Quiénes son los detenidos y liberados por la Policía luego de los disturbios durante la marcha contra la reforma laboral

El video que la Policía de la Ciudad difundió con el operativo de las detenciones durante la marcha contra la reforma laboral

La Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina, en trabajo conjunto con Gendarmería Nacional, detuvieron ayer a 24 personas tras los disturbios en el Congreso durante la marcha contra la reforma laboral que esta madrugada obtuvo media sanción en el Senado de la Nación y tendrá su próximo tratamiento en la Cámara de Diputados.

De la lista inicial de 20 detenidos, por parte de la Policía porteña, puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia Este -a cargo de la fiscal Malena Mercuriali- cinco fueron liberados anoche a las 23 horas. Por su parte, desde las fuerzas federales, apresaron a cuatro manifestantes más, informaron fuentes oficiales.

Algunos de los detenidos durante los incidentes en el día de ayer en las inmediaciones del Congreso Nacional

Del mismo modo, según comunicó la Policía de la Ciudad, tres policías resultaron heridos; uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano.

Los otros dos fueron traumatismos en los miembros inferiores producto de los elementos arrojados por los manifestantes. El efectivo con traumatismo de cráneo recibió el golpe de una maceta arrojada desde un edificio en Solís y Alsina.

Quiénes son los detenidos y liberados por la Policía

En horas de la tarde, apenas comenzaron los disturbios en la zona de la Plaza de Mayo, ocurrieron las dos primeras detenciones.

Catalano con Cristina Kirchner, en una foto de 2016

Los hombres, esposados y sentados contra una pared, eran Julián Catalano y Francisco Daniel Mansilla, ambos militantes políticos del justicialismo, quienes fueron retenidos por la policía porteña por atentado, resistencia y lesiones.

Mientras se identificaban con nombre, apellido y DNI frente a las cámaras que los filman, Catalano -con la camisa abierta- expresó ante la pregunta de por qué lo detuvieron: “Por defender a la Patria”, dijo, junto a referencias a las Islas Malvinas y al sable del General San Martín, localidad de donde pertenece en el conurbano bonaerense.

Francisco Daniel Mansilla (izquierda) y Julián Catalano (derecha) protestan esposados luego de la detención por parte de la Policía de la Ciudad

Catalano es muy activo en redes sociales, en donde posteó su visión sobre la reforma laboral, como así también fotos junto a los expresidentes Cristina Kirchner y Evo Morales. “En este momento queda un detenido de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) y uno de la Autónoma Nacional”, informaron fuentes sindicales a este medio, sin mencionar si son estas personas, ya que en redes sociales, la CTA pidió por su liberación.

Así la Policía de la Ciudad detuvo a Francisco Daniel Mansilla

Otros de los detenidos por las fuerzas porteñas, en este caso por iniciar incendios, fueron Claudio Roberto Tripoli y Marcelo Alejandro Olivera, Lila Amanto, Claudio Garro, Ayelén Portale y Sabina Neuman. Por su parte, a Félix Américo Maldonado y Corina Giselle González, también se les imputó la misma causa con el agregado de otros estragos.

Una de las detenciones que tuvo mayor repercusión mediática fue la del fotorreportero platense Nicolás Viñas (conocido en redes como Niko Viñas) por atentado, resistencia y lesiones.

El fotógrafo Nicolás Viñas, detenido ayer durante los incidentes en Plaza de Mayo

Ayer, desde el lugar de los hechos, el también editor de videos invitaba a sumarse a la marcha antirreforma: “Ya en las calles... ¿venís? Dale... ¡¡¡Son tus derechos también!!!”, había sido su último posteo desde la Plaza de Mayo, mientras mostraba a un hombre que posaba con un cartel con un pegamento y un pedazo de pan y la leyenda “Sirve para pegar”, momentos antes de su detención en las inmediaciones del Congreso.

La foto que sacó ayer Viñas durante la marcha, previo a su detención por parte de la policía porteña

Por su parte, desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) se pronunciaron contra su detención.

Sobre Adrián Jorge Montiel, otro de los detenidos, pesa la acusación de atentado y resistencia a la autoridad, así como también contra Carlos Augusto Ruiz, sobre quien se suma la figura de daños. Por último, Agustín Tomás Sánchez fue detenido, ya que estaba con pedido de captura por la Ley de Drogas.

El reclamo posteado desde el sitio de ARGRA para la liberación del fotógrafo de La Plata, Nicolás Viñas

Otro de los detenidos por incendios fue el mecánico automotriz Leónidas Andrés Orquera. Este fanático del extinto grupo Motörhead (tiene un tatuaje con el logo de la banda en su espalda) compartió en una de sus historias de Instagram una imagen de la Policía y las letras Hdps (en referencia a hijos de p…) cuando se acercaban los uniformados hacia los manifestantes.

Leónidas Orquera, el mecánico detenido durante los incidentes en Plaza de Mayo

Entre imágenes de motores de auto y reparación de motocicletas, en sus historias de Instagram de ayer se ve un video de la marcha (apuntando hacia el Congreso), previa a los disturbios, como así también una bandera con una leyenda en apoyo de los jubilados.

El insulto de Leónidas Orquera hacia la Policía que se acercaba a la zona de los manifestantes para evitar disturbios (@fane1854)

Otro de los detenidos fue el abogado Juan Manuel Reichenbach, acusado de atentado y resistencia a la autoridad. Pero quedó libre ayer, cerca de la medianoche, informaron fuentes de Policía de la Ciudad.

Desde sus redes sociales, hace unas 15 semanas posteó Fuegos de Octubre, en relación al tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mostrando un estandarte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), en donde milita, fundado por Juan Grabois.

El abogado Juan Manuel Reichenbach, quien milita para el MTE, fundado por Juan Grabois.

En alusión a esto posó con una remera bajo la leyenda Juan 23 (en relación a la candidatura en las internas presidenciales de 2023) y en su cuenta de IG posteó en alusión de la actualidad del país y la reforma laboral. “Los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todo lo que se robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, en los golpes de estado, el pais en quiebra, los exiliados, el peso devaluado”.

Las detenciones de ayer en la marcha contra la reforma laboral

Junto a Reichenbach, anoche fueron liberados Raúl Alberto Bande, Jorge Euclides Nieto, Maximiliano Javier Melgar y Gastón Ezequiel Reyes. A ellos se los acusó de atentado y resistencia a la autoridad.

Por último, desde la Policía Federal Argentina, comunicaron las detenciones de Franco Andrés García Ñahui, Claudio Marcelo Figueroa , Emilio Salgado Quintana y Rubén Osvaldo Mancilla sin precisar las causas respectivas de la aprehensión.