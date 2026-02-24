Impactante choque entre un colectivo y un auto en La Matanza: una explosión y cuatro heridos

Ocurrió el fin de semana cuando el automovilista invadió el metrobús. Hubo una explosión y cuatro heridos

Un video difundido en las últimas horas mostró un impactante choque entre un colectivo y un auto que dejó a dos mujeres internadas en grave estado y a otros dos jóvenes con heridas leves. El hecho tuvo lugar este fin de semana en La Matanza, donde un Renault 9 en el que viajaban siete personas fue embestido por una unidad de la línea 218 tras ingresar al carril exclusivo del metrobús, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Las imágenes, que circularon rápidamente en redes sociales, exponen el momento exacto en que el auto cruza de manera imprevista el carril del sistema de transporte, siendo alcanzado por el colectivo que circulaba a velocidad reglamentaria.

El fuerte impacto provocó una explosión que desató un incendio en el vehículo particular, generando alarma entre los testigos y movilizando a los servicios de emergencia y bomberos, según fuentes de la Estación de Policía Departamental de Seguridad La Matanza.

El momento del choque

Tras la colisión, el Renault 9 continuó su recorrido descontrolado hasta colisionar contra un semáforo, donde las llamas consumieron gran parte de la carrocería. Los ocupantes, tres mujeres y un hombre, fueron auxiliados por personal policial y vecinos que se acercaron al lugar antes de la llegada de los bomberos.

El siniestro ocurrió poco después del mediodía, en la intersección de Ruta 3 y Andalgala, una zona identificada por su actividad vehicular intensa y la presencia de accesos al metrobús.

El parte médico inicial, al que accedió Infobae, señala que dos de las jóvenes, de 25 y 20 años, fueron trasladadas al Hospital Ballestrini. Una de ellas ingresó en estado reservado y permanece con asistencia mecánica, mientras que la otra fue atendida en el sector de guardia y su pronóstico es reservado. Los otros dos ocupantes del automóvil, ambos varones, recibieron atención en el Hospital Paroissien y se encuentran fuera de peligro.

La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 del Departamento Judicial de La Matanza, caratuló el caso como lesiones culposas. De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, los conductores de ambos vehículos quedaron imputados, sin que se dispongan medidas restrictivas hasta el momento. Las pericias accidentológicas buscan determinar si existió alguna falla mecánica o si el cruce indebido del carril exclusivo fue determinante en la secuencia del siniestro.

Personal de la Comisaría San Carlos sigue colaborando con la fiscalía para recolectar testimonios de testigos presenciales y analizar las imágenes de cámaras de seguridad municipales. Fuentes sanitarias del Hospital Ballestrini informaron que el estado de las jóvenes internadas sigue siendo delicado y que sus familiares reciben acompañamiento psicológico.

Un hombre fue golpeado con un fierro durante una violenta pelea de tránsito en Castelar

Un violento episodio se registró en las últimas horas en la ciudad de Castelar, en el oeste del Gran Buenos Aires, donde un hombre fue golpeado con un fierro por dos hermanos tras una discusión de tránsito.

Violenta pelea de transito en Castelar

Según pudo saber Infobae, el hecho ocurrió en la intersección del boulevard Juan Manuel de Rosas y José María Gutiérrez, en la zona de Castelar Norte. Por la brutalidad del impacto, la víctima se desvaneció en el lugar.

El video, captado desde un edificio cercano, registró con claridad la secuencia. Todo comenzó en horas de la tarde tras una discusión verbal entre un hombre y dos hermanos, aparentemente a raíz de un roce entre sus vehículos.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el conductor de la camioneta descendió armado con un rifle con intención de enfrentar a los otros involucrados. En ese contexto, uno de los agresores -quienes serían vecinos de Morón y empleados de una empresa de motores eléctricos- lo atacó con un fierro utilizado para aflojar tuercas de llantas y lo dejó inconsciente.