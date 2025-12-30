Sociedad

Una fuga de gas cerca de la Quinta de Olivos movilizó a bomberos y Defensa Civil

Un escape en un conducto de media presión en Avenida Maipú generó un operativo nocturno con cortes parciales de circulación y trabajos que se extendieron hasta la mañana, sin evacuaciones ni heridos

Una fuga de gas en un caño de media presión movilizó a equipos de emergencia durante la noche del lunes en Avenida Maipú al 2200, en sentido a la Capital Federal, en la localidad de Vicente López (PBA). El incidente, registrado cerca de las 23 horas, obligó a la intervención de Bomberos de Vicente López, Defensa Civil, patrullas de tránsito y cuadrillas de la empresa de gas, junto al SAME Vicente López.

Las tareas de emergencia se extendieron durante varias horas, con cuadrillas que rompieron la vereda a lo largo de la avenida para ubicar el punto exacto de la fuga. El SAME puntualizó que el operativo se desplegó a solo 50 metros de la Residencia Presidencial de Olivos, lo que sumó un condimento de alerta a la situación.

De acuerdo con el reporte de los equipos en el lugar, no se registraron asistencias médicas ni evacuados. El tránsito en la Avenida Maipú quedó reducido a dos carriles para permitir el trabajo coordinado de los servicios de emergencia, mientras se aguardaba la llegada de maquinaria especializada y personal de prensa de la empresa de gas para obturar la fuga.

El corte y las tareas preventivas se prolongaron hasta la mañana de este martes, cuando la fuga fue finalmente controlada y el caño obturado a las 8. Las autoridades destacaron que el operativo priorizó la seguridad de los vecinos y el personal, y que la circulación vehicular quedó normalizada tras completarse las reparaciones.

La proximidad de la fuga con la Residencia Presidencial de Olivos motivó la presencia de refuerzos en el perímetro y el monitoreo permanente por parte de Defensa Civil, aunque no se dispuso el desplazamiento de residentes ni personal del área.

La fuga de Palermo

Este año también estuvo signado por el escape de gas que hubo en el barrio porteño de Palermo y que obligó a un amplio operativo. El hecho sucedió en agosto y como consecuencia de la rotura de un caño durante una obra.

La fuga sucedió en Juan B. Justo y Paraguay y duró aproximadamente siete horas. Según informaron fuentes que participaron del operativo, lo que provocó el accidente fue que una máquina rompió un caño de media presión mientras se realizaba la repavimentación del Metrobús de la zona.

El escape de gas en
El escape de gas en Palermo, que ocurrió en agosto de este año (Crédito: Infobae)

Los operarios de Metrogas llegaron al lugar rápidamente luego de la denuncia y comenzaron con las tareas de rigor. La policía, los bomberos, Defensa Civil y el SAME intervinieron en el operativo y crearon una zona segura de trabajo. Y nunca se cortó el suministro domiciliario.

Por prevención, las autoridades impidieron el tránsito tanto peatonal como vehicular y evacuaron a los vecinos por la alta presión. Asimismo, se realizó una inspección en el interior de la Clínica Los Arcos, ubicada a pocos metros de la fuga, sin ser necesaria la intervención de los bomberos en el edificio. Sin embargo, en este centro de salud se suspendieron cirugías y se restringió la atención por guardia.

El paseo de compras de Los Arcos, ubicado en esa cuadra, tampoco tuvo que ser desalojado, al igual que los servicios de subtes de la zona. La línea de tren San Martín, no obstante, sí circuló de forma limitada entre Villa del Parque y Pilar, evitando la zona del operativo.

