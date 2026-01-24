Sociedad

Se espera un fin de semana agobiante en el AMBA, tras activarse una alerta por calor extremo en la mitad del país

Al mismo tiempo, el SMN activó una alerta por tormentas que afectarán a otras once provincias. Qué recomendaciones seguir para evitar poner en riesgo la salud

Desde el SMN recomendaron aumentar los cuidados de los nenes, personas mayores y pacientes de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de que se anunciara el regreso de la ola de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta por calor extremo para este sábado en la mitad del país. Qué recomendaciones tener en cuenta para evitar un golpe de calor y cuándo llegaría el alivio a la gran ciudad.

El inicio del fin de semana será, por lo menos, agobiante en un total de doce provincias. Además de la región metropolitana, el resto de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, La Pampa, Chaco, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza y Neuquén permanecerán bajo advertencia por altas temperaturas.

Según advirtió el organismo meteorológico, las condiciones climáticas “pueden ser peligrosas”. No obstante, pidieron reforzar los cuidados de los niños, las personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas.

Para evitar un golpe de calor o síntomas de agotamiento, desde el SMN recomendaron aumentar las medidas de prevención. Entre ellas, destacaron la importancia de beber líquidos frecuentemente sin esperar a tener sed, evitar la exposición solar entre las 10:00 y las 16:00, elegir ropa liviana y clara, y protegerse con sombrero y anteojos oscuros.

La mitad del país sufrirá los calores extremos anunciados para este sábado

A la vez que aconsejaron permanecer en ambientes ventilados o refrigerados, reducir el esfuerzo físico en horas de mayor calor y optar por alimentos frescos, frutas y verduras para favorecer la hidratación, sugirieron rechazar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, así como comer porciones pequeñas y de fácil digestión para evitar trastornos asociados a la deshidratación.

Cómo estará el clima en el AMBA este fin de semana

Para este sábado, se prevé una jornada con una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 24 grados. Sin embargo, las autoridades aseguraron que el cielo presentará nubosidad parcial y se registrarán ráfagas de viento entre 42 y 50 kilómetros por hora.

De la misma manera, el SMN indicó que la ola de calor podría extenderse durante el domingo en la región metropolitana, ya que se mantendrían condiciones similares de temperatura y viento. De hecho, la única diferencia se daría en el valor de la mínima, ya que esta subiría hasta los 25 grados, y en un leve incremento en la fuerza del viento.

Las temperaturas que se esperan para la siguiente semana en el AMBA

A pesar de esto, advirtieron que el día más caluroso de la semana sería el lunes, debido a que se espera una máxima de 36 grados. Con el paso de los días, se daría un leve descenso en el termómetro, siendo el viernes la jornada con el pronóstico más fresco, ya que harían 31 grados.

Una constante en la postal porteña serían los cielos nublados, pero no está estipulada la llegada de lluvias durante la próxima semana para el AMBA. Por esto, recomendaron acatar las precauciones para mitigar los efectos de las altas temperaturas y evitar la exposición prolongada al sol.

Hay alerta por tormentas en más de diez provincias: La Pampa sería la región más complicada

Por otra parte, el SMN emitió alertas por tormentas que abarcan a varias provincias del país. La Pampa enfrentará la situación más delicada, ya que la alerta es de nivel naranja, lo que implicaría fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

Por esto, se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento fuertes, posible caída de granizo y acumulados de agua significativos en cortos períodos. Esto incrementaría el riesgo de anegamientos y complicaciones en caminos y zonas urbanas.

Las regiones que estarán bajo alerta por tormentas

En tanto, el suroeste de Buenos Aires, el sur de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, el noroeste de Tucumán, y el oeste de Salta y Jujuy estarán bajo alerta amarilla. Aunque habría posibilidad de que se registren tormentas de variada intensidad, con lluvias moderadas a fuertes en lapsos breves, actividad eléctrica, ráfagas, también podría haber ocasional caída de granizo.

Si bien el alerta amarilla señalaría un riesgo menor en comparación con la alerta naranja, las autoridades recomendaron mantenerse informados y tomar precauciones, sobre todo en áreas vulnerables a inundaciones o con antecedentes de problemas por tormentas fuertes.

El SMN aconsejó a la población evitar circular por calles anegadas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse atentos a la evolución de los avisos oficiales para minimizar riesgos personales y materiales.

