Impactante incendio en un depósito de logística en Benavídez: tres dotaciones de bomberos trabajan en el lugar

Bomberos, defensa civil y COT trabajan en el lugar

En el partido de Tigre, sobre la ruta 9 km 37, un incendio de grandes proporciones afectó un depósito ubicado dentro del complejo logístico Norlog, en Benavídez. Las llamas comenzaron alrededor de las 15 y rápidamente avanzaron sobre una de las naves situadas en el fondo de este predio, que alberga varias instalaciones similares.

En pocos minutos, columnas de humo negro se elevaron y resultaron visibles a varios kilómetros de distancia, generando preocupación en la zona.

Según le indicaron fuentes del municipio a Infobae, en principio tres dotaciones de bomberos acudieron al lugar para combatir el fuego, acompañadas por personal de Defensa Civil y del COT. La magnitud del incendio quedó registrada en imágenes y videos que muestran la intensa actividad de los equipos de emergencia y el impacto del humo sobre el paisaje local.

El fuego afectó una de las principales naves del complejo Norlog situado sobre la ruta 9 km 37 en Tigre

El hecho movilizó tanto a autoridades como a vecinos y trabajadores. Según información difundida por TN, se evacuó preventivamente a quienes se encontraban en el área, ante el riesgo que representaba la propagación de las llamas y la densa humareda.

Hasta el momento, no se reportaron heridos ni se conocieron las causas que originaron el incendio. El operativo de los bomberos continúa enfocándose en sofocar los focos activos y en controlar el avance del fuego dentro del predio.

Ante la magnitud de la situación, con llamas en todo el galpón y columnas de humo negro que se veían desde kilómetros de distancia, acudieron más dotaciones de bomberos. Fueron de Escobar, Don Torcuato, Pacheco, Benavídez y Tigre.

Una mujer que trabaja dentro del mismo predio a metros del galpón que se incendió dialogó con Infobae y contó cómo fueron los primeros instantes del incidente.

“A eso de las 14:45 mi encargada salió afuera y vio una columna de humo grande. Cuando salimos todas vemos que se estaba prendiendo fuego uno de los depósitos”, narró.

Si bien las causas que generaron el inicio del fuego aún son materia de investigación, los empleados del lugar sospechan que se pudo haber generado por un cortocircuito. “Explosión no hubo porque no se escuchó nada, solo fuego, así que es bastante probable lo del cortocircuito”, detalló la empleada de una cocina dentro del predio a este medio.

También aseguró que no sabe qué había dentro del galpón afectado, pero sí que la preocupación creció cuando las llamas empezaron a desplazarse hacia otra nave que hay detrás en la que se almacenan electrodomésticos.

“El galpón ese se destruyó completamente, pero los bomberos y los empleados querían evitar que el fuego afecte a los otros depósitos que estaban detrás del afectado”, explicó.

Justamente cuando el fuego comenzó a ser amenazante para otros sitios del predio, los bomberos solicitaron que evacúen la zona.

Noticia en desarrollo