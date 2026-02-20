Sociedad

Impactante incendio en un depósito de logística en Benavídez: tres dotaciones de bomberos trabajan en el lugar

Seguridad vial y el COT también se encuentran en la zona. Vecinos y trabajadores fueron evacuados por precaución

Guardar
Bomberos, defensa civil y COT trabajan en el lugar

En el partido de Tigre, sobre la ruta 9 km 37, un incendio de grandes proporciones afectó un depósito ubicado dentro del complejo logístico Norlog, en Benavídez. Las llamas comenzaron alrededor de las 15 y rápidamente avanzaron sobre una de las naves situadas en el fondo de este predio, que alberga varias instalaciones similares.

En pocos minutos, columnas de humo negro se elevaron y resultaron visibles a varios kilómetros de distancia, generando preocupación en la zona.

Según le indicaron fuentes del municipio a Infobae, en principio tres dotaciones de bomberos acudieron al lugar para combatir el fuego, acompañadas por personal de Defensa Civil y del COT. La magnitud del incendio quedó registrada en imágenes y videos que muestran la intensa actividad de los equipos de emergencia y el impacto del humo sobre el paisaje local.

El fuego afectó una de
El fuego afectó una de las principales naves del complejo Norlog situado sobre la ruta 9 km 37 en Tigre

El hecho movilizó tanto a autoridades como a vecinos y trabajadores. Según información difundida por TN, se evacuó preventivamente a quienes se encontraban en el área, ante el riesgo que representaba la propagación de las llamas y la densa humareda.

Hasta el momento, no se reportaron heridos ni se conocieron las causas que originaron el incendio. El operativo de los bomberos continúa enfocándose en sofocar los focos activos y en controlar el avance del fuego dentro del predio.

Ante la magnitud de la situación, con llamas en todo el galpón y columnas de humo negro que se veían desde kilómetros de distancia, acudieron más dotaciones de bomberos. Fueron de Escobar, Don Torcuato, Pacheco, Benavídez y Tigre.

Una mujer que trabaja dentro del mismo predio a metros del galpón que se incendió dialogó con Infobae y contó cómo fueron los primeros instantes del incidente.

“A eso de las 14:45 mi encargada salió afuera y vio una columna de humo grande. Cuando salimos todas vemos que se estaba prendiendo fuego uno de los depósitos”, narró.

Si bien las causas que generaron el inicio del fuego aún son materia de investigación, los empleados del lugar sospechan que se pudo haber generado por un cortocircuito. “Explosión no hubo porque no se escuchó nada, solo fuego, así que es bastante probable lo del cortocircuito”, detalló la empleada de una cocina dentro del predio a este medio.

También aseguró que no sabe qué había dentro del galpón afectado, pero sí que la preocupación creció cuando las llamas empezaron a desplazarse hacia otra nave que hay detrás en la que se almacenan electrodomésticos.

El galpón ese se destruyó completamente, pero los bomberos y los empleados querían evitar que el fuego afecte a los otros depósitos que estaban detrás del afectado”, explicó.

Justamente cuando el fuego comenzó a ser amenazante para otros sitios del predio, los bomberos solicitaron que evacúen la zona.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

TigreIncendioÚltimas noticiasBenavídez

Últimas Noticias

El Papa León XIV abrió en el Vaticano el debate sobre salud global: claves para la Argentina

Reunió a expertos mundiales para reflexionar sobre cómo sostener el derecho a la salud en un mundo de escasez y profundas desigualdades. Este debate dialoga con los problemas que enfrenta hoy la Argentina, donde la judicialización del sistema sanitario, la presión sobre las obras sociales, las restricciones presupuestarias y el financiamiento de tratamientos de alto costo tensionan la política pública

El Papa León XIV abrió

Acusaron a médicas y obstetras de un hospital de Neuquén por la muerte de una recién nacida

El fiscal Andrés Azar considera que las profesionales de la salud actuaron con impericia, negligencia y falta de diligencia durante la atención a una mujer que cursaba la semana 39 de embarazo

Acusaron a médicas y obstetras

Las fotos del explosivo que estalló en la Escuela de Gendarmería

El artefacto que provocó cuatro heridos es analizado por la División Explosivos de la PFA. Los detalles del mecanismo

Las fotos del explosivo que

Muerte de un penitenciario en medio de una fuga de la Alcaidía de Tunuyán: recapturaron a los dos presos evadidos

Víctor Bravo Morón fue atrapado en la rotonda del Gaucho, mientras que Enrique Acosta Vega fue hallado en Colonia Las Rosas, por lo que ninguno llegó a salir siquiera del departamento mendocino

Muerte de un penitenciario en

Cómo fue el momento de la explosión del paquete en la Escuela Superior de Gendarmería

El hecho se produjo este mediodía y provocó lesiones en cuatro agentes. El material estalló en la cara de dos de ellos, quienes fueron trasladados a un hospital porteño por sus heridas

Cómo fue el momento de
DEPORTES
En la Bombonera, Boca Juniors

En la Bombonera, Boca Juniors y Racing protagonizarán un partido con mucho en juego: hora, TV y probables formaciones

Por qué tuvo “las peores largadas” y los 4 equipos que llegan mejor al arranque de la F1: las frases de Franco Colapinto tras la pretemporada

El jefe de Alpine elogió el trabajo de Colapinto y Gasly en la pretemporada, pero dejó una advertencia para el debut de la Fórmula 1

El drástico giro en la “guerra de motores” de la F1 que podría cambiar el panorama del debate: en qué se vería beneficiado Alpine

Operarán a otro futbolista de Boca Juniors: será el tercero en un mes

TELESHOW
El terrible momento que vivió

El terrible momento que vivió Sol Pérez con su hijo Marco: “Se ahogó tomando la teta”

“La fama en Internet es una trampa”: Gabino Silva revela el lado oculto de ser viral

Pía Slapka anunció su separación del empresario Daniel Gabrielli: “No estamos más juntos hace un tiempo”

Pitty la Numeróloga habló de la denuncia en su contra por manipulación psicológica: “Que investiguen todo lo que quieran”

Jimena Monteverde anticipó su probable inasistencia al cumpleaños de Mirtha Legrand: “No creo que vaya”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército israelí se mantiene

El Ejército israelí se mantiene en “alerta máxima” en medio de las tensiones de Estados Unidos con Irán

Irán aseguró que tendrá un borrador para negociar un acuerdo en la próxima reunión con Estados Unidos

La CIDH dialoga con autoridades del Colegio de Abogados y magistrados electos

350 atletas salvadoreños competirán en el Ironman 70.3, el evento internacional más grande del año

La revolución DeFi: el impacto de esta tendencia en el mercado de activos digitales