Se registraron demoras del lado chileno en el Paso Cristo Redentor: el pronóstico para los próximos días

El Paso Cristo Redentor presenta demoras en el complejo chileno mientras que el argentino muestra tránsito fluido (Foto: Shutterstock)

El Paso Internacional Cristo Redentor se presenta hoy como una opción habilitada en ambos sentidos para quienes buscan cruzar entre Argentina y Chile. La jornada se caracteriza por demoras de hasta 50 minutos en el complejo Los Libertadores, del lado chileno. En contraste, quienes transitan por el complejo Roque Carranza, en territorio argentino, encuentran un flujo ágil y sin tiempos de espera.

La afluencia vehicular por la alta montaña ha llevado a las autoridades de la Coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor a reiterar la importancia de consultar los canales oficiales antes de emprender viaje. El sistema integrado sugiere a los viajeros contar con la documentación en regla para evitar contratiempos en el proceso aduanero.

Ante un eventual colapso en el túnel internacional por una llegada masiva de vehículos, se pone en marcha un protocolo de estacionamiento en las localidades de Penitentes y Uspallata. En estos casos, los vehículos se organizan en cápsulas que avanzan por tandas hacia la frontera, lo que permite agilizar los trámites y reducir la posibilidad de congestión.

Las condiciones meteorológicas acompañan la transitabilidad durante el día, con cielo despejado y temperaturas que varían en los principales puntos de la cordillera. El registro indica que en Uspallata el termómetro marca 9°C, en Punta de Vacas 4°C, en Puente del Inca -1°C y en Las Cuevas se reportan valores entre -2°C y 3°C. Estos datos permiten prever una jornada sin complicaciones climáticas para los viajeros que eligen cruzar la frontera por el principal corredor internacional.

Vehículos esperan en los complejos fronterizos entre Argentina y Chile en jornada de alto movimiento

A pesar de la fluidez en territorio argentino, el movimiento en el complejo Los Libertadores genera esperas que pueden extenderse hasta 50 minutos. Las autoridades chilenas continúan monitoreando el flujo para reducir el tiempo de espera, sobre todo en días de gran afluencia, como ocurre en esta semana de verano. Para quienes retornan a Argentina por el complejo Roque Carranza, el tránsito se mantiene sin demoras y con operativos de control habituales.

El Paso Pehuenche, ubicado en el sur de la provincia, también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Los horarios de funcionamiento estipulados para este martes establecen la salida de Argentina entre las 8 y las 19 horas, mientras que la entrada al país se extiende hasta las 20.

Así lo informaron ambas publicaciones locales, que además recomiendan circular con precaución debido a tareas de reparación sobre la Ruta Nacional 145, especialmente en el tramo comprendido entre Las Loicas y el límite internacional con Chile.

El pronóstico a corto y mediano plazo para la alta montaña presenta variaciones que pueden incidir en la circulación durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que mañana miércoles se producirán precipitaciones níveas, con una temperatura máxima estimada en 12°C.

Temperaturas bajas y cielo despejado acompañan la circulación en la alta montaña según el SMN

La inestabilidad persistirá hasta el jueves, cuando se prevé una abrupta baja térmica y el valor máximo alcanzará únicamente los 6°C. El viernes asoma con cielo nublado y una mejora en las condiciones generales, mientras que para el fin de semana regresa el cielo despejado y se espera un incremento de las temperaturas en la alta montaña, con máximas de 12°C. El lunes, en tanto, podrían registrarse nuevas precipitaciones en la zona.

Para quienes planean viajar o transitar por la cordillera, la Coordinación de Frontera sugiere consultar el estado de rutas y pasos internacionales a través de las cuentas oficiales de la Unidad de Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) y Complejo Fronterizo Los Libertadores (@CFLosLibertador) en la red social X (Twitter), según lo reflejó Diario Mendoza. Esta recomendación apunta a anticipar cambios en la transitabilidad, demoras inesperadas o eventuales cierres preventivos por condiciones meteorológicas adversas.

El flujo vehicular por los pasos fronterizos es monitoreado de manera constante por las autoridades de ambos países, quienes trabajan en conjunto para mantener la seguridad y la fluidez en la circulación. Las recomendaciones para automovilistas y viajeros incluyen verificar el pronóstico antes de partir, llevar la documentación necesaria y estar atentos a las indicaciones que emiten los organismos oficiales. El objetivo es evitar contratiempos y favorecer una movilidad ordenada en uno de los corredores internacionales más transitados de la región.