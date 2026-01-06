Sociedad

Se registraron demoras del lado chileno en el Paso Cristo Redentor: el pronóstico para los próximos días

Las autoridades informaron que el paso que un Argentina con Chile por Mendoza está operativo. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa precipitaciones y bajas temperaturas

Guardar
El Paso Cristo Redentor presenta
El Paso Cristo Redentor presenta demoras en el complejo chileno mientras que el argentino muestra tránsito fluido (Foto: Shutterstock)

El Paso Internacional Cristo Redentor se presenta hoy como una opción habilitada en ambos sentidos para quienes buscan cruzar entre Argentina y Chile. La jornada se caracteriza por demoras de hasta 50 minutos en el complejo Los Libertadores, del lado chileno. En contraste, quienes transitan por el complejo Roque Carranza, en territorio argentino, encuentran un flujo ágil y sin tiempos de espera.

La afluencia vehicular por la alta montaña ha llevado a las autoridades de la Coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor a reiterar la importancia de consultar los canales oficiales antes de emprender viaje. El sistema integrado sugiere a los viajeros contar con la documentación en regla para evitar contratiempos en el proceso aduanero.

Ante un eventual colapso en el túnel internacional por una llegada masiva de vehículos, se pone en marcha un protocolo de estacionamiento en las localidades de Penitentes y Uspallata. En estos casos, los vehículos se organizan en cápsulas que avanzan por tandas hacia la frontera, lo que permite agilizar los trámites y reducir la posibilidad de congestión.

Las condiciones meteorológicas acompañan la transitabilidad durante el día, con cielo despejado y temperaturas que varían en los principales puntos de la cordillera. El registro indica que en Uspallata el termómetro marca 9°C, en Punta de Vacas 4°C, en Puente del Inca -1°C y en Las Cuevas se reportan valores entre -2°C y 3°C. Estos datos permiten prever una jornada sin complicaciones climáticas para los viajeros que eligen cruzar la frontera por el principal corredor internacional.

Vehículos esperan en los complejos
Vehículos esperan en los complejos fronterizos entre Argentina y Chile en jornada de alto movimiento

A pesar de la fluidez en territorio argentino, el movimiento en el complejo Los Libertadores genera esperas que pueden extenderse hasta 50 minutos. Las autoridades chilenas continúan monitoreando el flujo para reducir el tiempo de espera, sobre todo en días de gran afluencia, como ocurre en esta semana de verano. Para quienes retornan a Argentina por el complejo Roque Carranza, el tránsito se mantiene sin demoras y con operativos de control habituales.

El Paso Pehuenche, ubicado en el sur de la provincia, también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Los horarios de funcionamiento estipulados para este martes establecen la salida de Argentina entre las 8 y las 19 horas, mientras que la entrada al país se extiende hasta las 20.

Así lo informaron ambas publicaciones locales, que además recomiendan circular con precaución debido a tareas de reparación sobre la Ruta Nacional 145, especialmente en el tramo comprendido entre Las Loicas y el límite internacional con Chile.

El pronóstico a corto y mediano plazo para la alta montaña presenta variaciones que pueden incidir en la circulación durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que mañana miércoles se producirán precipitaciones níveas, con una temperatura máxima estimada en 12°C.

Temperaturas bajas y cielo despejado
Temperaturas bajas y cielo despejado acompañan la circulación en la alta montaña según el SMN

La inestabilidad persistirá hasta el jueves, cuando se prevé una abrupta baja térmica y el valor máximo alcanzará únicamente los 6°C. El viernes asoma con cielo nublado y una mejora en las condiciones generales, mientras que para el fin de semana regresa el cielo despejado y se espera un incremento de las temperaturas en la alta montaña, con máximas de 12°C. El lunes, en tanto, podrían registrarse nuevas precipitaciones en la zona.

Para quienes planean viajar o transitar por la cordillera, la Coordinación de Frontera sugiere consultar el estado de rutas y pasos internacionales a través de las cuentas oficiales de la Unidad de Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) y Complejo Fronterizo Los Libertadores (@CFLosLibertador) en la red social X (Twitter), según lo reflejó Diario Mendoza. Esta recomendación apunta a anticipar cambios en la transitabilidad, demoras inesperadas o eventuales cierres preventivos por condiciones meteorológicas adversas.

El flujo vehicular por los pasos fronterizos es monitoreado de manera constante por las autoridades de ambos países, quienes trabajan en conjunto para mantener la seguridad y la fluidez en la circulación. Las recomendaciones para automovilistas y viajeros incluyen verificar el pronóstico antes de partir, llevar la documentación necesaria y estar atentos a las indicaciones que emiten los organismos oficiales. El objetivo es evitar contratiempos y favorecer una movilidad ordenada en uno de los corredores internacionales más transitados de la región.

Temas Relacionados

Paso Internacional Cristo RedentorPaso fronterizoMendozaChileÚltimas noticias

Últimas Noticias

Incendios en Chubut: Torres afirmó que el fuego fue intencional y buscan a los responsables

El gobernador brindó una conferencia de prensa en el que informó que hubo amenazas previas al inicio de las llamas. “Quien quiera sembrar miedo va a terminar preso”, afirmó

Incendios en Chubut: Torres afirmó

El gobierno porteño presentó “Estaciones Amigables”, la propuesta que busca incentivar la actividad física en adultos mayores

Con equipos diseñados para trabajar fuerza, estiramiento, coordinación y memoria, se busca “transformar los espacios verdes porteños en entornos accesibles que favorecen la participación activa de personas de la tercera edad”

El gobierno porteño presentó “Estaciones

Violento ataque motochorro a una pareja de policías: no saben si ella volverá a caminar

Ocurrió en Burzaco. La mujer quiso defender a su pareja y recibió cinco balazos. Los ladrones les robaron un arma

Violento ataque motochorro a una

Tarde de accidentes en la Ciudad de Buenos Aires: un auto volcó y otro se incrustó en una pizzería

El primero ocurrió en el barrio de San Cristóbal y uno de los vehículos involucrados quedó dado vuelta en la calle. El segundo, chocó un transporte escolar

Tarde de accidentes en la

“Es peligroso”: difundieron el rostro del ladrón filmado golpeando a la empleada de una mueblería de Rosario

Intentó abusar de la trabajadora y luego la atacó para robarle. Creen que escapó hacia Córdoba. Tiene antecedentes y arrestos en varios lugares del país

“Es peligroso”: difundieron el rostro
DEPORTES
El drama de un campeón

El drama de un campeón de la UFC tras sufrir un polémico piquete de ojos en combate: “Es una pesadilla”

La impactante sentencia del mejor ajedrecista del mundo sobre la comparación entre Faustino Oro y Lionel Messi

Un club de Primera se contactó con Frank Fabra para sumarlo como refuerzo: la respuesta del ex defensor de Boca Juniors

El gol de Nico Domínguez con el que amargó el estreno del Taty Castellanos en la Premier League y hundió al West Ham en el descenso

La lección de Pablo Aimar en una charla con entrenadores: “El fútbol es un juego de picardía”

TELESHOW
Sabrina Rojas recordó secretos inéditos

Sabrina Rojas recordó secretos inéditos del verano en que Wanda Nara saltó a la fama: “Estaba Diego Maradona con ella”

Rosario Ortega mostró la intimidad de su paseo por Buenos Aires junto a Charly García y su manager: “Con el jefe”

Mario Massaccesi en Copenhague: canales, bicicletas y la magia del invierno

Romina Gaetani se sometió a un informe de riesgo en la causa por violencia de género contra su ex

Las fotos de Morena Beltrán en Punta del Este tras la propuesta de casamiento de Lucas Blondel

INFOBAE AMÉRICA

Por qué el color de

Por qué el color de los lagartos se decide en un juego evolutivo de “piedra, papel o tijera”

El día que el dictador Nicolás Maduro negó la presencia de militares cubanos en su anillo de seguridad: “Son todos venezolanos”

La captura de Nicolás Maduro expuso la injerencia del régimen cubano en Venezuela y dejó un saldo de 55 militares muertos

La Casa Blanca aseguró que utilizar el ejército “siempre es una opción” para hacerse con el control de Groenlandia

Un sendero roto, un campamento abandonado y una búsqueda interminable: el enigma de la desaparición de Sandra Hughes en el corazón del bosque en California