativo Zona Vial VIII Junín y el Destacamento Vial Pergamino. Peritos especializados trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias exactas que derivaron en el vuelco, en una traza conocida por su alto tránsito de camiones que unen el norte de la provincia de Buenos Aires con el área metropolitana.

Impactante choque entre un colectivo y un auto en La Matanza: una explosión y cuatro heridos

Ocurrió el fin de semana cuando el automovilista invadió el metrobús. Hubo una explosión y cuatro heridos

Un video difundido en las últimas horas mostró un impactante choque entre un colectivo y un auto que dejó a dos mujeres internadas en grave estado y a otros dos jóvenes con heridas leves. El hecho tuvo lugar este fin de semana en La Matanza, donde un Renault 9 en el que viajaban siete personas fue embestido por una unidad de la línea 218 tras ingresar al carril exclusivo del metrobús, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Las imágenes, que circularon rápidamente en redes sociales, exponen el momento exacto en que el auto cruza de manera imprevista el carril del sistema de transporte, siendo alcanzado por el colectivo que circulaba a velocidad reglamentaria.

El fuerte impacto provocó una explosión que desató un incendio en el vehículo particular, generando alarma entre los testigos y movilizando a los servicios de emergencia y bomberos, según fuentes de la Estación de Policía Departamental de Seguridad La Matanza.

Tras la colisión, el Renault 9 continuó su recorrido descontrolado hasta colisionar contra un semáforo, donde las llamas consumieron gran parte de la carrocería. Los ocupantes, tres mujeres y un hombre, fueron auxiliados por personal policial y vecinos que se acercaron al lugar antes de la llegada de los bomberos.

El siniestro ocurrió poco después del mediodía, en la intersección de Ruta 3 y Andalgala, una zona de la localidad de Isidro Casanova identificada por su actividad vehicular intensa y la presencia de accesos al metrobús.

El parte médico inicial, al que accedió Infobae, señala que dos de las jóvenes, de 25 y 20 años, fueron trasladadas al Hospital Ballestrini. Una de ellas ingresó en estado reservado y permanece con asistencia mecánica, mientras que la otra fue atendida en el sector de guardia y su pronóstico es reservado. Los otros dos ocupantes del automóvil, ambos varones, recibieron atención en el Hospital Paroissien y se encuentran fuera de peligro.

La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 del Departamento Judicial de La Matanza, caratuló el caso como lesiones culposas. De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, los conductores de ambos vehículos quedaron imputados, sin que se dispongan medidas restrictivas hasta el momento. Las pericias accidentológicas buscan determinar si existió alguna falla mecánica o si el cruce indebido del carril exclusivo fue determinante en la secuencia del siniestro.

Personal de la Comisaría San Carlos sigue colaborando con la fiscalía para recolectar testimonios de testigos presenciales y analizar las imágenes de cámaras de seguridad municipales. Fuentes sanitarias del Hospital Ballestrini informaron que el estado de las jóvenes internadas sigue siendo delicado y que sus familiares reciben acompañamiento psicológico.

