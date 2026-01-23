Sociedad

El fuego no da tregua en Chubut y se espera otra jornada de calor extremo en la zona afectada por los incendios

El pronóstico meteorológico para el fin de semana obliga a los servicios de emergencia a intensificar las recorridas y tareas preventivas ante la amenaza de nuevos focos y daños adicionales en las localidades más comprometidas

Sigue la lucha contra los incendios forestales en Chubut

La persistencia de altas temperaturas, la fuerte sequía y los vientos intensos mantienen a la Patagonia en una situación crítica, particularmente en Chubut, donde los incendios forestales arrasaron con miles de hectáreas y generaron una profunda preocupación social. Este escenario llevó, en los últimos días, a la autoevacuación de decenas de familias y a la movilización de un despliegue operativo de magnitud inédita. Para esta jornada, las condiciones no mejorarían, puesto que emitieron una alerta por calor extremo para toda la zona.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, advirtió: “Estamos atravesando la peor sequía desde 1965 y, a partir del momento en que los incendios estén contenidos, nos vamos a reunir con legisladores de todas las bancadas políticas para poner sobre la mesa cuáles son los recursos disponibles, no solamente de las provincias como estados subsoberanos, sino también de la Nación, para que estas situaciones se aborden siempre con el mismo profesionalismo que hoy estamos viendo”.

En la reunión del Comité de Emergencia, celebrada en Cholila este miércoles, autoridades provinciales y nacionales evaluaron el impacto de los focos activos en el Parque Nacional Los Alerces, Puerto Patriada, zonas de Epuyén y El Hoyo. Según datos difundidos por El Chubut, la emergencia provocó la evacuación de seis familias, integradas por 15 personas, en el sector de Lago Rivadavia, luego de que un rayo iniciara uno de los focos el 9 de diciembre.

El gobernador habló desde la zona de los incendios y brindó detalles de los recursos volcados para frenar las llamas

El avance de los incendios, intensificados por las condiciones meteorológicas hostiles, afecta áreas de alto valor ambiental como el valle del arroyo Planicie, los cañadones de El Trueno y Bahía Las Percas, donde bosques nativos se encuentran seriamente dañados. Los vecinos y brigadistas describen con angustia el deterioro y la sensación es de que esto no termina más.

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana sin lluvias y con registros térmicos elevados, la consigna entre las autoridades es redoblar la coordinación para impedir que el fuego continúe expandiéndose. Los brigadistas realizan recorridas permanentes y tareas de enfriamiento para evitar nuevos focos. Al amanecer, la visibilidad en la zona suele ser reducida a consecuencia de densas capas de humo, un fenómeno que imprime, día tras día, la huella del desastre en las localidades afectadas.

El SMN indicó que habrá temperaturas extremas por calor en Chubut

A nivel operativo, el gobernador Torres detalló que más de 400 brigadistas trabajan de manera coordinada en dos frentes: Chubut y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, junto a equipos de varias provincias. El despliegue incluye la utilización de 14 medios aéreos en el Parque Nacional Los Alerces y cinco adicionales en Puerto Patriada, números que la coordinadora del Comité de Emergencia, Laura Mirantes, calificó como nunca antes vistos en la región: “Nunca en la historia de nuestra provincia tuvimos un despliegue tan amplio de medios aéreos y de brigadistas de distintos puntos del país”.

El incendio en Epuyén se encuentra contenido en un 85%, sin riesgos para la vida humana ni la infraestructura local, gracias a la intervención de los brigadistas y bomberos voluntarios. No obstante, la situación en Los Alerces sigue siendo de máxima vigilancia. El accionar de las cuadrillas se ve obstaculizado por grandes columnas de humo que suelen impedir la operación segura de los equipos aéreos. El propio Torres explicó que el martes los medios no pudieron operar “ya que corría riesgo la vida de los pilotos, pero hoy volvieron a trabajar con normalidad”.

Continúa la lucha contra los incendios forestales en Chubut (REUTERS)

El pronóstico para los próximos días en Chubut

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que para la jornada de este viernes se espera una temperatura mínima de 9 °C por la madrugada, con la posibilidad de lluvias aisladas (entre un 10 % y un 40 %), que vienen desde el jueves. Sin embargo, hacia la tarde las nubes se irán y la máxima será de 23 °C, por encima del promedio en esta época del año para la región. De acuerdo con el sistema de alertas, para toda la zona cordillerana de Chubut rige una alerta por calor extremo en la región.

La situación será similar el sábado, con la temperatura oscilando entre 11 °C y 24 °C, con el firmamento algo nublado. La situación del domingo será un poco más compleja, ya que la temperatura seguirá igual de elevada, pero se sumará un importante viento de dirección oeste: las ráfagas alcanzarán los 50 km/h.

Recién el lunes se esperan lluvias, pero la probabilidad de precipitación será baja: entre un 10 % y un 40 %.

El pronóstico del SMN para los próximos días en Epuyén, Chubut

