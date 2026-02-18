Alerta por tormentas y calor extremo: así estará el tiempo en CABA, el AMBA y el interior

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé varias jornadas de inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense, en donde se mantienen las temperaturas máximas cercanas a los 30 grados.
Este miércoles, el termómetro marcará entre 21 y 31 grados en los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en una jornada seca, con cielo parcialmente nublado y condiciones estables a lo largo del día.
Mañana, el pronóstico anticipa tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana. A partir de la tarde, en tanto, la probabilidad de precipitaciones se reducirá a entre el 0 y el 10 por ciento. Los valores térmicos se mantendrán entre los 22 y 29 grados.
Tras las lluvias, el viernes se registrará una leve reducción en las temperaturas, que oscilarán entre los 20 y 27 grados durante la jornada. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y sin posibilidad de precipitaciones.
Según el pronóstico extendido a siete días, entre el sábado y el domingo los valores térmicos se mantendrán entre los 20 y 28 grados, siendo el primero el día más caluroso del fin de semana. El cielo estará mayormente nublado, aunque sin probabilidad de lluvias.
La próxima semana continuará con condiciones de inestabilidad: el lunes se espera una jornada completa de lluvias, con chaparrones desde la mañana hasta las últimas horas del día y temperaturas que oscilarán entre los 22 y 27 grados.
El martes, en cambio, se prevé una leve reducción térmica, con valores entre los 20 y 26 grados. El cielo estará mayormente nublado y habrá bajas probabilidades de lluvias durante la mañana.
Siete provincias en alerta amarilla
Este miércoles, múltiples provincias se encuentran en alerta por tormentas. La advertencia de nivel amarillo afecta a municipios de San Luis, Santa Fe, Córdoba, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.
Según el SMN, las localidades serán afectadas por precipitaciones aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Estas podrán estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.
“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados de manera local. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo”, advirtió el organismo.
En la provincia de Córdoba, en cambio, las acumulaciones serán de entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superadas de manera puntual.
Ante la alerta amarilla, se recomienda evitar salir de casa; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio; cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.
En paralelo, también rige hoy otra advertencia de nivel amarillo por temperaturas extremas en las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes y Misiones. Este nivel implica un efecto leve a moderado en la salud y puede resultar peligroso, especialmente para los grupos de riesgo, como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.
Frente a un evento de calor extremo, se recomienda aumentar el consumo de agua, sin esperar a tener sed para hacerlo. También es importante evitar la exposición excesiva al sol, sobre todo entre las 10 y las 16 horas; prestar especial atención a bebés, embarazadas, adultos mayores y personas con patologías crónicas; y evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, así como comidas muy abundantes.
Además, se aconseja ingerir frutas y verduras, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros, junto con sombrero y anteojos oscuros, y permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado.