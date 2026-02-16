Sociedad

Tras un domingo inestable, cómo estará el tiempo durante el feriado de Carnaval

La cobertura nubosa y la estabilidad térmica marcan el inicio de una semana donde CABA no presenta alertas meteorológicas, aunque los informes oficiales advierten la llegada de frentes fríos y cambios leves en la probabilidad de precipitaciones

Cielos mayormente nublados y temperaturas dentro de los valores típicos predominan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan una semana marcada por la estabilidad térmica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque con momentos puntuales en los que la atención estará puesta en los cambios de temperatura y la posibilidad de algunas lluvias a mitad de semana.

El lunes, la Ciudad amanecerá bajo un cielo mayormente nublado, con registros térmicos que oscilan entre los 22°C de mínima y los 30°C de máxima. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, ubicándose entre 0 y 10% a lo largo de toda la jornada. Durante la mañana, la presencia de niebla se suma a la cobertura nubosa, generando condiciones de visibilidad reducida en algunos sectores.

En lo que respecta a las alertas meteorológicas, el mapa emitido el domingo por la noche muestra que la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires se encuentran fuera de las zonas bajo advertencia, mientras que provincias del norte y centro se encuentan bajo alerta amarilla por tormentas.

En ese sentido, pronostican: “El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

El Servicio Meteorológico Nacional no reporta alertas para la capital durante la tercera semana de febrero

Cómo sigue el clima el resto de la semana

A partir del martes, el pronóstico del SMN mantiene la tendencia de cielos cubiertos a parcialmente nublados, con temperaturas máximas que se ubican en torno a los 30°C y mínimas que se sostienen en los 22°C. Durante la jornada, la probabilidad de lluvias continúa baja, sin superar el 10%, y los vientos permanecen leves, provenientes de diferentes direcciones.

El miércoles se presenta como el día más cálido de la semana, con una máxima prevista de 32°C y una mínima de 23°C. La cobertura nubosa persiste y, según el reporte del situi especializado Meteored, este repunte térmico se asocia a la mayor estabilidad atmosférica, en un contexto donde la circulación de aire del sector norte favorece el ascenso de temperaturas.

Para el jueves, el Servicio Meteorológico Nacional introduce una novedad: la probabilidad de precipitaciones se incrementa levemente, alcanzando un rango de 10% a 40%. Las temperaturas descienden hasta 29°C de máxima y 23°C de mínima, en un marco de nubosidad variable y posibles lluvias aisladas. Este cambio coincide con el pasaje de un nuevo frente frío, que afecta de manera más pronunciada a otras provincias del centro y litoral argentino, donde se esperan acumulados por encima de los valores normales para la época.

El cierre de la semana muestra una estabilidad con las temperaturas, con máximas de 27°C y mínimas de 19°C. La probabilidad de lluvias desciende nuevamente al rango de 0% a 10%, mientras los vientos retoman direcciones variables con intensidades leves.

Entre el lunes y el viernes se observa una tendencia de estabilidad con baja probabilidad de lluvias en la región

De acuerdo con la información publicada por Meteored, la dinámica prevista para la tercera semana de febrero se explica por “una mayor frecuencia de eventos de lluvia, con varios pasajes frontales y condiciones de inestabilidad recurrentes” en el centro del país, aunque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estos fenómenos se presentan de forma más atenuada.

El informe agrega que “la reiteración de sistemas generará acumulados que, en el balance semanal, podrían ubicarse por encima de los promedios climáticos para el mes” en áreas productivas clave, sin que esto implique afectación directa para la capital.

Las perspectivas para la última semana de febrero anticipan un descenso en los acumulados de lluvia, con la tercera semana concentrando el mayor aporte hídrico del mes. La situación en la capital permanece estable, con baja incidencia de fenómenos severos y sin alertas vigentes.

