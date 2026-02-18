Alerta por tormentas y calor extremo: así estará el tiempo en CABA, el AMBA y el interior

El pronóstico anticipa tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé varias jornadas de inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense, en donde se mantienen las temperaturas máximas cercanas a los 30 grados.

Este miércoles, el termómetro marcará entre 21 y 31 grados en los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en una jornada seca, con cielo parcialmente nublado y condiciones estables a lo largo del día.

Mañana, el pronóstico anticipa tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana. A partir de la tarde, en tanto, la probabilidad de precipitaciones se reducirá a entre el 0 y el 10 por ciento. Los valores térmicos se mantendrán entre los 22 y 29 grados.

Tras las lluvias, el viernes se registrará una leve reducción en las temperaturas, que oscilarán entre los 20 y 27 grados durante la jornada. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y sin posibilidad de precipitaciones.

Según el pronóstico extendido a siete días, entre el sábado y el domingo los valores térmicos se mantendrán entre los 20 y 28 grados, siendo el primero el día más caluroso del fin de semana. El cielo estará mayormente nublado, aunque sin probabilidad de lluvias.

La próxima semana continuará con condiciones de inestabilidad: el lunes se espera una jornada completa de lluvias, con chaparrones desde la mañana hasta las últimas horas del día y temperaturas que oscilarán entre los 22 y 27 grados.

El martes, en cambio, se prevé una leve reducción térmica, con valores entre los 20 y 26 grados. El cielo estará mayormente nublado y habrá bajas probabilidades de lluvias durante la mañana.

Las provincias en alerta amarilla.

Siete provincias en alerta amarilla

Este miércoles, múltiples provincias se encuentran en alerta por tormentas. La advertencia de nivel amarillo afecta a municipios de San Luis, Santa Fe, Córdoba, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.

Según el SMN, las localidades serán afectadas por precipitaciones aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Estas podrán estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados de manera local. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo”, advirtió el organismo.

En la provincia de Córdoba, en cambio, las acumulaciones serán de entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superadas de manera puntual.

Ante la alerta amarilla, se recomienda evitar salir de casa; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio; cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Las provincias en alerta por calor extremo.

En paralelo, también rige hoy otra advertencia de nivel amarillo por temperaturas extremas en las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes y Misiones. Este nivel implica un efecto leve a moderado en la salud y puede resultar peligroso, especialmente para los grupos de riesgo, como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Frente a un evento de calor extremo, se recomienda aumentar el consumo de agua, sin esperar a tener sed para hacerlo. También es importante evitar la exposición excesiva al sol, sobre todo entre las 10 y las 16 horas; prestar especial atención a bebés, embarazadas, adultos mayores y personas con patologías crónicas; y evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, así como comidas muy abundantes.

Además, se aconseja ingerir frutas y verduras, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros, junto con sombrero y anteojos oscuros, y permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado.