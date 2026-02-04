Buscan a un adolescente de 15 años que fue arrastrado por la corriente de un río en Tucumán

Las crecidas recientes y el caudal elevado del río Salí dificultan la localización del adolescente desaparecido

La zona del río Salí en la provincia de Tucumán se volvió el centro de un importante operativo que se desplegó para encontrar a Alexis Samir Omar Valdés, un adolescente de 15 años, que desapareció tras ingresar al agua. El joven fue arrastrado por la corriente mientras se refrescaba en el agua junto a un grupo de amigos, en un episodio que generó la intervención de una amplia variedad de equipos de emergencia.

El operativo comenzó alrededor de las 20:45 del martes, cuando la comisaría de San Andrés recibió una alerta. Mario Herrera, jefe de la División Bomberos de la Policía, relató a La Gaceta cómo la fuerza respondió al llamado de inmediato: “Inmediatamente se dispuso el envío de equipos. Anoche mismo comenzó la búsqueda del jovencito”.

Así, la reacción rápida movilizó a efectivos que, durante la noche, llevaron a cabo tareas de rastrillaje tanto por la costa como dentro del cauce del río. Sin embargo, factores como el barro depositado por la creciente y la inaccesibilidad de algunos sectores complicaron el avance de los rescatistas. A pesar de los desafíos, el padre del adolescente acompañó el operativo, observando de cerca la complejidad del terreno y el esfuerzo desplegado.

El incidente se registró detrás del barrio Autopista Sur, donde un grupo de amigos ingresó al agua para refrescarse ante el intenso calor (La Gaceta)

Incluso, en las redes sociales se viralizaron rápidamente fotos del joven por parte de amigos y familiares con la intención de que los vecinos y allegados ayuden en la localización de Valdés.

De acuerdo con el testimonio de Herrera, al momento del incidente, el joven se encontraba acompañado por otros adolescentes. El calor de la jornada motivó al grupo a entrar al agua en busca de alivio. “Estaban metiéndose al agua para refrescarse. Ayer hizo mucho calor. Uno de los amigos también casi se ahoga, pero logró salir. Fueron ellos quienes avisaron al notar que Samir no aparecía”, narró Herrera, detallando cómo la rápida reacción de los amigos permitió que los equipos de emergencia fueran notificados de inmediato.

La mañana del miércoles, por disposición de la Jefatura de Policía, el dispositivo de búsqueda se amplió y reorganizó, dividiéndose en dos frentes principales: uno centrado en el área del río Salí y otro orientado hacia el sur provincial.

Participan en el operativo bomberos de la Policía, personal policial, bomberos voluntarios y equipos de rescate provenientes de Monteros. La coordinación está a cargo de distintos jefes operativos que supervisan las tareas en cada sector, atendiendo a la extensión y dificultad del área de búsqueda.

Imágenes y datos de Alexis Samir Omar Valdés se difunden en redes sociales para solicitar colaboración comunitaria en su búsqueda

El jefe de Bomberos reconoció el impacto emocional que genera este tipo de situaciones entre los rescatistas. “Es lamentable. Es un jovencito. Nos duele en el alma. Nos parte el alma buscar a un chico así”, expresó Herrera, quien además llamó a la reflexión sobre la peligrosidad de los ríos durante esta época del año.

Las lluvias recientes y las erogaciones de los diques han provocado crecidas significativas en los cursos de agua de la provincia. “El río está muy crecido. Baja muchísima agua del cerro y eso no siempre se percibe a simple vista. Todos los años pasa lo mismo, pero este año es especial por el volumen de agua”, explicó el jefe de los bomberos en diálogo con el medio tucumano.

Herrera enfatizó que, aunque bañarse en los ríos no se encuentra expresamente prohibido, la práctica representa un riesgo considerable. Por eso, instó a la comunidad a extremar las precauciones y apelar a la responsabilidad de los adultos: “No tienen que ir al río ahora, y mucho menos llevar niños. Esperen un poco. Aguanten. El agua está muy peligrosa”, advirtió.

El jefe de Bomberos advierte sobre el alto riesgo de bañarse en ríos crecidos durante esta temporada de lluvias en la provincia (La Gaceta)

Además, solicitó la colaboración de toda la comunidad. Cualquier dato que pueda aportar información sobre el paradero de Alexis Samir Omar Valdés es considerado fundamental, especialmente en el extenso tramo del río Salí que se despliega aguas abajo desde la zona del barrio Autopista Sur.

Mientras tanto, el operativo de búsqueda sigue en marcha. “Hay que encontrarlo. Ese es nuestro trabajo, aunque sea duro”, concluyó Herrera, reflejando el compromiso y la determinación de los equipos que continúan recorriendo el área en busca de respuestas.