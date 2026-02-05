Sociedad

Tras las lluvias, vuelve el calor en el AMBA: cómo estará el tiempo para el fin de semana

Luego de las precipitaciones que se registraron durante este jueves, el sol vuelve a salir en la zona metropolitana y habrá días agradables. Qué pasará en el resto del país

Para el lunes en CABA
Para el lunes en CABA se pronostican temperaturas de hasta 32 °C y ráfagas de viento entre 42 y 59 km/h, con cielo parcialmente nublado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos días, el ingreso del primer sistema frontal frío sobre la franja central de Argentina estableció un punto de inflexión en la evolución meteorológica y dejó atrás una intensa ola de calor. Esta irrupción generó el desarrollo de lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad que rápidamente dejarán el AMBA y darán paso para el regreso del sol y las altas temperaturas.

En lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires, este jueves una lluvia ligera llegó cerca del mediodía y se mantuvo por varias horas, aunque para la tarde se despejó. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones podrían volver a aparecer durante la madrugada del viernes.

Luego, en lo que restará de la última jornada de la semana, no habrá probabilidad de lluvia. En cuanto a la temperatura, la máxima llegará apenas hasta los 29 °C, mientras que la mínima rondaría los 19 °C.

Tanto para el sábado como para el domingo habrá un leve aumento de la temperatura. El termómetro, en ambos días, alcanzará a marcar 31 °C por la tarde. Mientras que la mínima estará entre los 19 °C y 20 °C. Se espera un cielo totalmente despejado y con un sol radiante durante todo el fin de semana.

A partir del lunes, la temperatura pasará por un nuevo aumento, con máximas que oscilarán entre los 32 °C. El cielo estará parcialmente nublado y la novedad será la aparición del viento: ráfagas que rondarán entre los 42 y 59 kilómetros por hora.

En Ciudad de Buenos Aires,
En Ciudad de Buenos Aires, las lluvias disminuyeron el jueves y se espera ausencia de precipitaciones para el fin de semana, con máximas de 31 °C

Cómo estará el tiempo para el fin de semana en el interior del país

El viernes, las precipitaciones se mantendrán activas en la porción central del país, con mayor incidencia en la provincia de Córdoba y en sectores de Santiago del Estero. En estos puntos, lluvias y tormentas de intensidad variable se distribuirán de manera heterogénea.

Por su parte, el centro de Santa Fe y Entre Ríos enfrentará un panorama más incierto, con precipitaciones muy irregulares. Allí, los eventos resultarán puntuales y acotados, con acumulados dispares según la localidad. Tal variabilidad responde a la naturaleza de los sistemas frontales que avanzan con limitada humedad disponible.

A medida que el frente frío avanzó hacia el norte argentino, perderá intensidad. Por esta razón, las lluvias previstas para el NEA y el NOA se presentan como fenómenos aislados, de carácter irregular y con baja cobertura espacial. Este comportamiento también se asocia a la disminución en la disponibilidad de humedad y a la dinámica propia de los frentes en proceso de disipación, indicó el Meteored.

El avance del segundo frente
El avance del segundo frente frontal incrementará la humedad y las lluvias entre domingo y lunes en el centro y norte de Argentina

De acuerdo con el sistema de alertas tempranas del SMN, las provincias que se encuentran bajo alerta amarilla por tormenta son: oeste de Entre Ríos, norte de San Luis, sur de Santa Fe, Córdoba, este de La Rioja, Catamarca, oeste de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

Tras el pasaje del primer frente, la zona central del país experimentó una breve pausa térmica. Durante ese intervalo, las temperaturas se mantuvieron más moderadas y ofrecieron un respiro frente al calor extremo que había dominado buena parte del territorio nacional.

Sin embargo, esa tregua resultó transitoria. Entre el domingo y el lunes siguientes, un nuevo sistema frontal comenzó a avanzar sobre el centro del país, reactivando la probabilidad de lluvias y tormentas en extensas áreas productivas.

Este segundo frente reforzó la señal de cambio en la circulación atmosférica, aportando progresivamente más humedad y aumentando la frecuencia de eventos de precipitación. La mayor recurrencia de lluvias se convirtió en un aspecto fundamental para revertir el escenario seco que se venía observando en el centro y norte del país.

La modificación más significativa en las condiciones meteorológicas se proyecta para la semana próxima. Entre el martes y el jueves, los modelos anticipan una concentración más importante de lluvias y tormentas, especialmente sobre la zona central y el Litoral. Durante ese período, podrían registrarse acumulados destacados, lo que consolidaría la transición hacia un patrón más húmedo y dinámico.

La frecuencia de las precipitaciones responde a una circulación atmosférica más activa y a la persistencia de sistemas frontales que favorecen la inestabilidad. Si bien la precisión respecto a los montos y las áreas más afectadas se irá ajustando con el avance de los días.

