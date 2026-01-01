Fuegos artificiales y una multitud: así recibieron el 2026 en Puerto Madero pese a la prohibición de usar pirotecnia

Festejos en Mar del Plata (Video: @lilianafranco20)

A pesar de la ordenanza que rige desde hace dos semanas en la Ciudad de Buenos Aires sobre el uso de pirotecnia, el cielo se tiñó de colores y ruidos en algunos barrios porteños durante la madrugada de este jueves.

Cada 31 de diciembre, una multitud de personas se reúne en Puerto Madero para recibir el año entrante y esta vez no fue la excepción. Desde la noche del miércoles y hasta pocos minutos antes de las 00, las personas comenzaron a llegar al Puente de la Mujer y alrededores. Pese a la medida de que entró en vigencia el pasado 19 de diciembre, los fuegos artificiales se convirtieron en los protagonistas de la noche.

De igual forma, no fue una iniciativa de la Ciudad; por el contrario, fueron acciones privadas y aún se desconoce si las autoridades del Gobierno porteño implementarán alguna sanción para los responsables.

En el comunicado que el Jorge Macri hizo extensivo a los ciudadanos señalaba: “Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad. La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, personas con TEA y bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema”.

El anuncio llegó de la mano de un tuit en donde Macri señalaba: “Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”.

La pirotecnia sonora está prohibida en CABA (Foto: @AnaMariaKaiser)

La situación en la costa bonaerense tampoco pasó inadvertida. De acuerdo con los registros fílmicos de algunos usuarios de las redes, una multitud se reunió en las playas de Mar del Plata y recibió el año con un show de fuegos artificiales. Allí la exhibición fue de punta a punta, durante más de cinco minutos, entre vítores y gritos de los presentes.

La medida de Macri fue comunicada a menos de una semana de la Navidad, con el fin de proteger la salud de personas mayores, bebés, personas con trastorno del espectro autista (TEA) y animales. Según el comunicado oficial, la pirotecnia sonora deja de estar permitida no solo durante las celebraciones de fin de año, sino de manera permanente.

Macri detalló que la decisión respondía a un pedido reiterado en reuniones con vecinos y a la necesidad de resguardar a los sectores más vulnerables de la población frente al impacto negativo del ruido. Además, subrayó los daños que la pirotecnia provoca en animales y en el ecosistema. Así, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se suma a la lista de municipios y provincias del país que ya habían implementado normativas similares de restricción o prohibición de fuegos artificiales con estruendo.

Festejos en Puerto Madero (Video: @AnaMariaKaiser1)

En distintos puntos del país, la regulación sobre el uso de pirotecnia se fue endureciendo en los últimos años. En la provincia de Buenos Aires, la Ley 15.406 prohíbe la venta y uso particular de pirotecnia de alto impacto sonoro, abarcando tanto el sector privado como los eventos públicos. Municipios como Berazategui, Bahía Blanca, Bragado y Trenque Lauquen reforzaron el control de la venta y uso con canales de denuncia específicos.

La provincia de Salta, mediante la ordenanza 15.546, realiza operativos de fiscalización en comercios y prohíbe la venta de pirotecnia sonora en la vía pública, promoviendo celebraciones con productos lumínicos de bajo impacto. En Ushuaia, la ordenanza 971 establece la prohibición total de tenencia, fabricación, comercialización y uso particular de artefactos pirotécnicos. Villa Mercedes, en San Luis, aplica desde 2014 el régimen de “Pirotecnia Cero”, con multas significativas y sanciones crecientes en casos de reincidencia.

Esta decisión implicó mayores controles, habilitó canales de denuncia anónima y promovió campañas de concientización. Se instalaron también cabinas sonoras y espacios inmersivos para que la población experimente el impacto de la pirotecnia y tome conciencia de sus efectos.

Festejos en Puerto Madero (Foto: @AnaMariaKaiser1)

De hecho el 25 de diciembre, al menos 18 personas resultaron heridas y debieron ser atendidas en hospitales porteños durante los festejos de Nochebuena.

Siete pacientes con lesiones oculares vinculadas a la manipulación de fuegos artificiales fueron atendidos en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía. Seis de los afectados fueron dados de alta tras recibir atención ambulatoria, mientras que el séptimo caso requirió una intervención quirúrgica por heridas menores, sin necesidad de internación prolongada.

El Hospital de Quemados atendió a una niña que presentó lesiones leves vinculadas al uso de fuegos artificiales. Luego de ser evaluada por el equipo médico, la paciente recibió el alta, y no se reportaron otros casos de quemaduras en el hospital durante la madrugada.