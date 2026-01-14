“No creo encontrar persona más buena que vos”: la despedida en redes al joven que falleció tras el meteotsunami

Yair Amir Manno Núñez nació en Mar del Plata y vivía en el sur de Francia dedicado a la equitación

El impacto de la muerte de Yair Amir Manno Núñez tras el meteotsunami que afectó a las localidades de Mar Chiquita, Santa Clara y Mar del Plata traspasó la conmoción local y se reflejó en las redes sociales. Allí, un amigo cercano de la víctima lo despidió con una emotiva carta que revelaron la profundidad de su vínculo.

El joven de 29 años había nacido en Mar del Plata, pero residía en el sur de Francia desde hacía ocho años. Su nombre era conocido en el mundo de la equitación europea, donde se desempeñaba como jinete de caballos de endurance. La noticia de su fallecimiento, arrastrado por el mar durante el fenómeno meteorológico extremo que sorprendió a residentes y turistas en la costa atlántica, sacudió tanto a quienes compartieron su día a día como a quienes lo seguían desde la distancia.

Un amigo de Yair, Lolo Piccolo, fue quien plasmó en una galería de imágenes y mensajes el peso de la pérdida. El usuario compartió en Instagram un texto en el que reconstruyó el lazo forjado en Europa, lejos de la Argentina natal de ambos. “No creo encontrar persona más completa y buena que vos. Te conocí hace apenas 1 año y la relación que entablamos parecía de toda la vida, una relación de risas, jodas y momentos que me quedaron marcados para toda la vida”, escribió en el posteo.

Un amigo lo despidió en redes sociales con mensajes y recuerdos de su vida compartida en Europa

El mensaje avanzó sobre la experiencia compartida en Francia, donde el marplatense no solo se convirtió en un referente de su disciplina, sino también en un sostén para quienes, como su amigo, arribaron a un país desconocido. “Yair, más que un amigo te consideré mi hermano más grande en Europa, llegué solo y perdido y vos me ayudaste en todo lo que pudiste. Todo lo que te pedí, de una forma u otra me lo supiste dar, y fuiste y serás mi hermano para toda la vida”, expresó el joven en la publicación.

La despedida, lejos de circunscribirse a un solo mensaje, sumó horas después un compilado audiovisual en el que se vio a Manno Núñez en distintos momentos cotidianos: montando caballos, cocinando y compartiendo risas con su círculo íntimo en el sur de Francia. El homenaje virtual buscó retratar la rutina y los gestos que definieron el paso de Yair por los establos y las tardes de “coquita con hielo”, una costumbre que el propio amigo eligió evocar como símbolo de su relación.

El mensaje de despedida de Lolo Piccolo en Instagram

“Te nos fuiste Yaircito. Durante 9 meses fuiste la primera y última persona que veía cada día. Por las mañanas cuando dabas de comer, y por las noches cuando volvíamos del Mac o del kebab”, publicó @lolopiccoloo en una segunda publicación, según el mismo medio. La evocación de la cotidianeidad se extendió a los valores que el joven marplatense transmitió en su entorno laboral y personal: “Llegué a Mas de Belle solo y me fui con un hermano, un modelo a seguir. Desde que te conocí supe que yo quería ser como vos, una persona tan completa que hasta parecía mentira. Tu forma en la que tratabas los caballos era impresionante, el trabajo que le ponías, la garra, la atención, el tiempo… terminábamos de trabajar y vos eras quien se quedaba ordenando, fijándote que a ninguno le falte nada. Una persona tan humilde, tan buena que siempre ponía al prójimo por delante de él”.

En palabras del amigo, la muerte de Yair Manno Núñez dejó una ausencia en los pequeños rituales compartidos. “Para despedirte me voy a tomar una coquita con hielo como hacíamos todas las tardes después de trabajar. Un abrazo al cielo”, cerró el joven en su mensaje.

El joven de 29 años perdió la vida tras golpear contra las piedras (Jose Tetty)

Manno Núñez se encontraba en la albúfera de Mar Chiquita junto a su novia, de nacionalidad francesa, cuando la inesperada subida de la marea lo sorprendió mientras pescaba. La fuerza del agua lo hizo caer desde la escollera, y aunque fue rescatado y trasladado a una sala de emergencias en Santa Clara, los médicos no lograron salvarlo. El joven falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

La ceremonia de despedida se realizó en la Funeraria Roldán, ubicada en Luro 4036, donde familiares y amigos participaron del velatorio. El entorno recibió apoyo psicológico y contención de parte de las autoridades locales.

El episodio que terminó con la vida de Yair Amir Manno Núñez formó parte de un evento meteorológico sin precedentes recientes en la región. El fenómeno, conocido como meteotsunami, generó una ola de hasta cinco metros que sorprendió a residentes y turistas de Mar Chiquita y otras localidades de la costa atlántica. Según el ingeniero Fernando Oreiro, consultado por Infobae, “tenemos que verificar cómo se propagó la presión a lo largo de toda esta zona y confirmarlo, pero por la forma en la que se dio tiene todo el aspecto de un meteotsunámi”.