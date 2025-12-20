Sociedad

San Juan inauguró la primera ruta solar completamente iluminada del país

El nuevo sistema fotovoltaico en la principal arteria de la ciudad impulsa empleo calificado y fortalece la economía local

El sistema instalado consta de 36 generadores solares fotovoltaicos individuales

La ciudad de San Juan se convirtió en el epicentro de la innovación energética en Argentina tras la inauguración de la primera ruta solar del país. La Avenida de Circunvalación, una arteria clave de la capital provincial, ahora cuenta con un sistema de iluminación alimentado exclusivamente por energía solar, lo que representa un avance en infraestructura sustentable y posiciona a la provincia en la vanguardia nacional e internacional.

El proyecto, impulsado por el Gobierno de San Juan a través del Ente Provincial de Energía (EPSE) y ejecutado por la empresa Sergio Chiconi S.R.L., transformó la Ruta Nacional A014 en la primera traza vial argentina completamente iluminada con energía solar. La obra se desarrolló tras un proceso licitatorio que priorizó la experiencia y capacidad técnica en obras eléctricas de alta complejidad. El sistema instalado consta de 36 generadores solares fotovoltaicos individuales, cada uno de cinco kilovatios, montados sobre monopostes metálicos de siete metros de altura y orientados al norte. Estos equipos se distribuyen a lo largo de los sectores I, II, III y IV de la avenida, garantizando el abastecimiento total de la demanda lumínica de la vía.

La ejecución de la ruta solar involucró a más de 80 trabajadores especializados, entre ingenieros civiles y eléctricos, soldadores, metalúrgicos y proveedores locales. Esta movilización de recursos humanos y materiales permitió la concreción de una obra inédita en el país, generando empleo calificado y fortaleciendo la economía provincial.

El impacto de la iniciativa se refleja en la vida cotidiana de los habitantes de San Juan. La integración de energía limpia en la infraestructura vial mejora los servicios públicos y contribuye a la reducción de costos operativos. El gobernador Marcelo Orrego subrayó la relevancia de este avance: “La provincia vuelve a ser pionera. Producimos energía limpia y ahora también la integramos a la infraestructura cotidiana, mejorando servicios y reduciendo costos”, afirmó.

Con la puesta en marcha de la autopista solar, San Juan se suma al grupo de regiones que ya han incorporado la energía fotovoltaica en el diseño vial, como Corea del Sur, los Países Bajos y California, en Estados Unidos. Orrego remarcó el alcance internacional del proyecto: “Esta obra posiciona a San Juan en el mismo nivel que los lugares más avanzados del mundo en materia de energías limpias, y lo hacemos con recursos propios y trabajo sanjuanino”.

El liderazgo de San Juan en materia de energías renovables se evidencia en que más de la mitad de los parques solares de Argentina se encuentran en su territorio. Este predominio consolida a la provincia como referente en la transición hacia una matriz energética más limpia, sustentable y eficiente.

Desde la perspectiva política, la inauguración de la ruta solar fue presentada como una decisión estratégica que trasciende la obra física. Orrego destacó: “Esto no es sólo una obra, es una decisión estratégica que demuestra que se puede crecer cuidando el ambiente y usando inteligentemente los recursos”.

