Sociedad

Denuncian múltiples ataques de palometas en una playa de Entre Ríos: un hombre perdió un dedo

El Hospital Fermín Salaberry de Victoria asistió a siete personas, entre ellas niños y adultos, por mordeduras de los peces tras ingresar al río en zonas no habilitadas. Los guardavidas reportaron más de 40 afectados y la evacuación del lugar

Los guardavidas evacuaron la playa
Los guardavidas evacuaron la playa y colocaron bandera roja tras los ataques, la atención de los heridos se realizó tanto en el lugar como en el hospital local

Un clima de preocupación se instaló en la costa de la ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, luego de que se confirmara una ola de ataques de palometas que dejó decenas de heridos durante el último fin de semana. Entre las víctimas, un bañista perdió parte de un dedo por el ataque de estos peces, lo que derivó en la evacuación de los turistas, la colocación de bandera roja y un llamado urgente a extremar medidas de prevención.

El episodio tuvo lugar el domingo, cuando la Guardia del Hospital Fermín Salaberry atendió a siete personas, entre ellas menores, con lesiones provocadas por mordeduras de palometas. Según informó el propio hospital en un comunicado, todas las víctimas habían ingresado al río en áreas donde el baño está prohibido, pese a la señalización vigente en distintas playas. La institución subrayó que la prevención depende de la responsabilidad individual y colectiva, e insistió en que solo se utilicen los sectores autorizados para actividades recreativas acuáticas.

En paralelo, el guardavidas de Playa Victoria, Alejandro Martin, detalló al medio local El Once que asistió a 46 personas con lesiones de diversa gravedad. “Atendí 46 casos, todos graves, y gasté tres botiquines”, relató el guardavidas, quien además señaló que una de las víctimas sufrió la amputación de la parte superior de un dedo tras el encuentro con estos peces.

El guardavidas, con 18 años de experiencia, remarcó que la mayor parte de los heridos recibió curaciones en la playa, aunque varios fueron derivados al hospital por precaución. Ante el incremento de incidentes, los guardavidas decidieron evacuar el sector y colocar la bandera roja para alertar sobre el riesgo, aunque muchos visitantes “no ven los carteles y se meten igual”, según advirtió Martin.

El comunicado del Hospital Salaberry
El comunicado del Hospital Salaberry

El testimonio del personal a cargo de la seguridad en la playa pone de relieve la magnitud del problema. La cifra de afectados, que supera los 40 en los últimos días, también genera preocupación entre los residentes y turistas. Martin rememoró que el año pasado se contabilizaron más de 320 ataques en la zona y denunció prácticas irresponsables que agravan el fenómeno: “Hubo una persona que vino con bolsas de arpillera llenas de huesos de vaca para que las palometas comenzaran a atacar. El 1º de febrero del año pasado no quedó nadie, y eso nunca lo contaron”, puntualizó el guardavidas.

El pedido de medidas más estrictas se amplifica ante el aumento de los episodios. Martin impulsa la instalación de un mallado de protección de dos metros de altura, con cadenas y boyado, a lo largo de la costa, con el objetivo de garantizar el uso seguro de la playa hasta abril. La propuesta busca reducir el contacto entre bañistas y palometas, especialmente en los sectores con mayor concentración de personas.

Detrás del incremento de ataques, especialistas del Acuario del Río Paraná explicaron que las altas temperaturas y el bajo nivel del río favorecen la agresividad de las palometas, que se vuelven más activas debido a la escasez de alimento.

Las autoridades recomiendan evitar el
Las autoridades recomiendan evitar el baño en horarios de mayor actividad de palometas, supervisar a menores y consultar al centro de salud ante cualquier lesión

Estos peces habitan el río durante todo el año, pero su comportamiento cambia cuando el agua se calienta. Los ataques suelen registrarse en zonas de poca profundidad y cerca de nidos durante la época de reproducción. Aunque las palometas no figuran entre los grandes depredadores del ecosistema, cumplen un rol clave al alimentarse de peces débiles o enfermos.

El Hospital Fermín Salaberry reiteró en su comunicado que existen carteles en las playas señalizando los sectores habilitados y pidió a la comunidad respetar las indicaciones del personal a cargo. Entre las principales recomendaciones, el centro de salud aconsejó no ingresar al agua en zonas no habilitadas, evitar bañarse en horarios de mayor actividad de palometas, no entrar al río con heridas abiertas y supervisar de manera permanente a niños y niñas. Además, ante cualquier lesión, se recomienda consultar de inmediato al centro de salud más cercano.

