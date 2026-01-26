Dos incendios en Chubut rodean una zona poblada y tienen en vilo a los pobladores

Avanzan en dirección a Cholila, una localidad chubutense, cuyos pobladores están en alerta

Más de 500 brigadistas y una decena de medios aéreos combaten las llamas en Chubut, tanto en territorio provincial como en jurisdicción de Parques Nacionales, y el fuego rodea la localidad de Cholila, cuyos pobladores están en alerta y aprestos para ser evacuados. Los dos incendios avanzan de manera amenazante en la periferia de la localidad.

La crítica situación es monitoreada minuto a minuto por los organismos que combaten el fuego. Se trata del incendio que se originó en la zona norte del Parque Nacional Los Alerces y del siniestro que comenzó el 5 de enero pasado en Epuyén. Por efecto del viento, el calor y la sequía, las llamas avanzan hacia Cholila, una villa turística elegida por cientos de visitantes, muchos de ellos amantes de la pesca.

“Cholila está sitiada” aseguran los lugareños, quienes están listos para dejar sus emprendimientos y viviendas, ya que la evacuación es inminente. Hay diez medios aéreos disponibles para pelear contra el fuego, pero el viento – durante la tarde del domingo- impidió la actividad aérea. De acuerdo a lo que aseguran los especialistas, el fuego podría avanzar hacia Esquel. La situación es crítica. Las autoridades de Chubut sostienen que la situación llegó a un punto “de gravedad extrema”.

Cholila se encuentra actualmente en una situación de “pinza” por la convergencia de los dos incendios hacia la zona poblada.

Algunos de los focos de incendio que se consideraban controlados se reactivaron

El fuego avanza sin control. La combinación de una sequía histórica y vientos erráticos ha generado un escenario de incertidumbre total para los pobladores, quienes describen un panorama dantesco donde el fuego parece devorarlo todo a su paso. Durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes, los pobladores registraron en fotos imágenes inéditas, con el cielo enrojecido por el avance descontrolado del fuego.

La coordinadora del Comité de Emergencia de Chubut, Laura Migrantes confirmó que el incendio de Puerto Patriada, que se consideraba contenido en un 85%, ha vuelto a estar totalmente activo y fuera de control.

Otra población cercana ubicada sobre el lago Rivadavia, donde residen unas 130 personas, fue evacuada en las últimas horas. Uno de los frentes del fuego superó barreras naturales tras atravesar el Cañadón de los Ariscos.

Actualmente, las llamas se ubican detrás del cordón montañoso del Blanco con una trayectoria directa hacia el campo de Daher, lo que representa una amenaza para la conectividad de la Ruta Provincial 71 y la seguridad de las estancias y parajes de Villa Lago Rivadavia.

Cholila está sitiada, asegura la gente que vive en el lugar. El fuego rodeó la ciudad

La mayor urgencia ayer se registró en el sector de Villa Lago Rivadavia, donde las condiciones climáticas complicaron la situación, con una temperatura de 30° y vientos de 50 km/h, el incendio logró sortear las líneas de defensa y se posicionó a escasos metros de las viviendas.

Ante la inminencia del peligro y la densidad del humo, las autoridades procedieron a realizar evacuaciones preventivas de varias familias para salvaguardar la vida de los pobladores. En el área, equipos de brigadistas trabajan para contener focos que se reactivan de manera constante.

Varias provincias han enviado dotaciones de bomberos y recursos a Chubut para combatir el fuego

Las tareas de control se ven dificultadas por una humedad relativa muy baja y temperaturas que oscilan entre los 23 y 30°C, factores que, según fuentes del operativo, anulan gran parte de los esfuerzos de enfriamiento realizados durante las horas de la madrugada.

Este incendio se suma a otros focos registrados en las últimas semanas. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sostuvo que algunos siniestros fueron provocados de manera intencional y que se está investigando para identificar a los responsables. Las condiciones climáticas adversas han dificultado las labores de extinción y favorecido la propagación de las llamas.

Las autoridades han calificado esta temporada de incendios como la peor tragedia ambiental en 20 años.