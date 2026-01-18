La familia del Huevo Acuña acusó a la psiquiatra de la joven desaparecida en Neuquén: “Esto se hubiese evitado”

Fabiana, de 42 años, está desaparecida desde el viernes a la tarde

Desde el viernes que nada se sabe del paradero de Fabiana Edith Muñoz, una de las hermanas del futbolista y campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña, que es buscada intensamente por su familia en la localidad de Zapala, provincia de Neuquén. Mientras pidieron ayuda para localizarla, criticaron la respuesta de los profesionales de salud que trataban su esquizofrenia.

“¿Y ahora dónde están los psiquiatras del Hospital Zapala, qué pasa que no llaman ahora?”, criticó Jéssica Acuña, otra de las hermanas de la mujer de 42 años. De la misma forma, la joven expuso que Fabiana habría presentado una serie de problemas de salud mental en los últimos meses.

Por este motivo, Jéssica aseguró que la psiquiatra a cargo del tratamiento de la mujer desaparecida podría haber tomado cartas en el asunto. “Esto se hubiese evitado si ellos hicieran su trabajo como corresponde”, apuntó, a través de una publicación en las redes sociales.

“Estoy así porque desde octubre ella anda mal. En reiteradas veces llamamos a la Policía y, sin embargo, para la psiquiatra que la atiende, ella estaba bien”, explicó la hermana de Fabiana, durante una entrevista con LM Neuquén. Asimismo, sostuvo que los signos de que no se encontraba en buen estado eran evidentes para todo el entorno.

Solicitud de paradero para encontrar a Fabiana Muñoz, hermana de Huevo Acuña

De acuerdo con su punto de vista, las reacciones que experimentaba Fabiana habrían sido frecuentes. No obstante, recriminó la postura de la profesional por negarse a internarla. “Con la excusa de que ella no se puede internar si no es por voluntad propia, no se hizo nada”, redobló.

“Lamentablemente, hoy mi hermana no es consciente de todo lo que está pasando”, aseguró Jéssica. Hasta el momento, no se tuvieron noticias sobre el paradero de la mujer, pese a que la Policía de Neuquén mantiene activo un amplio despligue en la zona.

Según los datos comunicados por las autoridades, Fabiana fue vista por última vez el viernes en su casa, ubicada en la calle Antártida Argentina, casa 26, de la ciudad de Zapala. Se estima que habría salido de la propiedad cerca de las 17:30 horas.

Al momento de su desaparición, vestía un gorro negro, una campera rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosas. Además, indicaron que entre sus características físicas figuran tez trigueña, cabellos castaños, ojos oscuros, contextura delgada y una altura de 1,63 metros.

Por el momento, no se tuvieron noticias del paradero de Fabiana (Gentileza: LM Neuquén)

Luego de que se diera difusión a la desaparición de Fabiana, su madre, Sara, confirmó que la mujer padece esquizofrenia y que habían intentado encontrarla desde la jornada anterior sin éxito. “Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer (viernes) se perdió y no la encontramos por ningún lado”, lamentó durante un diálogo con el medio LM Cipolletti.

Este testimonio ilustra el clima de preocupación y fragilidad emocional en el entorno familiar, que enfrenta, además, la urgencia de hallar a una persona que requiere cuidados especiales.

En casos como el de Fabiana, los especialistas suelen advertir que pueden presentarse episodios de desorientación severa por efecto de la esquizofrenia. En este sentido, señalaron que esta condición generaría un riesgo adicional y dificultaría el regreso al hogar por sus propios medios. Por este motivo, el tiempo es considerado un factor determinante en este tipo de situaciones.

La causa fue caratulada como “desaparición de personas”, por la Fiscalía de Tercera Circunscripción Judicial de Zapala. Además de la Policía de Neuquén, en el operativo de búsqueda participa activamente la Comisaría del Menor y la Mujer.

En caso de que se tuviera información sobre el paradero de Fabiana, la familia solicitó a la comunidad que se comuniquen de inmediato con la comisaría más cercana o al 101. Además, se encuentra habilitado el teléfono de la Comisaría del Menor y la Mujer: (0942) 408-862.