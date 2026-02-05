Sociedad

Córdoba: un bebé de un año se ahogó, la mamá buscó ayuda en un patrullero y fue rescatado por la policía

La reacción de la madre permitió que el menor recibiera maniobras de primeros auxilios y llegara a tiempo al hospital luego de quedar inconsciente

El menor se encuentra internado en el Hospital de niños en observación

En el barrio Cañadas del Pilar, de la ciudad de Córdoba, un bebé de un año experimentó una broncoaspiración y perdió la conciencia. El hecho ocurrió en la calle Taninga al 2700, donde la desesperación de una madre encontró la respuesta en el momento justo del personal policial que logró salvarle la vida.

Según detallaron fuentes del caso, el incidente ocurrió mientras un móvil de la Policía de Córdoba patrullaba por el sector. De repente, su madre se acercó al patrullero y los efectivos advirtieron que el menor había dejado de respirar. La reacción fue inmediata: los agentes iniciaron el traslado del pequeño en el vehículo oficial, estableciendo un cordón sanitario que permitió avanzar sin demoras hacia el Hospital de Niños.

Durante el trayecto, los policías practicaron maniobras de primeros auxilios. Esta intervención resultó decisiva. El niño vomitó y logró retomar la respiración antes de llegar al hospital. La secuencia, captada parcialmente en video, evidenció la coordinación y la premura del operativo.

Cabe remarcar que la broncoaspiración es el paso accidental de alimentos, líquidos, saliva o vómito hacia la tráquea y los pulmones en lugar de al esófago. Es una emergencia médica que puede causar asfixia, neumonía, daño pulmonar grave y, en casos críticos, la muerte.

En el centro de salud, el bebé fue recibido por el equipo médico, que procedió a asistirlo y a estabilizarlo. Los profesionales del Hospital de Niños diagnosticaron una convulsión febril típica y dispusieron su internación bajo observación, conforme precisaron las fuentes del caso.

El menor quedó fuera de peligro, aunque permanece monitoreado por el personal médico para seguir de cerca su evolución. La rápida reacción policial y la cooperación de los vecinos permitieron que el niño recibiera atención médica a tiempo. El episodio movilizó a la comunidad y puso el foco sobre la importancia de la asistencia inmediata en situaciones críticas.

La intervención de la Policía de Córdoba y del personal del Hospital de Niños fue clave para garantizar el acceso al tratamiento adecuado, tras el episodio de broncoaspiración en el domicilio familiar. Las autoridades no brindaron detalles sobre la sustancia que provocó la obstrucción, pero sí remarcaron la secuencia de hechos que permitió revertir el cuadro inicial.

Córdoba: dos policías le salvaron la vida a una niña de cuatro años que se había ahogado con comida

Según relataron los uniformados, no conseguía respirar tras haberse atragantado con alimentos

En Córdoba, el paso veloz de un patrullero por las calles del barrio Ferrer se transformó en la esperanza más cercana para una madre que enfrentó una emergencia desesperante: su hija de cuatro años había dejado de respirar. La escena alteró la jornada y puso a prueba la respuesta de los agentes policiales, que debieron intervenir con rapidez ante un episodio de ahogamiento por broncoaspiración con comida.

El hecho se desencadenó poco después del mediodía del martes, en la zona de Domingo de Irala al 1100, cuando un móvil policial realizaba tareas de patrullaje. En ese momento, una mujer se acercó al vehículo que tenía dentro a dos uniformados, visiblemente alterada y acompañada por su pequeña hija, quien, según relataron los policías, no conseguía respirar tras haberse atragantado con alimentos. La situación requería una reacción inmediata: los policías optaron por tomar a ambas y avanzar hacia el centro médico más cercano, sin esperar la llegada de una ambulancia.

El trayecto desde el domicilio hasta la Clínica Vélez Sarsfield, situada en calle Naciones Unidas al 984, se convirtió en un operativo de urgencia. En el interior del móvil, el personal policial intentó estabilizar a la niña aplicando maniobras de primeros auxilios. Durante esos minutos, la prioridad fue mantener la vía aérea despejada y procurar que la menor recuperara la respiración, un procedimiento que, en casos de broncoaspiración, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

El ingreso a la clínica permitió que la menor recibiera atención médica especializada. El parte indicó que “tras la atención recibida en la clínica, la niña se encontraba fuera de peligro”. Este dato, resaltado por los voceros, trajo alivio a la familia y al personal que intervino en el traslado.

