Sociedad

Un abogado ambientalista alertó sobre la urgencia de tipificar el ecocidio: “La justicia no puede mirar para otro lado”

Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, Franco Gorini explicó por qué la figura del ecocidio avanza en la agenda legislativa argentina. Destacó que la respuesta penal es clave para enfrentar los daños ambientales recurrentes en el país

Guardar
El abogado ambientalista Franco Gorini reclamó la tipificación urgente del ecocidio en el Código Penal argentino por el aumento de daños ambientales

En una charla exclusiva con Infobae en vivo, Franco Gorini, abogado especializado en derecho ambiental, afirmó: “El avance hacia la tipificación de la figura del ecocidio es una realidad. Es algo que va a suceder en el corto plazo y tenemos que trabajar porque sea hecho de forma sensata”. El especialista remarcó que los incendios en la Patagonia y otras regiones argentinas evidencian la urgencia de una respuesta penal adecuada.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Gorini profundizó sobre la dispersión normativa que hoy rige los delitos ambientales: “Tenemos una dispersión normativa bastante marcada de distintos delitos ambientales en leyes especiales”. Sostuvo que la falta de un marco unificado en el Código Penal dificulta la sanción efectiva de quienes provocan daños al medio ambiente.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

La ausencia del ecocidio en el Código Penal y el rol del derecho administrativo

Gorini precisó que actualmente el Código Penal argentino no contempla el ecocidio como delito específico: “Hoy en día el ecocidio no lo tenemos tipificado”. Agregó que, en la práctica, los incendios intencionales sólo pueden ser juzgados como delitos comunes de incendio, con penas que suelen ser bajas: “El objetivo del delito de incendio no es la tutela del ambiente. El legislador, cuando tipificó el delito de incendio, lo que le preocupaba era la seguridad pública”.

La consecuencia, según el abogado, es que quienes inician incendios suelen recibir penas en suspenso: “Las personas que inician los incendios no tienen antecedentes penales, es primera condena, terminan siendo unas penas a tres años de prisión en suspenso, es decir, no van a prisión”. Para Gorini, este sistema resulta insuficiente para proteger un derecho consagrado en la Constitución: “Todos sabemos lo valioso que es el medio ambiente y justamente por eso merece una tutela especial”.

El concepto internacional de ecocidio y los desafíos para su aplicación local

El especialista expuso que la figura de ecocidio se encuentra en debate a nivel internacional, especialmente en la Corte Penal Internacional: “El ecocidio es una figura que está propuesta para ser tipificada en la Corte Penal Internacional”. Detalló que la definición exige intencionalidad y daños graves, extensos o duraderos sobre el ambiente: “Esta definición, pensada para la CPI, si nosotros la traspolamos a nuestro sistema legal, presenta un montón de vicisitudes”.

La falta de una figura
La falta de una figura penal específica para el ecocidio genera penas leves para responsables de incendios en la Patagonia y otras regiones del país (AP Photo/Victor R. Caivano)

Gorini explicó que el proyecto de reforma del Código Penal argentino ya incluye una referencia al daño ambiental irreparable, aunque sin nombrar expresamente al ecocidio: “En el proyecto de código penal del Ejecutivo, en el artículo 444, hay un inciso que, de forma genérica, sin decir que es el ecocidio, habla de los daños al ambiente que no van a permitir su regeneración y prevé penas mínimas de cinco años de prisión”. Según el abogado, la discusión parlamentaria será clave para definir el alcance de la figura y sus penas.

El paradigma punitivo y la influencia del papa Francisco en la agenda ambiental

El abogado subrayó que el ecocidio debe contemplar tanto la intencionalidad como la imprudencia, abriendo la puerta a sanciones a funcionarios públicos y actores privados: “Funcionarios públicos que, en connivencia con empresarios, permiten o hacen caso omiso a las normas pueden ser castigados de forma especial con, por ejemplo, penas de inhabilitación”. Añadió que la reacción estatal debe ser proporcional: “Tenemos que disuadir de la forma más fuerte posible. ¿Qué herramienta tiene el Estado? El derecho penal”.

Consultado sobre la influencia del papa Francisco, Gorini destacó el rol pionero del pontífice: “Francisco, nuestro Papa, desde el principio, fue un ferviente defensor de el cuidado ambiental. En su encíclica Laudato si’, habla de la necesidad de proteger el ambiente y llegó a postular la concepción en el catecismo de la Iglesia Católica de un pecado ecológico”. Para Gorini, la mirada integral de Francisco y la Conferencia Episcopal reforzó la presión para avanzar en la legislación penal ambiental.

Finalmente, Gorini remarcó la importancia de la ley de manejo del fuego como herramienta preventiva, pero insistió en que la respuesta penal es ineludible: “A esta altura todos estamos de acuerdo, sea del partido político que sea, la alineación ideológica, en que los daños ambientales tienen que ser castigados”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Temas Relacionados

ecocidiodelitos ambientalesCódigo Penalincendios forestalesParque Nacional Los Alercesderecho ambientalFranco GoriniInfobae a la TardeInfobae en Vivo

Últimas Noticias

El Papa León XIV abrió en el Vaticano el debate sobre salud global: claves para la Argentina

Reunió a expertos mundiales para reflexionar sobre cómo sostener el derecho a la salud en un mundo de escasez y profundas desigualdades. Este debate dialoga con los problemas que enfrenta hoy la Argentina, donde la judicialización del sistema sanitario, la presión sobre las obras sociales, las restricciones presupuestarias y el financiamiento de tratamientos de alto costo tensionan la política pública

El Papa León XIV abrió

Impactante incendio en un depósito de logística en Benavídez: trabajaron 11 dotaciones de bomberos y 2 personas resultaron heridas

Seguridad vial y el COT también fueron a la zona. Vecinos y trabajadores fueron evacuados por precaución

Impactante incendio en un depósito

Acusaron a médicas y obstetras de un hospital de Neuquén por la muerte de una recién nacida

El fiscal Andrés Azar considera que las profesionales de la salud actuaron con impericia, negligencia y falta de diligencia durante la atención a una mujer que cursaba la semana 39 de embarazo

Acusaron a médicas y obstetras

Las fotos del explosivo que estalló en la Escuela de Gendarmería

El artefacto que provocó cuatro heridos es analizado por la División Explosivos de la PFA. Los detalles del mecanismo

Las fotos del explosivo que

Muerte de un penitenciario en medio de una fuga de la Alcaidía de Tunuyán: recapturaron a los dos presos evadidos

Víctor Bravo Morón fue atrapado en la rotonda del Gaucho, mientras que Enrique Acosta Vega fue hallado en Colonia Las Rosas, por lo que ninguno llegó a salir siquiera del departamento mendocino

Muerte de un penitenciario en
DEPORTES
La estremecedora caída que protagonizó

La estremecedora caída que protagonizó el esquiador que era candidato a ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

Se confirmó cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

En la Bombonera, Boca Juniors y Racing protagonizarán un partido con mucho en juego: hora, TV y probables formaciones

Por qué tuvo “las peores largadas” y los 4 equipos que llegan mejor al arranque de la F1: las frases de Franco Colapinto tras la pretemporada

El jefe de Alpine elogió el trabajo de Colapinto y Gasly en la pretemporada, pero dejó una advertencia para el debut de la Fórmula 1

TELESHOW
Los mensajes de Maxi López

Los mensajes de Maxi López y Wanda Nara a su hijo Benedicto por su cumpleaños número 14: “Te amo con toda mi alma”

El terrible momento que vivió Sol Pérez con su hijo Marco: “Se ahogó tomando la teta”

“La fama en Internet es una trampa”: Gabino Silva revela el lado oculto de ser viral

Pía Slapka anunció su separación del empresario Daniel Gabrielli: “No estamos más juntos hace un tiempo”

Pitty la Numeróloga habló de la denuncia en su contra por manipulación psicológica: “Que investiguen todo lo que quieran”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército israelí se mantiene

El Ejército israelí se mantiene en “alerta máxima” en medio de las tensiones de Estados Unidos con Irán

Irán aseguró que tendrá un borrador para negociar un acuerdo en la próxima reunión con Estados Unidos

La CIDH dialoga con autoridades del Colegio de Abogados y magistrados electos

350 atletas salvadoreños competirán en el Ironman 70.3, el evento internacional más grande del año

La revolución DeFi: el impacto de esta tendencia en el mercado de activos digitales