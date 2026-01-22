Sociedad

A la espera de las lluvias, se intensificaron los incendios en Chubut y estiman que hay 30 mil hectáreas quemadas

Varios focos que habían sido declarados extintos se reanudaron por las altas temperaturas y los fuertes vientos. Será clave el trabajo de los brigadistas durante la madrugada de este jueves

Guardar
Las llamas volvieron a propagarse por las altas temperaturas y vientos (X: @jglinski)

A más de un mes de que reportaran los primeros incendios forestales en Chubut, las alarmas se volvieron a activar en la provincia al haberse reavivado las llamas en áreas que habían sido consideradas como contenidas. Aunque se esperan lluvias en la zona de la cordillera, los brigadistas trabajan para frenar la expansión del fuego.

La semana pasada la zona de Puerto Patriada había iniciado la etapa de enfriamiento, sin embargo, las temperaturas elevadas y los fuertes vientos fueron factores claves para que se reiniciara el siniestro. En Bahía Las Percas, también se había trazado una línea de defensa que habría sido superada en las últimas horas.

A raíz de esto, los equipos especializados redoblaron los esfuerzos en estos sectores y en Epuyén, otra de las áreas que todavía se encontraba activa. Por esto, a lo largo de la jornada más de 250 brigadistas desplegaron recursos terrestres y medios aéreos para contener los focos en bosques nativos y zonas de interfase urbano-rural.

Entre las zonas en las que tuvieron que intervenir los brigadistas, las autoridades confirmaron que hubo presencia de cuadrillas en los cañadones de El Trueno, Bahía Las Percas, Payan Delgado, El Pedregoso, Rincón de Lobos, Los Alerces, Punta Mattos, Quebrada de León, Bahía Rosales, Arrayanes y el Cerro Riscoso.

Una de las zonas más
Una de las zonas más complicadas por la expansión es Villa Rivadavia (X: @Albesabemucho)

No obstante, reconocieron que estas localizaciones enfrentarían un riesgo especialmente alto ante las condiciones meteorológicas adversas. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió alertas amarillas y naranjas para varias zonas de Chubut, a modo de advertir sobre la posibilidad de que haya nuevos picos térmicos y ráfagas que potencien la emergencia en la provincia.

En los últimos días, los termómetros registraron valores poco habituales en esta época, mientras el descenso de la humedad facilitó que focos previamente controlados se reactivaran y surgieran nuevos incendios, según la información recopilada por El Litoral.

Las tareas de contención de esta madrugada serían claves para frenar el avance del fuego (X: @jglinski)

Por su parte, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) admitió que la situación era compleja. Aunque confirmaron que solo en la zona de Puerto Patriada hay unas 14.770 hectáreas consumidas, se estima que en todo el territorio la cifra ascendería hasta 30.000.

Por este motivo, la provincia intensificó los operativos, reforzando la presencia de personal y el empleo de medios logísticos para enfrentar la propagación rápida de las llamas. Incluso, se espera la llegada de diez agentes del Parque Nacional Los Glaciares, que partieron desde Santa Cruz este miércoles por la tarde. Así, se realizaría un recambio con el personal que viajó el 11 de enero.

Los diputados José Glinski y Sabrina Selva denunciaron que los focos no habrían sido contenidos (X: @jglinski)

De acuerdo con la información publicada por Señal Calafate, el escuadrón fue enviado para dar apoyo en las tareas de combate de fuego y apoyo operativo en el Parque Nacional Los Alerces. Al mismo tiempo que indicaron que seis de ellos son brigadistas en incendios forestales y cuatro son guardaparques de conservación territorial, señalaron que llevan equipos de agua propios.

Activaron una alerta amarilla por lluvias en la Cordillera de Chubut

Una alerta amarilla emitida por el SMN afectará durante la mañana y el mediodía del jueves 22 de enero a los departamentos Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer, según informó la Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial.

La región patagónica, que atraviesa una sequía prolongada y enfrenta incendios forestales en diversas localidades cordilleranas, espera que una lluvia sostenida pueda mejorar las condiciones ambientales y acompañar las tareas de combate al fuego, aunque las autoridades insisten en mantener la precaución.

Se espera que las lluvias
Se espera que las lluvias ayuden a facilitar las tareas de combate contra el fuego

El organismo anticipó precipitaciones de diversa intensidad, con acumulados estimados entre 10 y 25 milímetros, incluyendo probabilidad de tormentas aisladas. No obstante, la alerta indicaría potenciales fenómenos meteorológicos con capacidad de daño.

De acuerdo con ESQNotas, recomendaron a la población mantenerse informada y tomar precauciones necesarias. Para requerir asistencia, continúa disponible la línea 0800-666-2447 de Protección Ciudadana, operativa las 24 horas.

Advirtieron por el riesgo extremo de que se inicien incendios en Bariloche

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) activó una alerta por riesgo extremo de incendios en Bariloche. Según explicaron, la presencia de altas temperaturas, vientos intensos, baja humedad y vegetación seca serían factores favorables para el inicio y propagación de focos ígneos que pudieran detectarse en el área.

Según El Cordillerano, las localidades de El Bolsón, General Conesa y Luis Beltrán estarían bajo la misma advertencia. Por este motivo, pidieron a la población extremar precauciones, respetar las restricciones vigentes previstas en la Emergencia Ígnea y colaborar con los equipos desplegados en la provincia. Ante cualquier señal de humo o riesgo, se solicita a los habitantes que reporten la situación llamando al 103.

Temas Relacionados

ChubutIncendios forestalesPuerto PatriadaParque Nacional Los AlercesEpuyénÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un hombre intentó matar a tiros a su padre en Rosario y se entregó dos semanas después a la Policía

El ataque ocurrió en la madrugada del 4 de enero, cuando César B., de 43 años, fue trasladado gravemente herido al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria tras recibir un disparo que obligó a los médicos a realizarle una colostomía

Un hombre intentó matar a

La familia de las mujeres que murieron atropelladas por el tiktoker en Rosario adelantó que no pedirá la pena máxima

Agustín López Gagliasso permanece detenido por el siniestro ocurrido en 2025. La familia aguarda una fecha estipulada de juicio

La familia de las mujeres

Una mujer se descompensó al subir un cerro en Mendoza y fue rescatada tras un operativo de seis horas

Dos mujeres de 51 y 61 años emprendieron el ascenso al Cerro Las Cabras en Potrerillos sin acompañantes y el despliegue de rescatistas a caballo y equipos especializados se activó luego de que una de ellas presentara síntomas de deshidratación y vómitos

Una mujer se descompensó al

Otorgaron prisión domiciliaria al líder ruso detenido por trata de personas en Bariloche

El juez federal concedió la prisión domiciliaria a Konstantin Rudnev tras constatar un grave deterioro en su salud durante su detención en la Unidad 6 de Rawson, donde la defensa denunció falencias en la atención médica y una pérdida de 50 kilos

Otorgaron prisión domiciliaria al líder

Se incendió un edificio en Monserrat y tuvieron que evacuar a 70 personas: hubo tres atenciones urgentes

Un oficial de la Policía superó los niveles de inhalación de humo, por lo que fue derivado por el SAME al Hospital Ramos Mejía. La dueña del inmueble tuvo una crisis nerviosa

Se incendió un edificio en
DEPORTES
Sebastián Báez se despidió del

Sebastián Báez se despidió del Australian Open tras caer ante Luciano Darderi: los únicos dos argentinos que sigue en carrera

La exótica selección que busca entrenador por las redes sociales: el insólito requisito

Parcelas exclusivas, distinciones de máximo rango y miles de dólares: los increíbles premios del presidente de Senegal al plantel

Histórico: Ferrocarril Midland eliminó por penales a Argentinos Juniors y dio el primer batacazo de la Copa Argentina

El gol anulado a Enzo, el “blooper de la fecha” y las posiciones, con eliminados y clasificados: lo que dejó la jornada de Champions

TELESHOW
Nico Vázquez habló en profundidad

Nico Vázquez habló en profundidad sobre el fin de su historia de amor con Gimena Accardi: “Veníamos mal”

Sofía Gonet expuso a Rusherking en MasterChef Celebrity: “Muy buena la fama que tiene”

Flor Peña: “Me critican porque voy al exterior, pero si voy a Mendoza me tengo que bancar que la gente me pida fotos”

Wanda Nara filtró sus explosivos chats con Mauro Icardi: de “yo estoy de novia” a “me imagino que Eugenia no se drogará”

La insólita teoría de Juli Poggio sobre el DNI: “La cantidad de personas en el mundo con tu mismo nombre”

INFOBAE AMÉRICA

La condición humana y el

La condición humana y el valor de lo inesperado frente al orden racional

La historia de Rusia de más de cinco siglos también puede ser contada por los árboles

Irán reconoció que murieron más de 3.100 personas en las protestas pero activistas alertaron que la cifra real podría ser mayor

Israel lanzó ataques en la Franja de Gaza: al menos 11 muertos

Alemania detuvo a una empresaria germano-ucraniana acusada de espiar para Rusia desde 2023