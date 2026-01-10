Violento accidente en Tigre: chocó un auto e hizo que impactara y derribara una palmera en plena avenida

Así fue el choque en General Pacheco y el operativo desplegado por la Policía para asistir a los heridos

La localidad bonaerense de General Pacheco, en el partido de Tigre, fue escenario de un violento accidente en el que un conductor quiso hacer una maniobra imprudente, chocó a otro e hizo que impactara y derribara una palmera en plena avenida. Según se observa en el video del hecho, el vehículo terminó volcado completamente.

De acuerdo con el comunicado del Municipio, la secuencia ocurrió en la tarde de ayer en la intersección de la Ruta 197 y la Avenida Mendoza. El incidente fue registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), cuyo personal, al observar lo que pasó, dio aviso a la Policía.

El accidente se produjo cuando uno de los rodados realizó un cambio de carril abrupto e impactó contra otro automóvil que circulaba en el mismo sentido. El vehículo embestido perdió el control, volcó y colisionó contra la palmera, ubicada en el separador de la avenida. En las imágenes se observa cómo la palmera se desploma ante la fuerza del impacto.

Tras la detección del accidente mediante el sistema de cámaras de seguridad, los agentes de la central de monitoreo activaron el protocolo de emergencia. Personal médico del Sistema de Emergencias Tigre (SET) acudió de inmediato al lugar y brindó atención a los involucrados, quienes resultaron fuera de peligro. En el operativo también intervinieron agentes de Defensa Civil, Tránsito y efectivos policiales.

El municipio de Tigre dispone de una red de más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad y 130 móviles que patrullan de forma permanente calles y vías navegables, según datos oficiales.

Mujer alcoholizada atropelló y mató a un hombre en Tigre

El 31 de diciembre pasado, un hombre de 49 años murió tras ser atropellado por una conductora en estado de ebriedad en la localidad bonaerense de General Pacheco, partido de Tigre, cuando se dirigía a trabajar en el barrio de Nordelta.

El hecho ocurrió el domingo 28 de diciembre, cuando Oscar Olivera, quien estaba próximo a cumplir 50 años y a convertirse en padre por primera vez, fue embestido por una camioneta Jeep Renegade conducida por Yésica Loreley Quevedo. Una cámara de seguridad registró el momento en que Olivera cruzaba el Corredor Bancalari y fue alcanzado por el vehículo, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Las imágenes son impactantes y muestran cómo la mujer embistió a la víctima y arrojó varios metros sobre la banquina.

El test de alcoholemia reveló que Quevedo tenía 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido de 0 en la provincia de Buenos Aires. Tras el accidente, la conductora fue detenida e imputada por homicidio culposo, pero recuperó la libertad el martes tras pagar una fianza, lo que provocó indignación entre los familiares de la víctima.

De este paso procesal, el fiscal a cargo del caso, José Amalla, no fue notificado. Sin embargo, las fuentes aclararon que la mujer fue imputada por un delito excarcelable: el homicidio culposo.

“En realidad a mí mucho no me contaron por mi estado. Pero lo mataron de una manera muy brutal. Yo creo que hay que hacer justicia, necesitamos justicia y queremos justicia y que esto no quede impune, que se sepa toda la verdad y que esta persona pague como se merece. Que la verdad salga a la luz. No tengo palabras, en realidad. Es muy difícil para mí. Me robaron todo, me robaron el futuro. No va a conocer a su bebé y eso me tiene muy mal. Justicia queremos”, dijo Paola, la pareja de Oscar, en diálogo con Telefe Noticias.

“A mí me avisaron a las diez de la mañana y solo sé eso. En el lugar hay muchas cámaras, es todo un proceso. Ayer nosotros recién pudimos enterrar a nuestro hermano, o sea que ahora estamos sacando fuerzas de donde no tenemos para pedir justicia por él”, dijo a su turno Karina, también al mismo canal de televisión.

En medio de lágrimas, Paola describió a su pareja como un hombre trabajador y buena persona. “Él se levantaba todos los días a las cuatro de la mañana. A las cinco y media salió de casa y después de ahí, le mandé mensaje porque siempre me contestaba: “Amor, llegué bien, cuidate”. Pero no me contestaba, no me contestaba. Después llegó toda mi familia a comunicarme este lamentable hecho. Era una persona sana, buena, que no se merecía lo que le pasó“, agregó Paola.

Respecto al recorrido que hacía Oscar, la mujer reveló que los fines de semana lo cambiaba porque el colectivo que pasaba cerca de su casa no circulaba a horario, por lo que se veía obligado a buscar otro recorrido.

“Ella iba alcoholizada. No sé si lo asistió, no sé cómo ella se manejó. Lo que sabemos es que en el momento fue detenida. Se dice en estos momentos que ella pagó una fianza y ha salido en libertad, pero la verdad, se dicen un montón de cosas. Lo que nosotros queremos es justicia por nuestro hermano, que pague porque le robó todo”, agregó la hermana.

En ese sentido, Karina aprovechó el espacio en el canal para pedir la colaboración de testigos y que se acerquen a la justicia para aportar datos.