Trágico choque entre una moto y una camioneta en Río Negro: murió un hombre

El conductor de la camioneta en el siniestro vial de Río Negro, un hombre de 72 años, resultó sin heridas graves (Facebook)

La Ruta Nacional 22 en las inmediaciones de Allen, provincia de Río Negro, fue escenario de un choque fatal entre una camioneta y una motocicleta, hecho que generó conmoción y una serie de operativos por parte de las autoridades locales. El siniestro vial ocurrió en la mañana de este miércoles, a aproximadamente tres kilómetros del puesto de Seguridad Vial y cerca del exmercado conocido como La Titina.

De acuerdo con la información de LM Cipolletti, los primeros datos oficiales señalan que el impacto involucró a una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 72 años domiciliado en Cervantes, y una motocicleta Gilera 150 de color roja.

Las investigaciones iniciales apuntan a que la camioneta transitaba sobre la Ruta Nacional 22 en sentido oeste-este, mientras la motocicleta intentaba cruzar la ruta en dirección sur-norte.

El fuerte choque resultó en lesiones graves para el conductor de la moto, quien fue trasladado de urgencia al hospital local. Personal del sistema de salud confirmó el fallecimiento al llegar al centro asistencial, según detalló el Diario Río Negro.

El conductor de la camioneta, identificado como un hombre de 72 años, no presentó lesiones de gravedad. Hasta el momento, la identidad de la víctima fatal no fue difundida oficialmente.

Tras el siniestro, equipos de la Policía de Río Negro, Tránsito, Salud y la Fiscalía montaron un operativo integral en la zona. El personal especializado en criminalística se encargó de realizar las pericias correspondientes para establecer la mecánica exacta del accidente. De acuerdo con Diario Río Negro, los efectivos implementaron desvíos y solicitaron a los conductores circular con precaución en ese tramo debido a los trabajos en curso.

El tránsito sobre la Ruta Nacional 22 presentó demoras y desvíos preventivos a la altura de La Titina, mientras los peritos avanzaban en las diligencias.

Murieron dos mujeres en un choque entre una moto y una camioneta

En Tucumán, dos mujeres murieron tras el impacto entre una Toyota Hilux y una moto Corven 110 sobre la Ruta 157

Un accidente fatal sacudió a Tucumán durante la madrugada del domingo pasado, cuando dos mujeres perdieron la vida en un choque sobre la Ruta Nacional 157. El siniestro tuvo lugar cerca de la ciudad de La Madrid, en el departamento Graneros, alrededor de las 6:00. El hecho involucró una Toyota Hilux y una motocicleta Corven 110 cc, ambas desplazándose en dirección sur-norte por la misma vía.

Según información de El Tucumano, la camioneta era manejada por J.P.R., de 29 años y residente en Graneros, quien iba acompañado de cuatro adultos. En la moto viajaban Luciana Cardozo y Erika Luna, de 29 y 23 años, oriundas de La Madrid. El impacto resultó fatal para ambas mujeres, que fallecieron en el lugar, de acuerdo al mismo medio.

La investigación judicial fue caratulada como lesiones culposas seguidas de doble homicidio culposo, con la Unidad Regional Sur a cargo.

Las fuerzas policiales y personal especializado acudieron al sitio del choque para resguardar el área y proceder con las pericias necesarias. La comisaría de La Madrid intervino bajo la disposición de la Justicia, que ordenó peritajes para esclarecer cómo ocurrió el accidente y deslindar las responsabilidades.

En cuanto a los ocupantes de la camioneta, G.D.G., de 22 años, sufrió politraumatismos, mientras que Y.D.C., de 19, resultó con politraumatismos y una fractura en el brazo derecho. Ambos acompañantes fueron asistidos inicialmente en el hospital de Concepción y luego trasladados en ambulancia del Siprosa al Centro de Salud, donde permanecen estables y bajo observación médica.

El episodio provocó múltiples reacciones en redes sociales y en la comunidad local, donde se multiplicaron los mensajes de condolencias y los pedidos de justicia en perfiles personales y publicaciones de medios de la zona.

Entre los mensajes destacados citados por el diario, una vecina escribió: “Cuánto dolor deja tu partida, todo un pueblo te llora. Mis condolencias a toda tu familia e hijos. Q.E.P.D. Que brille para ti la luz que no tiene fin”. Otro mensaje, también recogido por el medio, reflejó el afecto por una de las víctimas: “Mi Lu mi amiga del alma, no lo puedo creer, el dolor que siento ahora me dejaste destrozada. Anoche te vi por última vez y me dejaste a tu Sofi, la cuidé, gracias por tu confianza y por todo tu amor y amistad, te voy a extrañar mucho”.

Al mismo tiempo, comenzaron a circular solicitudes de esclarecimiento y reclamos de justicia, como el mensaje de una usuaria: “Justicia por las chicas. Justicia por mi Lu”, que se replicó en varios perfiles, evidenciando el impacto que provocó el hecho entre los habitantes de la zona.