Sociedad

Mapa del fuego: cuáles son las zonas del país en alerta roja por incendios, según organismos oficiales

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego muestra que las provincias del centro y norte concentran puntos críticos, con focos activos y miles de hectáreas bajo vigilancia constante

Guardar
Las brigadas de emergencia trabajan
Las brigadas de emergencia trabajan en la contención de focos activos apoyadas por medios aéreos y maquinaria pesada

El avance de los incendios forestales coloca a varias regiones del país en una situación crítica. Según los mapas de peligro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), estamos ante una temporada de riesgo elevado, con focos activos que afectan miles de hectáreas y movilizan recursos humanos y materiales de distintas jurisdicciones. El mayor nivel de alerta se concentra en el centro y norte del país, mientras que la Patagonia occidental mantiene focos activos y áreas bajo vigilancia.

El informe publicado por el SNMF distingue varias franjas del territorio bajo categorías de peligro: extremo, muy alto, alto, moderado y bajo. El mapa correspondiente al 15 de enero muestra que las provincias del centro y norte, como Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y San Luis, presentan puntos críticos señalados en color rojo, indicador de peligro extremo.

Esta alerta se extiende hacia sectores del noroeste, abarcando áreas de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Catamarca.

En la región pampeana, la combinación de temperaturas elevadas, sequía y vientos intensos potencia el riesgo. El área central de La Pampa y el sur de Buenos Aires figuran entre los epicentros de la alerta, según la última actualización del SNMF.

El Servicio Nacional de Manejo
El Servicio Nacional de Manejo del Fuego mantiene vigilancia intensiva en las áreas de mayor exposición al avance del fuego en el centro y norte del país

En el noreste, el peligro extremo alcanza localidades de Corrientes y Misiones, donde la vegetación típica amplifica la posibilidad de propagación.

El análisis comparativo entre los mapas del 14 y 15 de enero revela una expansión del sector de peligro extremo hacia la Patagonia norte, en especial sobre el noroeste de Chubut y el suroeste de Río Negro.

El SNMF mantiene una vigilancia intensiva en esta franja, donde la sequedad del bosque nativo y la acumulación de material combustible favorecen la aparición de nuevos focos.

Cuál es el estado de los incendios activos en el país

El monitoreo diario de los
El monitoreo diario de los mapas oficiales permite anticipar variaciones en el riesgo y refuerza la presencia en zonas con alerta roja

De acuerdo con el reporte diario del Sistema Federal de Manejo del Fuego, varias provincias registran focos activos, controlados o extinguidos en áreas rurales, interfaces urbanas y bosques nativos. En Chubut, el incendio identificado como “Primera Cantera Puerto Patriada” permanece activo, con una superficie afectada de 11.970 hectáreas. El parte técnico describe la actuación de brigadas nacionales y provinciales, además de medios aéreos y vehículos especializados. El documento detalla la participación de recursos como el avión hidrante AT-802 y helicópteros Bell 407, junto con el apoyo de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios y la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias.

En La Pampa, el foco ubicado en el kilómetro 177/176 de la Ruta Nacional 35 se encuentra contenido, mientras que otros incendios fueron extinguidos en el Parque Nacional Lihue Calel. En Neuquén, los incendios de “Cerro Chañy” y “La Gotera” pasaron a estado contenido, gracias al esfuerzo de las brigadas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y el soporte aéreo.

El reporte también menciona incendios controlados en Río Negro, entre ellos “Cantera Eva Perón” y el “Vertedero Municipal” en el departamento Bariloche, donde se emplearon cuadrillas terrestres, móviles, autobombas y recursos aéreos del programa SPLIF. En Santa Cruz, el incendio “Tunel Inferior” permanece contenido, afectando principalmente bosque nativo y matorrales.

El documento subraya que los trabajos de enfriamiento, patrullaje y monitoreo continúan en las zonas de riesgo para evitar la reactivación de focos. El despliegue de personal especializado y la coordinación entre organismos provinciales y nacionales resultan fundamentales en la contención de la emergencia.

El Gobernador de Chubut afirmó que el incendio en Puerto Patriada está “contenido en un 85%”

Ignacio Torres explicó cuál es
Ignacio Torres explicó cuál es el estado actual del foco igneo en Chubut

En medio de la catástrofe generada por los incendios en la Comarca Andina, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que el incendio en Puerto Patriada “está contenido en un 85 por ciento”, luego de más de una semana de tareas ininterrumpidas.

Según publicó la agencia NA, el mandatario provincial detalló que “después de más de una semana de trabajo ininterrumpido, y un amplio despliegue de recursos humanos y materiales, hoy podemos anunciar que el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85 por ciento y ya no hay riesgo para las localidades vecinas”.

El operativo involucró a más de 660 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y equipos de apoyo, con la asistencia de ocho medios aéreos, maquinaria pesada, embarcaciones y unidades móviles.

El despliegue se realizó en coordinación con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Córdoba, que aportaron logística para enfrentar lo que el gobernador calificó como “uno de los incendios más complejos de los últimos años”.

Miles de hectáreas de bosques
Miles de hectáreas de bosques nativos y zonas rurales resultaron afectadas por incendios de comportamiento extremo

El informe técnico del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) indica que el incendio afectó unas 12.000 hectáreas de bosque nativo, implantado, arbustos y matorrales, además de viviendas e infraestructura. La declaración de Estado de Catástrofe en Epuyén refleja la magnitud del daño, mientras que en el Parque Nacional Los Alerces persisten focos de “comportamiento extremo” en el sector del Arroyo Braese. Las lluvias recientes contribuyeron a mitigar la propagación, aunque las tareas de control y vigilancia continúan.

El gobernador Torres subrayó que durante su gestión “no vamos a permitir que se venda ni una sola hectárea de bosque nativo”, y rechazó cualquier vinculación de los incendios con conflictos étnicos, enfatizando: “A la estupidez se la combate con la verdad, y en Chubut se respetan las leyes”.

El reporte consolidado de las autoridades y los organismos de emergencia refuerza el diagnóstico de una temporada de riesgo extremo, con múltiples jurisdicciones en alerta, y la recomendación de mantener la atención sobre los sectores marcados en rojo en el mapa oficial del SNMF.

Temas Relacionados

Incendios forestalesChubutÚltimas noticiasalerta rojaServicio Nacional de Manejo del Fuego

Últimas Noticias

Asaltaron a una jubilada de 91 años mientras dormía y después se fueron a comprar facturas: los videos

Son dos los detenidos, uno fue atrapado en Mar del Plata. Las cámaras de seguridad fueron clave

Asaltaron a una jubilada de

Sigue el calor, llegan las tormentas y hay 16 provincias bajo alerta meteorológica: cómo estará el clima en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por lluvias fuertes y vientos, mientras se espera un descenso de las temperaturas en el centro y norte argentino

Sigue el calor, llegan las

Locura en Chaco: le rompió el parabrisas de la camioneta por escuchar Ricardo Arjona a todo volumen a la hora de la siesta

El hombre admitió haber dañado el vehículo tras una disputa vecinal motivada por la música. La disputa en Resistencia terminó en la comisaría

Locura en Chaco: le rompió

“Tu virginidad es pura, es un beneficio”: detuvieron a un pai umbanda acusado de abusar de su hijastra en Moreno

La víctima tiene 18 años y, según su relato, los ataques comenzaron cuando tenía 14 en el domicilio familiar

“Tu virginidad es pura, es

Otro accidente en un UTV: un hombre se fracturó la cadera luego de volcar en la playa de Costa Esmeralda

El lesionado y un acompañante perdieron el control del vehículo mientras aceleraban en la arena. Debieron trasladados al hospital de Mar de Ajó

Otro accidente en un UTV:
DEPORTES
Pista de aterrizaje y autódromo

Pista de aterrizaje y autódromo de F1: Jake Paul mostró el lujoso club en el que invirtió USD 40 millones tras vencer a Tyson

Midón, La Serna y Collarini siguen adelante en el AAT Challenger y crece la presencia argentina en el W50

Argentina Open 2026: se confirmó la lista oficial de jugadores y un Top 5 encabeza un cartel de lujo

“El niño que revolucionó el ajedrez”: el cambio en la carrera del argentino Faustino Oro antes de su primer torneo oficial de 2026

Mastantuono metió un gol tras 113 días, pero el Real Madrid protagonizó un papelón y quedó eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete

TELESHOW
Fabiana Liuzzi saludó a Luis

Fabiana Liuzzi saludó a Luis Ventura por su cumpleaños y compartió fotos en familia: “Te amamos”

Los detalles del lujoso anillo de compromiso que Pedro Rosemblat le regaló a Lali Espósito

Inés Estévez contó que vivió en la calle y llegó a dormir en la Estación Retiro: “No podía alquilar un departamento”

Ángel de Brito salió a responderle a María Fernanda Callejón: “Que se refugie en la ficción”

Los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña regresaron a Turquía: la foto que lo confirma

INFOBAE AMÉRICA

Irán pidió a Trump evitar

Irán pidió a Trump evitar nuevas acciones militares mientras Estados Unidos evalúa la respuesta a la brutal represión de las protestas

Familiares de jóvenes asesinados durante las protestas de 2017 en Venezuela exigieron celeridad a la Corte Penal Internacional

El G7 y la Unión Europea advirtieron a Irán que sufrirá más sanciones “si continúa su represión de las protestas”

Salarios públicos alcanzan $4,338 millones en 10 meses en Panamá

El Foro Penal elevó a 72 la cifra de presos políticos excarcelados por el régimen de Venezuela