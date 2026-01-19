Mendoza: un andinista francés murió durante el ascenso al Aconcagua y es la segunda víctima en lo que va del año

El fallecimiento ocurrió en la zona de La Cueva a 6.700 metros sobre el nivel del mar durante el ascenso final (Julian Beerman/Cerro Aconcagua)

Un andinista francés perdió la vida durante una expedición en el cerro Aconcagua, en Mendoza, en el tramo final de la travesía hacia la cumbre. Guillaumé Ferey, de 33 años y miembro de una expedición de la empresa Malku, falleció el 19 de enero de 2026 en la zona de La Cueva, a unos 6.700 metros sobre el nivel del mar.

En torno a las 12:30, el guía de la expedición advirtió que Ferey se desvaneció mientras ascendía en uno de los tramos más exigentes, conocido como La Canaleta, ya cerca de la cima. Según informaron fuentes del caso, el guía intentó tomarle los signos vitales, pero la respuesta fue negativa. La noticia fue reportada de inmediato al servicio médico de Nido de Cóndores y a la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza, quienes comenzaron un operativo de emergencia en la alta montaña.

Las maniobras de reanimación cardiopulmonar se prolongaron durante media hora, con la aplicación de medicación de emergencia. El médico que atendió al turista constató el deceso en el lugar tras los intentos de reanimación. Minutos después, el personal de la Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña (UPRAM) arribó al sitio, verificó la situación y organizó el descenso del cuerpo hacia Plaza de Mulas.

El caso fue puesto en conocimiento del Oficial Fiscal 11 y del ayudante fiscal Ricardo Iturbide, encargados de las actuaciones judiciales. En la reseña oficial del operativo, se indicó que Ferey formaba parte de una expedición de la empresa Malku, y que el episodio se produjo mientras transitaba el último tramo de ascenso, una zona reconocida entre andinistas por su altitud y dificultad.

Con este hecho, el Aconcagua suma dos muertes de andinistas extranjeros en lo que va del año. El primer caso se produjo el 4 de enero cuando un ciudadano ruso de 55 años falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el sector El Hombro, a unos 6.800 metros de altitud, también cerca de la cumbre.

El Parque Provincial Aconcagua concentra cada verano una intensa actividad de andinismo. Con el comienzo de la temporada de ascensos, que se inició el 1 de noviembre, se incrementa notablemente la presencia de visitantes internacionales y los desafíos asociados a la altura extrema.

Las autoridades del Parque Nacional Aconcagua reiteraron las recomendaciones para el ascenso y la necesidad de reportar cualquier síntoma durante la travesía. La temporada actual registra, hasta el momento, dos fallecimientos y varios operativos de rescate en las zonas de mayor altitud, bajo la supervisión de los organismos de seguridad y salud de Mendoza.

Intentaba cruzar de Mendoza a Chile en caballo, se descompensó y tuvo que ser rescatado

El refugio de la cruz fue el lugar donde el turista permaneció protegido hasta ser rescatado (Fotos: El Sol)

En la Cordillera de los Andes, durante una travesía a caballo hacia Chile, un turista de 78 años debió ser rescatado en helicóptero tras sufrir una descompensación en alta montaña. El episodio ocurrió la noche del sábado en la zona del Manzano Histórico, en el departamento de Tunuyán, y movilizó a equipos especializados de rescate.

La víctima, oriunda de Posadas, Misiones, formaba parte de un grupo que realizaba el tradicional cruce fronterizo cuando, cerca de las 23.30, comenzó a sentir malestares durante el trayecto por el Refugio de la Cruz.

De acuerdo con lo consignado por el portal mendocino El Sol, el hombre quedó al resguardo en el refugio mientras los demás participantes de la expedición solicitaban auxilio a la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña (UPRAM).

La respuesta de los rescatistas no se hizo esperar. Personal de la UPRAM se dirigió al sitio, localizó al turista y organizó su evacuación. La complejidad del terreno montañoso y el estado de salud del afectado requirieron la intervención del helicóptero Halcón 1 de la Policía de Mendoza, que trasladó al hombre desde el Manzano Histórico hasta el helipuerto emplazado frente al Hospital Pediátrico Humberto Notti, en Guaymallén.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) completó el traslado hasta el Hospital Central, donde el paciente fue examinado por el médico de guardia.

El diagnóstico fue mal agudo de montaña (MAM), un cuadro asociado a la exposición a grandes altitudes. El paciente presentaba antecedentes de hipertensión arterial y episodios de dificultad respiratoria y mareos, circunstancias que aumentaron la gravedad de la situación y motivaron su permanencia en observación.