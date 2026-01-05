Córdoba: una mujer falleció tras sufrir graves quemaduras y la Justicia investiga el caso

Una mujer murió producto de quemaduras, que sufrió a fines del año pasado

Una de las mujeres internadas en el Hospital Córdoba desde el 27 de diciembre falleció el lunes tras haber sufrido quemaduras en gran parte de su cuerpo, hecho que derivó en una investigación judicial para esclarecer las circunstancias. Según informaron fuentes médicas a Infobae, la víctima, identificada como Lourdes Abigail Orellano, murió esta madrugada luego de permanecer varios días en estado crítico.

El caso comenzó el viernes 27 de diciembre de 2025, cuando dos mujeres adultas ingresaron al Hospital Córdoba con lesiones provocadas por fuego. De acuerdo con sus declaraciones al personal policial, dos hombres se presentaron en una vivienda del barrio San Jorge, donde presuntamente las rociaron con combustible y las prendieron fuego. Las víctimas presentaban quemaduras en el 42% y el 22% de la superficie corporal, respectivamente.

Tras el ingreso, los equipos médicos diagnosticaron la gravedad de las heridas y brindaron atención especializada. Según precisó el personal de salud a Infobae, ambas permanecieron bajo vigilancia intensiva desde el primer momento. La muerte de Orellano fue confirmada hoy por médicos del hospital y notificada inmediatamente a las autoridades policiales.

La investigación quedó a cargo de la Justicia provincial. Fuentes del caso señalaron a Infobae que el fiscal actuante reunió elementos de prueba que contradicen las versiones iniciales. Las actuaciones judiciales buscan determinar el contexto y la responsabilidad de los involucrados.

El hecho ocurrió en la intersección de Libertad y Avenida Patria, en el barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba. La causa sigue en etapa de recolección de pruebas y análisis de testimonios para determinar el origen y la dinámica del suceso.

Otro caso de incendio en Córdoba

La mujer rescatada fue trasladada al Instituto del Quemado y permanece internada con diagnóstico reservado tras el incendio en Córdoba (Policía de Córdoba)

Hace menos de un mes, se registró un incendio en el barrio Alto General Paz de la capital cordobesa. El siniestro, que se declaró en una vivienda ubicada sobre Avenida Patria al 400, generó una rápida intervención de personal policial y del cuerpo de bomberos, quienes lograron rescatar a una mujer de aproximadamente 70 años y a un niño de 9 años, ambos hospitalizados tras el incidente.

De acuerdo con la Policía de Córdoba, la alerta se produjo cuando el fuego comenzó a desarrollarse en el primer piso de la residencia. Hasta el lugar llegaron dotaciones de la Dirección de Bomberos, que emplearon técnicas específicas para acceder al interior del domicilio.

En medio de un clima de extrema tensión, efectivos policiales actuaron en primera instancia y lograron sacar del inmueble al niño. Mientras esto ocurría, el personal de bomberos ingresó a la vivienda y encontró a la mujer inconsciente tendida en el suelo. El subcomisario Agustín Medina, director de Bomberos, precisó que ambos rescatados fueron derivados a centros médicos para una valoración.

En el caso de la mujer, recibió asistencia médica en el sitio y fue trasladada al Instituto del Quemado para una atención más especializada, dado el cuadro de heridas de consideración. El niño, por su parte, fue llevado de manera preventiva al Hospital de Niños.

El operativo continuó con la intervención de los bomberos para extinguir las llamas. Tras el rescate y la evacuación del inmueble, el personal completó las extinciones sin reportar novedades adicionales en el lugar.