Sociedad

Francia busca revertir la caída de nacimientos con una controvertida iniciativa oficial

El gobierno francés lanzó un plan para incentivar la maternidad y reavivó un intenso debate sobre el rol del Estado en las decisiones personales. El tema fue analizado en Infobae en Vivo al Amanecer, donde se abordaron las críticas a la iniciativa impulsada por Emmanuel Macron y su impacto en la sociedad francesa

Guardar
La iniciativa estatal francesa incluye facilidades para la fecundación y la extracción de óvulos a mujeres de hasta 29 años para favorecer la maternidad

El gobierno francés anunció un nuevo plan estatal para incentivar la maternidad. La iniciativa desencadenó un intenso debate no solo en Francia, sino también en Argentina, donde la baja natalidad genera inquietud. El equipo de Infobae en Vivo abordó este tema en su programa matutino, trazando un paralelismo con la caída del 47% en los nacimientos registrada en Argentina entre 2014 y 2024.

“La noticia que les traigo está relacionada con Francia, con una idea de Macron ya de hace un tiempo, de establecer como prioridad la fomentación, eh, en el caso de las mujeres para que sean madres”, introdujo la periodista Luciana Rubinska, resaltando el carácter polémico de la propuesta y la ola de críticas recibidas por Emmanuel Macron. “Uno dice así suena mal y de hecho él fue sumamente criticado”, añadió Rubinska en Infobae en Vivo.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar y se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

Ante sus compañeros, Rubinska planteó la magnitud del problema: “Es un temón y es una problemática no solo de la Argentina. En la Argentina es un problema que en algún momento va a ser interesante profundizar de qué es lo que está pasando, por qué cada vez hay menos nacimientos en la República Argentina”.

El gobierno de Francia lanzó
El gobierno de Francia lanzó un plan oficial para incentivar la maternidad y revertir la baja natalidad en el país europeo (AP Foto/LM Otero, Archivo)

La periodista subrayó la caída del 47% en los nacimientos durante la última década: “Fíjense, hay una caída del 47% por ciento de los nacimientos en el país en la década entre el 2014 y el 2024”.

Al analizar el caso francés, Rubinska explicó: “En Francia también pasa y tienen dentro de los países europeos uno de los mayores problemas, se presenta justamente en Francia”. Según relató la periodista, el gobierno francés impulsó un plan de varios puntos, indicando: “Uno tiene que ver con empezar a comunicarse con las mujeres que tienen hasta veintinueve años para decirles, y otorgarles la facilidad para la fecundación, para la extracción de óvulos”.

La iniciativa estatal en Francia va más allá de la información pasiva y contempla acciones directas, algo que Rubinska remarcó: “Lo que están armando es una especie de plan donde el Estado, entre otros puntos, otorga facilidades para la fecundación, para la extracción de óvulos, para no negarse a hacer una especie de trabajo político, para que no sea una negativa, desde un primer momento”.

El programa de Infobae en
El programa de Infobae en Vivo analizó el impacto del plan francés y trazó un paralelismo con la caída del 47% de nacimientos en Argentina entre 2014 y 2024 REUTERS/Benoit Tessier/Pool

Esto alimentó un debate sobre la pertinencia de la intervención estatal en una decisión íntima y personal, cuestión que la periodista no dejó de señalar: “Hay quienes sostienen que esto rompe con la individualidad donde cada uno puede elegir”.

En su intervención, Rubinska expuso el argumento oficial del gobierno francés: “El objetivo es permitir que cada persona pueda tomar decisiones íntimas de manera informada. Entonces, la información no ocupa lugar y la búsqueda es no generar que con el tiempo haya un arrepentimiento de la mujer. Lo que hay que evitar es seguir escuchando el ‘si hubiera sabido’”.

Rubinska amplió la cuestión al contexto internacional: “Va a ser parte de la intencionalidad política y la búsqueda, no solamente de Francia, porque es una problemática que se da en muchísimos países y también en Argentina”.

El plan de fertilidad del
El plan de fertilidad del gobierno francés generó polémica sobre la pertinencia de la intervención gubernamental en la autonomía individual de las mujeres (@ucatolica en X)

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan •

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trape • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevic

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Temas Relacionados

Gobierno FrancésFranciaEmmanuel MacronRepública ArgentinaPlan Fomento MaternidadDemografía NacionalInfobae Al AmanecerInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Inseguridad: mataron a un policía de la Ciudad retirado en San Martín y balearon a otro en actividad en Tres de Febrero

Ambos fueron víctimas de intentos de robos. El primero, fue abordado cuando conducía un auto de aplicación y, el segundo, fue soprendido por motochorros

Inseguridad: mataron a un policía

Qué reveló la autopsia del hombre que fue asesinado en Batán cuando intercedió en una pelea a la salida de un boliche

Lucas Nahuel Larroque (30) fue víctima de un brutal ataque cuando intentó defender a la hija de su pareja. El sospechoso, de 18 años, está detenido y fue imputado por homicidio agravado por alevosía

Qué reveló la autopsia del

Conmovedor: un músico argentino tocó el himno con su acordeón en las Islas Malvinas

Pese a los controles británicos, el músico bahiense Alejandro Pereyra interpretó una versión emocionante de la canción patria que provocó adhesiones en todo el país

Conmovedor: un músico argentino tocó

Un hombre se robó hasta las perchas de un local en Rosario y terminó detenido

Las empleadas dieron aviso inmediato a las autoridades y el delincuente cayó a tan solo cuatro cuadras del comercio

Un hombre se robó hasta

Un conductor tenía tanto alcohol en sangre que superó la capacidad de medición del test utilizado

El operativo se realizó en la localidad de Villa La Angostura. En esa ciudad rige la Ley de Alcohol Cero al volante

Un conductor tenía tanto alcohol
DEPORTES
El romance entre la leyenda

El romance entre la leyenda de la NFL Tom Brady y una mujer 23 años menor causó furor durante una fiesta privada del Super Bowl

El escándalo que generó la presentación del nuevo equipo de la F1 durante el Super Bowl: un famoso director de Hollywood denunció plagio

Es argentino, a los 11 años probó un auto de Rally y es candidato a correr en el Mundial: por qué comparan su historia con la de Messi

El curioso caso de Seattle Seahawks, el campeón de la NFL que está en venta: su impactante valor y el lazo con Boca Juniors

Los desconocidos detalles de la historia de amor de Scaloni y su esposa Elisa Montero: la arriesgada maniobra del técnico para seducirla

TELESHOW
El Chino Leunis vivió una

El Chino Leunis vivió una jornada entre la presión y el error: así fue su momento más tenso en Masterchef Celebrity

Calu Rivero sorprendió al mostrar cómo convirtió la caja de su camioneta en cabina de DJ: “Ayer lo materialicé”

Mariano Saborido: “Mi primera escuela de actuación fueron las novelas que veía en la tele con mi abuela”

Alex Caniggia reveló por qué rechazó Gran Hermano Generación Dorada: “Está muy loca la gente”

Benjamín Vicuña compartió fotos del cumpleaños de su hija con temática Stranger Things

INFOBAE AMÉRICA

La central nuclear más grande

La central nuclear más grande del mundo reanudó sus operaciones en Japón

Fiscalía de Panamá investigará denuncias en albergues estatales y UNICEF advierte fallas graves en la protección infantil

La Unión Europea condenó la sentencia “motivada políticamente” contra el activista Jimmy Lai en Hong Kong

Presentan denuncia por presunto maltrato y abuso en albergue en Panamá

Brasil registró una disminución de muertes violentas, pero los feminicidios alcanzaron un nuevo récord