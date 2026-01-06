Detuvieron a dos argentinos en Brasil por robar whisky importado de un supermercado

Los sospechosos fueron captados por las cámaras del lugar (X)

Dos ciudadanos argentinos fueron detenidos en las últimas horas por intentar robar productos de alto valor de un supermercado en Copacabana, Brasil. Los sospechosos habían viajado al país vecino para pasar las fiestas de fin de año.

De acuerdo con medios locales, las detenciones fueron el pasado fin de semana durante una etapa de la “Operación Contra Golpe” llevada a cabo por las fuerzas policiales de la zona sur.

En ese mismo operativo, también detuvieron a dos españolas que escondieron productos de la estantería en sus carteras y bolsas. Para la policía brasileña, constituye un delito de “hurto calificado”.

Los detenidos habían viajado a Brasil para pasar las fiestas de fin de año

En el caso de los argentinos, estos fueron sorprendidos cuando salían del local con botellas de whisky importado y otros artículos de lujo, según consignó O Globo. Tal como se puede observar en la captura adjunta, fueron captados por las cámaras de seguridad.

Los cuatro turistas fueron detenidos in fraganti y trasladados a la 12ª DP. El consulado de Argentina ya fue informado sobre la detención, en tanto, los sospechosos se encuentran a disposición de la Justicia.

Cinco argentinos fueron arrestados en Miami acusados de robar en el shopping más concurrido

En diciembre, cinco turistas argentinos fueron detenidos en Miami por robar en varios locales del Dolphin Mall, uno de los shoppings más visitados del sur del estado de Florida.

De acuerdo con medios locales como NBC Miami y Telemundo 51, agentes de la Sweetwater Police, que se encontraban trabajando fuera de servicio bajo un operativo de vigilancia, recibieron varias denuncias sobre supuestos hurtos en varios locales del centro comercial.

Tras analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, detectaron a los acusados mientras actuaban de manera coordinada: primero se dirigieron a la tienda Burlington, donde se llevaron valijas de gran tamaño sin pagarlas.

(@EmbajadaEEUUarg)

Luego, fueron vistos en comercios de reconocidas marcas como Columbia y The North Face, donde llenaron equipaje que habían robado previamente con prendas y artículos extraídos de las estanterías.

Las cámaras también registraron que el grupo se dispersaba para evitar levantar sospechas, con algunos integrantes que distraían a los empleados y otros ocultaban los productos en las valijas.

Otras imágenes muestran la comunicación constante entre ellos y cómo salían rápidamente de los comercios sin pasar por caja.

Dos de los delincuentes fueron captados poco después en la tienda Tommy Hilfiger, mientras que su arresto fue concretado en una parada de ómnibus próxima al centro comercial: en su poder tenían mercancía valuada en aproximadamente 950 dólares. Los otros tres fueron detenidos aún dentro del establecimiento, con artículos por más de 1100 dólares.

Tras ser arrestados, todos enfrentaron una audiencia donde la jueza Mindy Glazer -del Tribunal de Circuito 11° de Florida- los imputó por los delitos de crimen organizado para defraudar, robos múltiples cometidos en un lapso inferior a 30 días y robo al por menor. Además de informales los cargos en su contra, la magistrada estableció el monto de las fianzas, entre 4000 y 4500 dólares cada uno.

Los sospechosos fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45).

Este último aseguró en declaraciones a los medios que tanto él como el grupo son inocentes. En diálogo con Radio Mitre Mendoza, el empresario explicó su versión de los hechos, rechazó la acusación y denunció un fuerte daño mediático y familiar. “Somos inocentes y estamos pagando un precio muy alto por una situación confusa”, afirmó.

Si bien recuperaron la libertad tras el pago de una fianza, siguen vinculados a la causa y deberán regresar a EEUU para presentarse ante la Justicia en enero.