Advertencia a conductores argentinos: la policía brasileña endureció los controles en las rutas y aumentó las multas

Con el inicio del flujo de turistas hacia las playas de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, la Policía Rodoviaria Federal de Brasil lanzó una fuerte advertencia dirigida especialmente a los conductores argentinos, uno de los principales grupos de visitantes en esta época del año.

Según datos oficiales de la fuerza, en las primeras semanas de la temporada ya se registraron 20 accidentes graves en corredores clave del sur brasileño, particularmente en los accesos a Florianópolis y en los alrededores de Porto Alegre. En varios de esos siniestros estuvieron involucrados vehículos con patente extranjera, en su mayoría provenientes de la Argentina.

Ante este escenario, la PRF puso en marcha nuevamente el programa “Bienvenidos”, implementado para el verano 2025-2026 en ambos estados del sur, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir la siniestralidad entre los turistas.

Conductas de riesgo y cifras preocupantes

Voceros de la fuerza reconocieron que, en base a los controles realizados en temporadas anteriores, los conductores argentinos figuran entre los más propensos a cometer infracciones graves en rutas brasileñas.

Durante la temporada pasada, los operativos detectaron:

230 vehículos con patentes ilegibles o adulteradas .

218 sanciones por exceso de velocidad .

203 casos de sobrepasos indebidos con línea amarilla , una de las faltas más severamente castigadas por la legislación local.

163 actas por no utilizar el cinturón de seguridad.

El Puente Tancredo Neves une las ciudad de Iguazú y Foz do Iguaçu

Desde la PRF remarcaron que estas conductas no solo implican multas elevadas, sino que aumentan significativamente el riesgo de accidentes fatales, especialmente en tramos de rutas con alto tránsito turístico y sectores en obra.

Qué es el programa “Bienvenidos”

La iniciativa lanzada por la policía vial brasileña apunta a brindar información clara y preventiva a los visitantes extranjeros. Según explicaron, el plan busca: “Promover un viaje más seguro y tranquilo para los visitantes extranjeros mediante la difusión de información sobre las leyes de tránsito brasileñas, el estado de las carreteras, los puntos de apoyo y las precauciones esenciales antes y durante el viaje”.

En los principales pasos fronterizos y puestos de control se entregan folletos en español y portugués, y se refuerza la presencia de agentes en los corredores turísticos más transitados.

Documentación y requisitos obligatorios

La PRF recordó que para circular legalmente por Brasil es indispensable contar con:

Pasaporte o DNI vigente para cruzar la frontera.

Chapas patentes perfectamente legibles.

Seguro con cobertura internacional (Tarjeta Verde).

Licencia de conducir vigente.

Además, subrayaron que es obligatorio realizar el trámite migratorio tanto al ingresar como al salir del país, ya que la omisión puede generar multas y problemas administrativos en viajes posteriores.

Control del vehículo y multas pendientes

Entre las recomendaciones más importantes, la policía aconseja revisar antes de salir:

Luces.

Sistema de frenos.

Estado de los neumáticos.

También advirtieron sobre un punto que suele pasar desapercibido: verificar si el vehículo tiene multas pendientes en Brasil.

“Las deudas pueden resultar en la incautación del vehículo durante los controles”, señalaron.

La consulta puede hacerse en el sitio oficial de la PRF introduciendo únicamente la matrícula del automóvil. En caso de infracciones, el pago puede realizarse por internet o en cualquier delegación policial, donde se genera una boleta que se abona en un tótem electrónico, evitando demoras o problemas durante el viaje.

Paso fronterizo entre las ciudades Paso de los Libres y Uruguaiana

Fatiga al volante y tramos peligrosos

Otro eje central de la advertencia tiene que ver con el cansancio de los conductores. La fuerza pidió a los turistas planificar el viaje con paradas regulares para descansar.

Un dato ilustra la gravedad del problema: en 2025, el 23% de los accidentes con vehículos extranjeros ocurrió en la BR-290, en la zona de Rosario do Sul, un punto habitual de parada nocturna para quienes viajan desde Argentina hacia el litoral.

Según la PRF, esto confirma que la fatiga es uno de los factores más determinantes en los siniestros.

En general, las infracciones más comunes detectadas en el sur de Brasil son:

Exceso de velocidad.

Adelantamientos prohibidos.

No uso de luces bajas durante el día.

Conducir bajo los efectos del alcohol, falta considerada gravísima y con tolerancia casi cero.

Rutas bajo observación especial

La policía vial recomendó extremar las precauciones en las principales carreteras turísticas:

BR-290

BR-116

BR-101

BR-471

Varios tramos se encuentran en obras, con desvíos, reducción de carriles y señalización provisoria. En particular, en la BR-471, dentro de la Reserva de Taim, existe un alto riesgo de cruce de animales silvestres, motivo por el cual se aconseja evitar la conducción nocturna en esa zona.

Menos argentinos que el año pasado

Desde la fuerza también informaron que el Consulado Argentino en Porto Alegre estima que durante esta temporada alrededor de 1.500.000 argentinos visitarán las playas del sur brasileño, una cifra inferior a la del verano anterior.

La menor afluencia ya se refleja en los pasos fronterizos. En el puente internacional que une Paso de los Libres con Uruguayana, uno de los más utilizados por los viajeros por ruta, el número de argentinos que cruzaron durante la primera semana de enero cayó un 31%, según estadísticas oficiales del área de Migraciones de Brasil.

Pese a esta baja, la PRF anticipa un movimiento sostenido durante todo el verano y reiteró su mensaje: respetar las normas, descansar antes de manejar y circular con extrema precaución en rutas en obra son las claves para evitar tragedias y disfrutar del viaje sin sobresaltos.