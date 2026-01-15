Mapa del fuego: cuáles son las zonas del país en alerta roja por incendios, según organismos oficiales

Las brigadas de emergencia trabajan en la contención de focos activos apoyadas por medios aéreos y maquinaria pesada

El avance de los incendios forestales coloca a varias regiones del país en una situación crítica. Según los mapas de peligro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), estamos ante una temporada de riesgo elevado, con focos activos que afectan miles de hectáreas y movilizan recursos humanos y materiales de distintas jurisdicciones. El mayor nivel de alerta se concentra en el centro y norte del país, mientras que la Patagonia occidental mantiene focos activos y áreas bajo vigilancia.

El informe publicado por el SNMF distingue varias franjas del territorio bajo categorías de peligro: extremo, muy alto, alto, moderado y bajo. El mapa correspondiente al 15 de enero muestra que las provincias del centro y norte, como Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y San Luis, presentan puntos críticos señalados en color rojo, indicador de peligro extremo.

Esta alerta se extiende hacia sectores del noroeste, abarcando áreas de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Catamarca.

En la región pampeana, la combinación de temperaturas elevadas, sequía y vientos intensos potencia el riesgo. El área central de La Pampa y el sur de Buenos Aires figuran entre los epicentros de la alerta, según la última actualización del SNMF.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego mantiene vigilancia intensiva en las áreas de mayor exposición al avance del fuego en el centro y norte del país

En el noreste, el peligro extremo alcanza localidades de Corrientes y Misiones, donde la vegetación típica amplifica la posibilidad de propagación.

El análisis comparativo entre los mapas del 14 y 15 de enero revela una expansión del sector de peligro extremo hacia la Patagonia norte, en especial sobre el noroeste de Chubut y el suroeste de Río Negro.

El SNMF mantiene una vigilancia intensiva en esta franja, donde la sequedad del bosque nativo y la acumulación de material combustible favorecen la aparición de nuevos focos.

Cuál es el estado de los incendios activos en el país

El monitoreo diario de los mapas oficiales permite anticipar variaciones en el riesgo y refuerza la presencia en zonas con alerta roja

De acuerdo con el reporte diario del Sistema Federal de Manejo del Fuego, varias provincias registran focos activos, controlados o extinguidos en áreas rurales, interfaces urbanas y bosques nativos. En Chubut, el incendio identificado como “Primera Cantera Puerto Patriada” permanece activo, con una superficie afectada de 11.970 hectáreas. El parte técnico describe la actuación de brigadas nacionales y provinciales, además de medios aéreos y vehículos especializados. El documento detalla la participación de recursos como el avión hidrante AT-802 y helicópteros Bell 407, junto con el apoyo de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios y la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias.

En La Pampa, el foco ubicado en el kilómetro 177/176 de la Ruta Nacional 35 se encuentra contenido, mientras que otros incendios fueron extinguidos en el Parque Nacional Lihue Calel. En Neuquén, los incendios de “Cerro Chañy” y “La Gotera” pasaron a estado contenido, gracias al esfuerzo de las brigadas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y el soporte aéreo.

El reporte también menciona incendios controlados en Río Negro, entre ellos “Cantera Eva Perón” y el “Vertedero Municipal” en el departamento Bariloche, donde se emplearon cuadrillas terrestres, móviles, autobombas y recursos aéreos del programa SPLIF. En Santa Cruz, el incendio “Tunel Inferior” permanece contenido, afectando principalmente bosque nativo y matorrales.

El documento subraya que los trabajos de enfriamiento, patrullaje y monitoreo continúan en las zonas de riesgo para evitar la reactivación de focos. El despliegue de personal especializado y la coordinación entre organismos provinciales y nacionales resultan fundamentales en la contención de la emergencia.

El Gobernador de Chubut afirmó que el incendio en Puerto Patriada está “contenido en un 85%”

Ignacio Torres explicó cuál es el estado actual del foco igneo en Chubut

En medio de la catástrofe generada por los incendios en la Comarca Andina, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que el incendio en Puerto Patriada “está contenido en un 85 por ciento”, luego de más de una semana de tareas ininterrumpidas.

Según publicó la agencia NA, el mandatario provincial detalló que “después de más de una semana de trabajo ininterrumpido, y un amplio despliegue de recursos humanos y materiales, hoy podemos anunciar que el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85 por ciento y ya no hay riesgo para las localidades vecinas”.

El operativo involucró a más de 660 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y equipos de apoyo, con la asistencia de ocho medios aéreos, maquinaria pesada, embarcaciones y unidades móviles.

El despliegue se realizó en coordinación con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba, que aportaron logística para enfrentar lo que el gobernador calificó como “uno de los incendios más complejos de los últimos años”.

Miles de hectáreas de bosques nativos y zonas rurales resultaron afectadas por incendios de comportamiento extremo

El informe técnico del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) indica que el incendio afectó unas 12.000 hectáreas de bosque nativo, implantado, arbustos y matorrales, además de viviendas e infraestructura. La declaración de Estado de Catástrofe en Epuyén refleja la magnitud del daño, mientras que en el Parque Nacional Los Alerces persisten focos de “comportamiento extremo” en el sector del Arroyo Braese. Las lluvias recientes contribuyeron a mitigar la propagación, aunque las tareas de control y vigilancia continúan.

El gobernador Torres subrayó que durante su gestión “no vamos a permitir que se venda ni una sola hectárea de bosque nativo”, y rechazó cualquier vinculación de los incendios con conflictos étnicos, enfatizando: “A la estupidez se la combate con la verdad, y en Chubut se respetan las leyes”.

El reporte consolidado de las autoridades y los organismos de emergencia refuerza el diagnóstico de una temporada de riesgo extremo, con múltiples jurisdicciones en alerta, y la recomendación de mantener la atención sobre los sectores marcados en rojo en el mapa oficial del SNMF.