Sigue el calor en el AMBA y se esperan máximas de hasta 34°C para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas con cielo variable, viento del noreste y condiciones estables en la Ciudad y el conurbano, mientras rigen advertencias por temperaturas extremas y tormentas en distintas provincias del país

Un hombre bebe agua por el fuerte episodio de calor que azota al AMBA (EFE /Brais Lorenzo)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presenta este jueves con una temperatura de 26°C y cielo algo nublado, según el informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo oficial determinó que se anticipa una jornada marcada por el calor y la estabilidad atmosférica. Además, once provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y lluvias.

El pronóstico extendido indica que la temperatura mínima para hoy será de 22° y la máxima alcanzará los 31°C durante la tarde. Durante la mañana, se espera un cielo ligeramente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche la nubosidad aumentará de manera moderada, sin probabilidad de precipitaciones. Las ráfagas de viento podrían intensificarse durante la noche, con velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h provenientes del noreste.

El pronóstico extendido para el AMBA

Para los próximos días, el SMN prevé la continuidad de altas temperaturas y condiciones similares. El viernes, la temperatura oscilará entre 24°C y 33°C; el sábado, entre 26°C y 34°C; y el domingo, entre 24°C y 34°C. Durante este período, el cielo permanecerá con nubosidad variable y no se esperan lluvias significativas. Además, en la tarde y la noche de mañana se esperan ráfagas de viento que irán entre los 42 y los 50 kilómetros por hora.

El reporte oficial del SMN destaca que la probabilidad de precipitaciones para hoy se mantiene en 0% en todos los tramos horarios, consolidando un panorama de estabilidad meteorológica. En este sentido, el organismo advirtió que el AMBA se encuentra bajo alerta amarilla por temperaturas extremas de calor. Por lo cual se recomienda:

  • Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerí frutas y verduras.
  • Reducí la actividad física.
  • Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

  • Solicitar de inmediato asistencia médica.
  • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.
Las alertas amarillas por temperaturas extremas en el país

Las alertas en el resto del país

A su vez, en la región centro-este de la provincia de Buenos Aires, gran parte de San Luis, suroeste de Córdoba y noroeste de Entre Ríos también cuentan con alertas amarillas por temperaturas extremas de calor.

En tanto, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Río Negro y provincia de Buenos Aires mantienen alertas amarillas por tormentas. Esta categoría se refiere a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, desde el SMN solicitan:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Las alertas amarillas por fuertes tormentas y lluvias

Por su parte, en gran parte de la provincia de Chubut hay alerta amarilla por lluvias. En estos casos, lo recomendable es mantenerse a resguardo, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa el agua en el hogar.

