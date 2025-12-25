Sociedad

Madrugada accidentada: choques, vuelcos y un incendio durante los festejos de Navidad en CABA

Hasta las 10 de hoy, el Sistema de Atención de Emergencias de CABA reportó 16 incidentes de tránsito, uno cada 40 minutos, con más de 25 personas asistidas. No hubo muertos, pero sí varios heridos

El trabajo de SAME, Bomberos y Policía de la Ciudad en el choque ocurrido esta madrugada en Figueroa Alcorta y Sucre

Una mañana accidentada atraviesa esta Navidad 2025 en la Ciudad de Buenos Aires: 16 incidentes, hasta las 10:20 de hoy, con una frecuencia de 40 minutos, según informó el último reporte del Sistema de Emergencias Médicas (SAME) en la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, la Policía de la Ciudad registró cuatro accidentes de tránsito durante la madrugada navideña en distintos puntos de la Ciudad, todos con personas asistidas por personal de salud y sin consecuencias de gravedad.

El primero ocurrió en la intersección de Elcano y Zapiola, donde una motocicleta Gilera Sahel colisionó con un colectivo de la línea 168. El motociclista, un hombre de 37 años, fue hallado tendido sobre la calzada con dolencias y fue trasladado por el SAME al Hospital Pirovano con diagnóstico de politraumatismo, sin riesgo de vida. Según informaron las autoridades porteñas, en el lugar se dispuso la realización del test de alcoholemia para el conductor de la moto debido al aliento etílico que poseía.

Otro de los accidentes ocurrió en la intersección de avenida Presidente Figueroa Alcorta y Sucre, donde un automóvil perdió el control, subió a la vereda e impactó contra un árbol.

Colisión en Figueroa Alcorta y
Colisión en Figueroa Alcorta y Sucre, uno de los choques ocurridos entre la madrugada y mañana de hoy (SAME)

Como producto del impacto, hubo pérdida de gas (GNC del vehículo). Por ende, Bomberos controló la fuga y se rescató al conductor del auto, un hombre de 40 años que fue trasladado con politraumatismos hacia el Hospital Pirovano.

El tercer siniestro se produjo en la calle Navarro al 5100, en el barrio de Devoto, cuando una conductora de un Peugeot 208 colisionó contra varios vehículos estacionados y sin ocupantes. La mujer, de 33 años, logró salir por sus propios medios junto a un hombre. Ambos fueron asistidos por el SAME pero se negaron a ser trasladados.

El cuarto hecho se registró en Erezcano y Santa Catalina (Pompeya) donde colisionaron un Fiat Siena y una Renault Kangoo, que terminó volcada. “El conductor de la Kangoo sufrió escoriaciones leves en un brazo y fue asistido en el lugar sin necesidad de traslado”, informaron fuentes de la Policía de la Ciudad.

Otros choques e incendios

A las 06.10, un auto y una moto chocaron en Avenida Corrientes y Jean Jaures, con dos heridos, como así también en avenida Juan de Garay y Santiago del Estero (Constitución). En el mismo barrio (avenida Juan de Garay y Alberti) un colectivo de la línea 118 chocó a un motociclista, mientras que en Vilela y Superí, frente al Parque Saavedra), una motociclista de 20 años se cayó de su vehículo y fue trasladada al Hospital Pirovano con politraumatismos.

También se registró el choque de un auto y una moto en Piedrabuena y Zuviria, cerca de Ciudad Oculta, en Villa Lugano. El motociclista quedó lesionado mientras que el automovilista huyó. Durante la madrugada, en Madero y Tinogasta (Versalles) un auto chocó a una moto, conducida por un hombre de 25 años, quien sufrió lesiones pero no fue necesario su traslado.

Por otro lado, en el empalme de la avenida General Paz con la Panamericana, entre Zufriategui y Mariano Boedo -del lado de provincia- se registró un choque y vuelco. Hubo personas atrapadas en el vehículo. También en la avenida divisoria, entre Capital y Provincia, se produjo una colisión entre dos vehículos a la altura del kilómetro 22 (calle 27 de febrero), sentido al Riachuelo.

El incendio que ocurrió esta madrugada en una vivienda del Barrio 31 en Retiro (SAME)

Hacia la 1 de la mañana se registró otro choque en Nueva York 5076, entre Magariños Cervantes y Bermúdez, Devoto. Y en avenida Independencia, entre Jujuy y Catamarca (San Cristóbal) también colisionaron dos vehículos, uno de ellos pasó el semáforo en rojo. Sobre la misma avenida, pero en el cruce con Lima (Constitución) chocó un auto y una moto. Personal del SAME trasladó al motociclista de 21 años al Hospital Ramos Mejía.

En la avenida Juan Bautista Alberdi y Pumacahua (Flores) también hubo otra colisión que tuvo como protagonista a una dupla de automovilistas, mientras que en la avenida Directorio y Pergamino (Floresta) un auto chocó contra una casa.

Por último, alrededor de la una de la mañana en el Barrio 31 de Retiro, específicamente en la calle Colibrí, se incendió el cuarto piso de una vivienda, que fue rápidamente controlado por Bomberos. Se les suministró oxígeno a tres pacientes, pero no se los trasladó a ningún nosocomio de la zona.

