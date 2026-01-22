A la espera de las lluvias, se intensificaron los incendios en Chubut y estiman que hay 30 mil hectáreas quemadas

Las llamas volvieron a propagarse por las altas temperaturas y vientos (X: @jglinski)

A más de un mes de que reportaran los primeros incendios forestales en Chubut, las alarmas se volvieron a activar en la provincia al haberse reavivado las llamas en áreas que habían sido consideradas como contenidas. Aunque se esperan lluvias en la zona de la cordillera, los brigadistas trabajan para frenar la expansión del fuego.

La semana pasada la zona de Puerto Patriada había iniciado la etapa de enfriamiento, sin embargo, las temperaturas elevadas y los fuertes vientos fueron factores claves para que se reiniciara el siniestro. En Bahía Las Percas, también se había trazado una línea de defensa que habría sido superada en las últimas horas.

A raíz de esto, los equipos especializados redoblaron los esfuerzos en estos sectores y en Epuyén, otra de las áreas que todavía se encontraba activa. Por esto, a lo largo de la jornada más de 250 brigadistas desplegaron recursos terrestres y medios aéreos para contener los focos en bosques nativos y zonas de interfase urbano-rural.

Entre las zonas en las que tuvieron que intervenir los brigadistas, las autoridades confirmaron que hubo presencia de cuadrillas en los cañadones de El Trueno, Bahía Las Percas, Payan Delgado, El Pedregoso, Rincón de Lobos, Los Alerces, Punta Mattos, Quebrada de León, Bahía Rosales, Arrayanes y el Cerro Riscoso.

Una de las zonas más complicadas por la expansión es Villa Rivadavia (X: @Albesabemucho)

No obstante, reconocieron que estas localizaciones enfrentarían un riesgo especialmente alto ante las condiciones meteorológicas adversas. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió alertas amarillas y naranjas para varias zonas de Chubut, a modo de advertir sobre la posibilidad de que haya nuevos picos térmicos y ráfagas que potencien la emergencia en la provincia.

En los últimos días, los termómetros registraron valores poco habituales en esta época, mientras el descenso de la humedad facilitó que focos previamente controlados se reactivaran y surgieran nuevos incendios, según la información recopilada por El Litoral.

Las tareas de contención de esta madrugada serían claves para frenar el avance del fuego (X: @jglinski)

Por su parte, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) admitió que la situación era compleja. Aunque confirmaron que solo en la zona de Puerto Patriada hay unas 14.770 hectáreas consumidas, se estima que en todo el territorio la cifra ascendería hasta 30.000.

Por este motivo, la provincia intensificó los operativos, reforzando la presencia de personal y el empleo de medios logísticos para enfrentar la propagación rápida de las llamas. Incluso, se espera la llegada de diez agentes del Parque Nacional Los Glaciares, que partieron desde Santa Cruz este miércoles por la tarde. Así, se realizaría un recambio con el personal que viajó el 11 de enero.

Los diputados José Glinski y Sabrina Selva denunciaron que los focos no habrían sido contenidos (X: @jglinski)

De acuerdo con la información publicada por Señal Calafate, el escuadrón fue enviado para dar apoyo en las tareas de combate de fuego y apoyo operativo en el Parque Nacional Los Alerces. Al mismo tiempo que indicaron que seis de ellos son brigadistas en incendios forestales y cuatro son guardaparques de conservación territorial, señalaron que llevan equipos de agua propios.

Activaron una alerta amarilla por lluvias en la Cordillera de Chubut

Una alerta amarilla emitida por el SMN afectará durante la mañana y el mediodía del jueves 22 de enero a los departamentos Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer, según informó la Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial.

La región patagónica, que atraviesa una sequía prolongada y enfrenta incendios forestales en diversas localidades cordilleranas, espera que una lluvia sostenida pueda mejorar las condiciones ambientales y acompañar las tareas de combate al fuego, aunque las autoridades insisten en mantener la precaución.

Se espera que las lluvias ayuden a facilitar las tareas de combate contra el fuego

El organismo anticipó precipitaciones de diversa intensidad, con acumulados estimados entre 10 y 25 milímetros, incluyendo probabilidad de tormentas aisladas. No obstante, la alerta indicaría potenciales fenómenos meteorológicos con capacidad de daño.

De acuerdo con ESQNotas, recomendaron a la población mantenerse informada y tomar precauciones necesarias. Para requerir asistencia, continúa disponible la línea 0800-666-2447 de Protección Ciudadana, operativa las 24 horas.

Advirtieron por el riesgo extremo de que se inicien incendios en Bariloche

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) activó una alerta por riesgo extremo de incendios en Bariloche. Según explicaron, la presencia de altas temperaturas, vientos intensos, baja humedad y vegetación seca serían factores favorables para el inicio y propagación de focos ígneos que pudieran detectarse en el área.

Según El Cordillerano, las localidades de El Bolsón, General Conesa y Luis Beltrán estarían bajo la misma advertencia. Por este motivo, pidieron a la población extremar precauciones, respetar las restricciones vigentes previstas en la Emergencia Ígnea y colaborar con los equipos desplegados en la provincia. Ante cualquier señal de humo o riesgo, se solicita a los habitantes que reporten la situación llamando al 103.