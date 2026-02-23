Sociedad

¿Fin de semana largo? Cuándo cae el feriado del 24 de marzo

El calendario oficial de Argentina confirmó que esta fecha permitirá, en combinación con un día no laborable, disfrutar de un descanso extendido

El calendario de feriados 2026
El calendario de feriados 2026 ya confirma un fin de semana largo en marzo gracias a un día no laborable turístico (Télam)

El calendario de feriados en Argentina es uno de los temas más consultados, ya que impacta de forma directa en la organización de la vida cotidiana, los viajes y la economía. En marzo de 2026, el país se prepara para un nuevo fin de semana largo motivado por una de las fechas más significativas del calendario nacional: el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Cuándo cae el feriado del 24 de marzo

El 24 de marzo será feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha inamovible establecida desde 2002 por la Ley de la Nación 25.633 para recordar a los detenidos, desaparecidos y víctimas de la última dictadura militar en Argentina, conocida como el Proceso de Reorganización Nacional, que tuvo lugar entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

De acuerdo con el calendario oficial difundido por el Gobierno nacional, el feriado del 24 de marzo de 2026 caerá un martes, por lo que muchos argentinos se preguntan si habrá un fin de semana largo en torno a esta fecha.

Según la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial, el lunes 23 de marzo fue designado como día no laborable con fines turísticos, lo que posibilita la conformación de un período de descanso extendido que abarca desde el sábado 21 hasta el martes 24.

La normativa vigente, establecida por la Ley N.° 27.399, regula los días festivos nacionales y faculta al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres días feriados o no laborables adicionales para promover la actividad turística. Esta medida busca distribuir los descansos a lo largo del año y estimular tanto la economía como la organización de actividades familiares y comerciales.

Quiénes gozarán de un fin de semana largo en marzo

Dicho fin de semana largo se conformará a partir del lunes 23, declarado no laborable con fines turísticos, y el martes 24, feriado nacional. Esto permitirá que quienes puedan tomarse el lunes 23 disfruten de un descanso de cuatro días, desde el sábado 21 hasta el martes 24. No obstante, existen diferencias entre los días no laborables y los feriados nacionales.

La normativa indica que los días no laborables con fines turísticos, como el lunes 23 de marzo, no otorgan derecho a una remuneración adicional si se trabaja durante esa jornada, a diferencia de los feriados nacionales, en los que corresponde el pago doble según la Ley de Contrato de Trabajo. El día no laborable solo se implementa si el empleador así lo decide.

Según la Resolución 164/2025, el
Según la Resolución 164/2025, el lunes 23 de marzo será no laborable con fines turísticos, permitiendo un descanso extendido de cuatro días (REUTERS/Agustin Marcarian)

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

El calendario de feriados 2026 en Argentina, de acuerdo con la Resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial, contempla un total de 19 días festivos, incluyendo feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos.

A lo largo del año, la mayoría de los meses contará con al menos un fin de semana largo, salvo septiembre, mientras que mayo y diciembre tendrán dos períodos extendidos cada uno, sumando un total de 12 fines de semana largos.

Abril

  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)
  • 2 de abril: Jueves Santo (día no laborable)
  • 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

  • 1 de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

  • 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)
  • 10 de julio: Feriado con fines turísticos

Agosto

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable)

Septiembre

No hay feriados este mes

Octubre

  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre

  • 7 de diciembre: Feriado con fines turísticos
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

