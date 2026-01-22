Sociedad

Alerta por calor extremo y sin lluvias: cómo estará el tiempo en el AMBA el fin de semana

El SMN advierte sobre temperaturas poco habituales y en la Ciudad de Buenos Aires y conurbano durante sábado y domingo

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional emitió
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para AMBA y gran parte del Gran Buenos Aires por altas temperaturas (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Tras una semana de temperaturas que aliviaron el calor intenso en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, se espera que para el fin de semana el termómetro alcance marcas altas nuevamente. Se espera altas temperaturas y las lluvias, al menos en CABA, no llegarán, según los pronósticos.

Las condiciones en el Cono Sur han evolucionado hasta crear un contexto propicio para un episodio de altas temperaturas que amenaza con marcar el verano de 2026 por su duración, indicaron desde Meteored.

El panorama actual se debe a una suma de elementos que operan como un engranaje eficiente de aumento térmico. Por una parte, la presencia de sistemas de alta presión sobre el Océano Atlántico cumple la función de motor y favorece el ingreso continuo de aire cálido desde el norte hacia el centro del país.

La subsidencia atmosférica y la
La subsidencia atmosférica y la alta presión en el Atlántico impulsan el ingreso de aire cálido al centro del país (AP Foto/Natacha Pisarenko)

No obstante, el elemento clave es la subsidencia, explica Meteored. Este proceso se produce cuando el aire de las capas superiores de la atmósfera desciende y, al hacerlo, experimenta una compresión por el incremento de la presión atmosférica. Como resultado, su temperatura se eleva a través del llamado calentamiento adiabático.

Es por eso que gran parte del país se encuentra bajo alerta de nivel amarillo por calor extremo, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La misma afecta al AMBA, así como a gran parte del Gran Buenos Aires. De acuerdo con el pronóstico, la situación se podría mantener por varios días.

El viernes será de los días más tranquilos en cuanto a la temperatura: máxima de 32 grados y mínima de 24 grados. Ya durante el sábado y domingo la situación empeorará: la máxima marca 34 °C y la mínima rondará alrededor de los 25 °C. Durante todo el fin de semana habrá presencia de viento, con ráfagas que serán de entre 42 y 59 kilómetros por hora, dependiendo el momento de la jornada.

Las máximas en Ciudad de
Las máximas en Ciudad de Buenos Aires alcanzarían los 34 °C el fin de semana, con mínimas elevadas y vientos fuertes

Durante estos días, el efecto en la salud puede ser peligroso para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

El resto de las provincias en las que también rige la alerta amarilla son: sur de Santa Cruz, oeste de Chubut, centro y oeste de Río Negro, Neuquén, sur de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, sur de Santiago del Estero y una parte del este de Chaco.

Qué zonas del país habrá tormenta

Una parte del país experimentará temperaturas realmente altas, mientras que otra zona se verá afectada por una tormenta intensa. Es por eso que también hay alertas amarilla y naranja en algunas regiones.

Estas condiciones meteorológicas podrían dejar acumulados de lluvia considerables y ráfagas de viento que superan los 100 km/h. Meteored atribuyó el fenómeno a una combinación de factores atmosféricos que favorecen la inestabilidad en amplias áreas del país.

Regiones del sur y centro
Regiones del sur y centro del país permanecen bajo alerta amarilla y naranja por tormentas intensas y ráfagas de viento

Los eventos más notorios tendrán lugar la noche de este jueves, mientras que hacia la madrugada se prevé una mejora temporaria. No obstante, el servicio advirtió sobre posibles reactivaciones de menor intensidad después de ese breve alivio.

Según el análisis difundido por el medio especializado, los núcleos de tormenta se concentran especialmente sobre las regiones agrícolas y los enclaves rurales, donde las actividades productivas podrían ver afectado su normal desarrollo.

El SMN mantiene vigente una alerta naranja sobre determinados sectores: parte sur y oeste de la provincia de Buenos Aires y el centro de La Pampa. Este nivel de advertencia se asocia a la probabilidad de tormentas fuertes o severas, capaces de generar impactos importantes.

Entre los fenómenos previstos se destacan lluvias intensas en lapsos breves, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 100 km/h.

Los acumulados de precipitación para las zonas bajo alerta naranja se ubican entre 40 mm y 70 mm, aunque no se descartan registros superiores en sectores puntuales. Esta situación trae consigo un incremento del riesgo de anegamientos transitorios, complicaciones en caminos rurales y posibles interrupciones en distintas actividades económicas.

Las tormentas severas pueden provocar
Las tormentas severas pueden provocar lluvias entre 40 y 70 mm, caída de granizo y vientos que superan los 100 km/h

La atención no se limita únicamente a las áreas con alerta naranja. El organismo nacional sostiene también una alerta amarilla para otras regiones del país: parte central de la provincia de Buenos Aires, sur de San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

Allí se esperan tormentas intensas, con fenómenos localmente fuertes, aunque de menor alcance que en las zonas de mayor riesgo. Las tormentas pueden estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que alcanzan los 75 km/h.

Respecto a las lluvias, los acumulados proyectados oscilan entre 20 mm y 40 mm, valores que, si bien resultan inferiores a los de alerta naranja, tienen potencial para provocar impactos localizados.

La recomendación de los organismos meteorológicos apunta a extremar precauciones en los sectores bajo alerta, especialmente en aquellos donde las lluvias acumuladas y el viento pueden ocasionar daños materiales o dificultades en el tránsito.

Temas Relacionados

AMBACiudad de Buenos AiresCalor extremoTormentasTiempoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Echaron a un empleado de la Municipalidad de Cipolletti por usar una tarjeta oficial para cargar combustible

Las cámaras de seguridad de una estación de servicios local permitieron detectar a un trabajador de la Secretaría de Servicios Públicos, lo que derivó en su inmediata desvinculación, según informaron las autoridades

Echaron a un empleado de

Voluntarios de Cruz Roja enseñaron RCP en un semáforo de Salta: la reacción de los automovilistas

El objetivo fue socializar las técnicas de reanimación cardiopulmonar en 30 segundos. Realizaron todo el procedimiento durante el tiempo que dura la luz roja

Voluntarios de Cruz Roja enseñaron

Rescataron a un andinista estadounidense que estaba en grave estado en el Aconcagua

La rápida intervención de la Patrulla de Rescate y el personal médico permitió estabilizar a un montañista que no podía movilizarse por sus propios medios

Rescataron a un andinista estadounidense

Imputaron al policía que disparó su arma alcoholizado e hirió a un vecino en Villa Crespo

La Unidad de Flagrancia Norte de la Ciudad dispuso la medida contra el miembro de la Policía Federal. Qué declaró ante los investigadores

Imputaron al policía que disparó

Video: así fue el derrumbe de la pared de una cochera que provocó destrozos en varios vehículos

Una excavación profunda en una obra vecina habría provocado un socavón que descalzó la base de una antigua estructura, desencadenando el desprendimiento que sorprendió a vecinos y movilizó a equipos de emergencia

Video: así fue el derrumbe
DEPORTES
Furor por el nuevo Alpine

Furor por el nuevo Alpine de Franco Colapinto: las primeras imágenes del auto de Fórmula 1 que usará en 2026

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se juegan el pase a los octavos de final del Australian Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

Susto en Aldosivi-Defensa: el brutal choque entre compañeros que terminó con un jugador retirado ambulancia

La AFA oficializó los 7 títulos que entregará el fútbol argentino esta temporada: la Copa que postergaron hasta el 2027

La decisión que tomó la FIA sobre el “truco” del motor en Mercedes y Red Bull antes del arranque de la nueva era de la Fórmula 1

TELESHOW
La inesperada situación al aire

La inesperada situación al aire de Nico Vázquez cuando hablaba de su hermano a 9 años de su muerte: “Estas son sus señales”

El apodo íntimo que Mauro Icardi le puso a Wanda Nara cuando estaban juntos y sorprendió en plena polémica

Ivana Figueiras acompañó a Darío Cvitanich en el 130° aniversario de Banfield: del distanciamiento a la exposición

Beto Casella: el backstage con las primeras imágenes del conductor y los exBendita en América TV

El recuerdo de Daniel Grinbank a 35 años del breve show de Prince en el estadio de River que terminó en escándalo

INFOBAE AMÉRICA

Steve Witkoff se reúne con

Steve Witkoff se reúne con Vladimir Putin en Moscú en busca de avances para frenar la guerra en Ucrania

Chile detuvo a un tercer sospechoso de provocar los incendios forestales que ya dejaron 21 muertos

Un enfermero alemán condenado por 10 asesinatos podría estar vinculado a más de 100 muertes adicionales

Hallaron un delfín lastimado y desorientado en una playa de Uruguay: se recupera en una piscina

Irán entró en su segunda semana sin acceso a Internet mientras se multiplican las víctimas de la represión