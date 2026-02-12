Bad Bunny en Argentina: cómo será el servicio del transporte público durante los días de concierto

El estadio Monumental recibirá a miles de fans de Bad Bunny los días 13, 14 y 15 de febrero en un evento de alta convocatoria

La línea D del subte de Buenos Aires extenderá su horario durante el fin de semana largo para acompañar el desembarco de Bad Bunny en el estadio Monumental, un evento que movilizará a miles de personas en la ciudad.

Según precisó Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la decisión busca facilitar el acceso y el regreso del público que asista al show del cantante puertorriqueño, un recital que promete una convocatoria masiva y que impacta en la dinámica del transporte porteño. Las fechas de los tres conciertos que alojará el estadio de River son 13, 14 y 15 de febrero.

De acuerdo con lo comunicado por SBASE, desde el viernes hasta el domingo, una vez que concluya el horario habitual, los trenes de la línea D continuarán saliendo exclusivamente desde la estación Congreso de Tucumán, autorizando el descenso en solo cuatro paradas: Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.

La línea D del subte de Buenos Aires extiende su horario hasta la 1:30 durante los recitales de Bad Bunny en River

El último servicio partirá a la 1:30 de la madrugada, una franja horaria pensada para responder a la demanda extraordinaria del público que acudirá al recital. Esta medida, según la empresa, se suma a los operativos especiales que suelen desplegar cuando se realizan eventos masivos en la ciudad.

La extensión horaria no solo apunta a descongestionar la zona de Núñez y sus alrededores, donde se encuentra el estadio, también representa un esfuerzo deliberado por reducir la dependencia de medios de transporte privados, mejorando el flujo de pasajeros en una noche de alta concurrencia y promoviendo un esquema de movilidad más eficiente y sustentable.

Como parte del operativo de movilidad, la Ciudad de Buenos Aires dispuso cortes de tránsito en el área cercana al estadio. Desde el martes 10 de febrero y hasta la 1:00 del lunes 16, se mantendrá un corte parcial en la Avenida Figueroa Alcorta entre Avenida Lidoro Quinteros y Alte. Daniel Del Soler.

El operativo de seguridad y tránsito incluye cierres totales en avenidas clave como Figueroa Alcorta, Libertador y Udaondo durante las jornadas del show

Durante los días de los conciertos, el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero, se aplicarán cortes totales en el perímetro delimitado por Avenida Del Libertador, Avenida Udaondo, Avenida Pres. Figueroa Alcorta y Monroe, desde las 11 hasta las 2. Además, la Avenida Pres. Figueroa Alcorta entre Avenida Udaondo y Monroe estará cerrada al tránsito de 13 a 2 durante las mismas jornadas.

También se suman cortes totales sobre Avenida Guillermo Udaondo entre Avenida Del Libertador y Colectora Int. Cantilo, y cierre total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna. Las interrupciones alcanzan a Campos Salles entre Avenida Del Libertador y Avenida Guillermo Udaondo, y a Tte. Ricchieri entre Avenida Del Libertador y Avenida Guillermo Udaondo. El Puente Labruna permanecerá cerrado entre Avenida Pres. Figueroa Alcorta y Avenida Intendente Cantilo desde el viernes 13 de febrero a las 14.

Tras la histórica victoria de Bad Bunny en los Grammys, donde obtuvo tres premios y se convirtió en el primer artista en recibir el galardón a álbum del año con un trabajo íntegramente en español gracias a DtMF, estos conciertos marcan su regreso a los escenarios tras el aclamado espectáculo de mediotiempo del Super Bowl.

La casita ya se encuentra montada para las tres fechas en el Más Monumental (Video: Instagram)

El artista boricua permanece en el Palacio Duhau, ubicado en el elegante barrio de Recoleta. Este establecimiento, considerado entre los más exclusivos de Buenos Aires, cuenta con un dispositivo de seguridad especialmente organizado por su equipo. Allí se concentran gran cantidad de fans.

Durante su primera noche en el país, Bad Bunny salió a cenar junto a su equipo. Manteniendo su habitual hermetismo y su deseo de pasar inadvertido, se desplazó por la ciudad con el rostro cubierto por capucha, gorra, anteojos y un pañuelo, lo que le permitió evitar el reconocimiento tanto de fanáticos como de periodistas. En un restaurante ubicado en Núñez, el artista tampoco permitió que el personal registrara imágenes de su presencia.