Pasaporte y DNI: quiénes tienen que actualizarlos en 2026 y cuánto sale el trámite

Los documentos emitidos antes de la normativa 2026 siguen siendo válidos hasta su vencimiento

El nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y el pasaporte actualizado ya comenzaron a emitirse en todo el país desde esta semana. Esta renovación, impulsada por la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP), responde a la necesidad de alinearse con los estándares internacionales de seguridad y tecnología, según lo dispusieron oficialmente las autoridades nacionales. La medida fue anunciada por el presidente Javier Milei junto a representantes del Poder Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial bajo las disposiciones 54/2026 y 55/2026.

El nuevo esquema de documentos incorpora tecnologías que buscan fortalecer la protección de los datos personales y garantizar una identificación más robusta tanto para ciudadanos como para extranjeros residentes.

El DNI electrónico introduce una tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, mientras que el pasaporte suma una hoja personalizada de policarbonato con grabado láser, además de nuevas medidas antifraude.

La transición prevé el uso del stock de insumos de los modelos anteriores hasta su agotamiento, permitiendo que los documentos expedidos bajo el formato previo conserven validez hasta su vencimiento. La clave pasa por identificar si corresponde actualizar el DNI o el pasaporte este año y conocer el costo de cada gestión.

Quiénes deben actualizar el DNI en 2026 y cómo hacerlo

El nuevo DNI electrónico incorpora una tarjeta de policarbonato con chip sin contacto y grabado láser

La DNRP estableció que, a partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa, todos los DNI emitidos serán electrónicos, con las características técnicas definidas en la disposición 54/2026. El nuevo diseño introduce una tarjeta de policarbonato multicapas, grabados láser, impresión a chorro de tinta y chip sin contacto.

La información visible incluye fotografía frontal, escudo nacional, inscripción “República Argentina - Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, nombre y apellido, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, número CAN, imagen fantasma y la firma del portador.

Para los menores de 14 años, la firma corresponde al padre, madre o representante legal en caso de niños menores de cinco años; a partir de los cinco años, firma el propio menor. Para recién nacidos imposibilitados de movilizarse por razones de salud, el nuevo sistema prevé la emisión de un DNI provisorio denominado “0 Año”, válido únicamente dentro del territorio nacional y limitado a datos biográficos y filiatorios.

El DNI para personas extranjeras mantiene el mismo formato y características que el de los ciudadanos argentinos, añadiendo información sobre país de nacimiento, número de juzgado y fecha de naturalización. Los excombatientes de la guerra de las Islas Malvinas conservarán la leyenda impresa específica de reconocimiento. El trámite se realiza en el Registro Civil más cercano al domicilio o en los centros de documentación habilitados, y se debe presentar el DNI anterior, acreditar identidad y, en casos particulares, acompañar documentación judicial o permisos especiales.

Quiénes deben actualizar el pasaporte en 2026 y cómo hacerlo

El pasaporte argentino actualizado cuenta con 34 páginas y una hoja personalizada de policarbonato

La actualización del pasaporte argentino no es obligatoria para quienes cuentan con el formato anterior, siempre que esté vigente. Los documentos expedidos antes de la entrada en vigencia de la nueva disposición mantienen validez internacional hasta la fecha de expiración. La renovación solo es necesaria para quienes tengan el pasaporte próximo a vencer o requieran un nuevo ejemplar por razones administrativas o de viaje.

El pasaporte actualizado incorpora 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, aumentando el nivel de seguridad y resistencia física del documento. Para mayores de 18 años, el pasaporte tiene una validez de diez años a partir de la fecha de emisión; para menores, la vigencia es de cinco años. La fecha exacta de vencimiento figura en la hoja impresa del pasaporte.

El trámite puede realizarse en los Centros de Documentación Renaper o en los registros civiles habilitados. Los mayores de edad deben presentar DNI tarjeta vigente y, de contar con uno, el pasaporte anterior. Para menores de 18 años, es obligatoria la presencia de padre, madre o representante legal, así como la presentación del DNI vigente. Si el trámite se inicia sin la presencia de los padres, se exige una autorización certificada judicial o notarial. Las personas con discapacidad deben acompañar documentación judicial que acredite tutela, curatela o autorización.

La entrega del pasaporte se realiza en el domicilio declarado durante el trámite. Tanto el documento excepcional para extranjeros como los documentos de viaje para apátridas y refugiados mantienen los mismos requisitos administrativos.

Cuáles son los valores de los trámites

El trámite de renovación requiere presentar DNI vigente y en caso de menores acompañamiento legal

El cuadro tarifario actualizado para 2026, que establece el valor del pasaporte regular en $70.000. La modalidad exprés, con entrega dentro de las 96 horas hábiles, asciende a $150.000, mientras que el trámite “al instante”, disponible solo en puntos habilitados y con entrega en seis horas, cuesta $250.000. Para el pasaporte excepcional para extranjeros, así como para los documentos de viaje para apátridas o refugiados, el valor es también de $70.000. La reposición por error u omisión se realiza sin costo.

El precio del DNI electrónico no fue detallado en las disposiciones recientes, aunque el trámite para la obtención y actualización se mantiene en los canales habituales y bajo las condiciones establecidas por la DNRP. El seguimiento del estado del trámite puede hacerse en línea mediante el número de identificación asignado en la gestión.

La actualización de la documentación responde a la necesidad de cumplir con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de Naciones Unidas, que impulsa el uso de tecnologías de seguridad avanzadas y la integración de criterios técnicos internacionales para documentos de viaje e identificación personal.

Las autoridades subrayaron que “los pasaportes confeccionados con los materiales actuales seguirán siendo válidos hasta el vencimiento previsto”, optimizando así los recursos estatales y asegurando una transición ordenada al nuevo sistema.