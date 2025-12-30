Santa Fe impondrá nuevas multas por exceso de peso en camiones para el cuidado de las rutas

El control del peso de los camiones busca preservar la vida útil de las rutas provinciales

El gobierno de la provincia de Santa Fe anunció un endurecimiento en las multas y controles contra el exceso de peso en camiones a partir del próximo 5 de enero. La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) desplegarán operativos reforzados para fiscalizar la carga transportada, con el objetivo de frenar una de las principales causas del deterioro de la infraestructura vial.

Las autoridades provinciales detectaron que la vida útil de una calzada, estimada originalmente en 10 años, se redujo a cerca de 4 años, e incluso menos en ciertos tramos, como resultado del tránsito de camiones con exceso de peso. La situación llevó a que el Ejecutivo santafesino resolviera avanzar con medidas más estrictas y sanciones que alcanzarán tanto a conductores como a titulares de los vehículos.

Los controles forman parte del Operativo Verano, pero, según detalló el gobierno de Santa Fe, la fiscalización intensiva se mantendrá a lo largo del tiempo. El propósito central es preservar el estado de las rutas, especialmente después de una inversión significativa en obras viales durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. En los últimos dos años, la provincia asfaltó 217 kilómetros y repavimentó otros 352, con una inversión superior a 586 millones de dólares. Además, los trabajos de bacheo permitieron recuperar 1050 kilómetros de rutas, implicando un desembolso adicional de 195 millones de dólares.

La transgresión al límite de carga en camiones, considerada una infracción grave, no solo impacta sobre la infraestructura. De acuerdo con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el exceso de peso también pone en riesgo a quienes circulan por las rutas. “El tránsito de camiones con exceso de carga es una transgresión grave comparable a otras que ponen en riesgo a los usuarios de las rutas, porque además de destruir el pavimento, disminuye la seguridad vial y aumenta los peligros por malas maniobras ante el deterioro progresivo de la calzada”, consignó el organismo. El establecimiento de controles más severos responde a la necesidad de proteger tanto los corredores viales como la seguridad de todos los usuarios.

Cuáles son los riesgos del exceso de peso

El exceso de carga altera el comportamiento dinámico y la seguridad de los camiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los vehículos que transportan más carga de la permitida alteran su funcionamiento habitual. El comportamiento dinámico del camión se modifica, ya que, con mayor peso, la respuesta ante la aceleración o el frenado se vuelve mucho más lenta.

“Circular con una carga excesiva provoca un cambio en el comportamiento dinámico del vehículo; de hecho, se puede comprobar que cuando hay más peso, el vehículo reacciona de manera diferente ante la aceleración o la frenada, siendo mucho más retardada”, indicó la APSV.

Las consecuencias no se limitan al desgaste prematuro del asfalto. El mayor peso puede afectar los sistemas de seguridad electrónicos del camión, y ni el vehículo ni los neumáticos resultan aptos para soportar esa sobrecarga. Además, cuando la carga se coloca en la parte superior, el centro de gravedad cambia y la aerodinámica se altera, lo que incrementa el riesgo de incidentes.

Todo esto justifica la exigencia de controlar el peso transportado, ya que “llevar carga en la parte de arriba del vehículo también hace que cambie el punto de gravedad y la aerodinámica”, según subrayan los informes oficiales.

Qué sanciones habrá

Las sanciones por exceso de peso alcanzan tanto a conductores como a titulares de los vehículos

La provincia de Santa Fe adelantó que esta vez las penalidades serán más duras y efectivas frente a los excesos. El nuevo esquema contempla sanciones económicas crecientes según el nivel de infracción, alcanzando no solo al conductor, sino también al titular del camión. Los agentes de control estarán habilitados para retener la licencia y el vehículo en casos graves.

El marco legal se apoya en la Ley 13169, cuyo artículo 103 inciso 3, establece que los vehículos que excedan los pesos máximos fijados por la normativa serán sancionados con hasta 20.000 Unidades Fijas (UF).

Cada UF equivale al 50 % del menor precio de venta al público de un litro de nafta especial en las estaciones de servicio YPF del Automóvil Club Argentino. Esto representa una penalidad económica de fuerte impacto para quienes infrinjan los límites establecidos.

Con el despliegue de los nuevos controles y la aplicación de sanciones más contundentes, la administración busca proteger la infraestructura vial renovada y reducir los riesgos para todos los usuarios de las rutas provinciales.