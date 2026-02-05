Trágico choque en la Ruta 60 entre un camión y un auto: un nene de 12 años murió y una bebé de 2 está grave

La conductora, madre de las víctimas, resultó con fractura de pierna, mientras que el padre sufrió heridas leves tras el choque (Diario de Rivera)

Una familia que regresaba de sus vacaciones en Bariloche sufrió un accidente fatal en la Ruta Provincial 60, cerca de la localidad de Carhué, al oeste de Buenos Aires. Allí, un menor de 12 años identificado como Bautista falleció producto de la colisión y su hermana de 2 está en grave estado.

Según los reportes, el choque ocurrió a la altura del kilómetro 569, en el tramo que une Carhué con Guaminí, e involucró a un camión Mercedes Benz con remolque que circulaba desde Buenos Aires hacia Río Negro, conducido por un hombre de 46 años, y a un Peugeot 308 en el que viajaban cinco integrantes de una familia. El episodio sucedió durante la madrugada del miércoles.

La madre, identificada como A.D., de 31 años, conducía el automóvil. La acompañaban su pareja y padre, F.A., de 40 años, un joven de 19 años y los dos menores. La familia regresaba de un viaje por Bariloche con destino a Berazategui, indicaron medios locales como SudOeste BA y By Noticias.

El impacto frontal movilizó a tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Carhué, personal policial y de emergencias, además de ambulancias del Hospital San Martín de Carhué. Bautista Alegre fue trasladado de urgencia y falleció poco después de ingresar al hospital. Hanna Olivia Alegre fue derivada al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde estaba internada en terapia intensiva.

La conductora sufrió una fractura en una pierna y el padre padeció lesiones de menor gravedad. Las tareas de los peritos de la Policía Científica incluyeron la evaluación de factores como las lluvias en la zona y la posibilidad de una maniobra de sobrepaso fallida.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal N° 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, bajo la carátula de Homicidio culposo y Lesiones culposas, indicó SudOeste BA.

El hecho generó conmoción en Berazategui, donde allegados a la familia iniciaron una colecta solidaria a través del alias “imp.bauhan” para ayudar a los padres con los gastos derivados del accidente, difundió By Noticias.

Un niño de 12 años murió tras ser atropellado en Mendoza

La Fiscalía de Tunuyán dispuso pericias técnicas, declaración de testigos y el secuestro de vehículos para esclarecer la causa del accidente fatal

Un niño de 12 años falleció al ser arrollado por una camioneta mientras iba en bicicleta en la localidad de Tunuyán, en la provincia de Mendoza.

El hecho ocurrió días atrás, poco después de las 16.30, en la esquina de calle Aru Moisés y la ruta provincial 92. La víctima, un menor cuya identidad fue confirmada por las autoridades, circulaba en bicicleta cuando una camioneta, manejada por un hombre de 58 años, lo embistió.

Según información del portal mendocino El Sol, aún se investigan las circunstancias exactas del choque entre ambos vehículos. Tras la alerta al 911, personal médico y policía llegaron rápidamente al lugar, pero las heridas del niño fueron fatales y el deceso se constató en la escena.

La noticia motivó un importante despliegue de personal policial y servicios de emergencia, quienes se abocaron a preservar y analizar el sitio. Entre las primeras medidas figuraron el levantamiento de rastros, mediciones y la identificación de testigos. La Fiscalía inició una causa y dispuso pericias accidentológicas para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las causas. El chofer de la camioneta quedó a disposición de la Justicia, que conduce el avance de la investigación.

Las autoridades judiciales de Tunuyán ordenaron pericias técnicas y la toma de declaración a testigos presenciales para reconstruir la mecánica del hecho y determinar posibles responsabilidades. También se dispuso el secuestro de los vehículos involucrados y la intervención de peritos accidentológicos en el lugar para aportar pruebas al expediente.

En la comunidad de Vista Flores crece la expectativa por los resultados de estas pericias y las medidas que adopte la Justicia.

La causa judicial sigue en marcha y los funcionarios aguardan los avances de las diligencias para definir los pasos a seguir, según lo que arrojen las pericias técnicas y los testimonios recogidos.