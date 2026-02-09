Francia busca revertir la caída de nacimientos con una controvertida iniciativa oficial

La iniciativa estatal francesa incluye facilidades para la fecundación y la extracción de óvulos a mujeres de hasta 29 años para favorecer la maternidad

El gobierno francés anunció un nuevo plan estatal para incentivar la maternidad. La iniciativa desencadenó un intenso debate no solo en Francia, sino también en Argentina, donde la baja natalidad genera inquietud. El equipo de Infobae en Vivo abordó este tema en su programa matutino, trazando un paralelismo con la caída del 47% en los nacimientos registrada en Argentina entre 2014 y 2024.

“La noticia que les traigo está relacionada con Francia, con una idea de Macron ya de hace un tiempo, de establecer como prioridad la fomentación, eh, en el caso de las mujeres para que sean madres”, introdujo la periodista Luciana Rubinska, resaltando el carácter polémico de la propuesta y la ola de críticas recibidas por Emmanuel Macron. “Uno dice así suena mal y de hecho él fue sumamente criticado”, añadió Rubinska en Infobae en Vivo.

Ante sus compañeros, Rubinska planteó la magnitud del problema: “Es un temón y es una problemática no solo de la Argentina. En la Argentina es un problema que en algún momento va a ser interesante profundizar de qué es lo que está pasando, por qué cada vez hay menos nacimientos en la República Argentina”.

El gobierno de Francia lanzó un plan oficial para incentivar la maternidad y revertir la baja natalidad en el país europeo (AP Foto/LM Otero, Archivo)

La periodista subrayó la caída del 47% en los nacimientos durante la última década: “Fíjense, hay una caída del 47% por ciento de los nacimientos en el país en la década entre el 2014 y el 2024”.

Al analizar el caso francés, Rubinska explicó: “En Francia también pasa y tienen dentro de los países europeos uno de los mayores problemas, se presenta justamente en Francia”. Según relató la periodista, el gobierno francés impulsó un plan de varios puntos, indicando: “Uno tiene que ver con empezar a comunicarse con las mujeres que tienen hasta veintinueve años para decirles, y otorgarles la facilidad para la fecundación, para la extracción de óvulos”.

La iniciativa estatal en Francia va más allá de la información pasiva y contempla acciones directas, algo que Rubinska remarcó: “Lo que están armando es una especie de plan donde el Estado, entre otros puntos, otorga facilidades para la fecundación, para la extracción de óvulos, para no negarse a hacer una especie de trabajo político, para que no sea una negativa, desde un primer momento”.

El programa de Infobae en Vivo analizó el impacto del plan francés y trazó un paralelismo con la caída del 47% de nacimientos en Argentina entre 2014 y 2024 REUTERS/Benoit Tessier/Pool

Esto alimentó un debate sobre la pertinencia de la intervención estatal en una decisión íntima y personal, cuestión que la periodista no dejó de señalar: “Hay quienes sostienen que esto rompe con la individualidad donde cada uno puede elegir”.

En su intervención, Rubinska expuso el argumento oficial del gobierno francés: “El objetivo es permitir que cada persona pueda tomar decisiones íntimas de manera informada. Entonces, la información no ocupa lugar y la búsqueda es no generar que con el tiempo haya un arrepentimiento de la mujer. Lo que hay que evitar es seguir escuchando el ‘si hubiera sabido’”.

Rubinska amplió la cuestión al contexto internacional: “Va a ser parte de la intencionalidad política y la búsqueda, no solamente de Francia, porque es una problemática que se da en muchísimos países y también en Argentina”.

El plan de fertilidad del gobierno francés generó polémica sobre la pertinencia de la intervención gubernamental en la autonomía individual de las mujeres (@ucatolica en X)

