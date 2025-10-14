Sociedad

Macabro hallazgo en Mar del Plata: encontraron un cráneo humano e investigan el caso

La Fiscalía trata de determinar cuánto tiempo lleva en ese lugar. Las primeras pericias señalaron que los restos son de larga data

El resto humano fue descubierto
El resto humano fue descubierto en un descampado de Mar del Plata

La presencia de un cráneo humano, en un descampado de Mar del Plata, motivó un despliegue de las autoridades policiales y personal especializado cerca de la villa deportiva del Club Atlético General Urquiza.

El descubrimiento se produjo este lunes en las inmediaciones de Rufino Inda entre Mario Bravo y García Lorca, en un área de pastizales de difícil acceso. Del procedimiento posterior al hallazgo tomó intervención la Fiscalía, bajo la coordinación de la fiscal Romina Díaz.

Los primeros reportes forenses indicaron que los restos presentan un avanzado estado de deterioro óseo, lo que sugiere que el fallecimiento se habría producido hace un tiempo considerable. Los investigadores estimaron que el cráneo pudo haber estado expuesto a las condiciones ambientales durante meses o incluso años, aunque esto aún esto no fue confirmado. En declaraciones al portal La Capital de Mar del Plata, fuentes policiales señalaron que en las próximas horas se tomarán medidas para determinar con mayor precisión su antigüedad, mediante estudios de laboratorio. Los restos permanecerán bajo custodia mientras se inicia el proceso pericial correspondiente.

La aparición ocurrió en una zona de descampados frecuentada por residentes de Las Heras y a una escasa distancia de las instalaciones del Club Atlético General Urquiza. Por disposición judicial, el perímetro fue resguardado para permitir el trabajo de los peritos. Mientras tanto, las autoridades instaron a quienes posean información relevante a presentarse de forma confidencial en la sede fiscal.

Meses atrás, se produjo un hallazgo similar en la misma ciudad balnearia. Un grupo de niños encontró un cráneo humano enterrado en una playa, en una bajada pública ubicada sobre avenida Constitución y Félix U. Camet.

De acuerdo con las primeras informaciones, los menores jugaban cavando pozos cerca de la orilla cuando, accidentalmente, visualizaron parte de la pieza craneal apenas cubierta por la arena mojada. El cráneo no estaba enterrado en profundidad, por lo que el hallazgo se produjo sin necesidad de excavar demasiado. Los familiares de los chicos alertaron de inmediato al 911, que movilizó a agentes de la comisaría séptima y a efectivos de la Policía Científica hasta la playa.

Se trata de un diente
Se trata de un diente curvado

La escena fue preservada hasta la llegada de los peritos, quienes incautaron el cráneo y trasladaron la muestra para la realización de pericias. La Fiscalía de Mar del Plata abrió una causa bajo la carátula de averiguación de restos óseos y comenzó la tarea de determinar la procedencia del cráneo y en qué circunstancias se encontraba en ese sector de la playa.

Desde la justicia local se investigaba si existen reportes de personas desaparecidas que puedan relacionarse con el caso, al igual que en la reciente ocasión, y se dispuso el estudio de laboratorio de la pieza para intentar avanzar en la identificación. El episodio no es el primero de este tipo en la zona, ya que días antes otro vecino de Mar del Plata halló restos fósiles atribuidos a un animal prehistórico.

El equipo de Paleontología del Museo Lorenzo Scaglia informó que se trata de un diente curvado, junto a otros huesos pertenecientes a un ungulado nativo sudamericano, un notoungulado conocido como Toxodon. Estos animales herbívoros, con dientes de crecimiento continuo y de aspecto muy robusto, llegaban a pesar entre dos y tres toneladas. Además, formaban parte de la megafauna junto con los gliptodontes, elegantes y perezosos terrestres gigantes.

Taglioretti, de Ciencias Naturales, indicó que “a estos niveles geológicos es difícil encontrar fósiles y aún más difícil es rescatarlos, ya que depende del clima y bajamares”.

