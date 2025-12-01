Día de lucha contra el SIDA: realizaron testeos en el subte y en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires

Voluntarios y equipos de salud ofrecieron asesoría, test sublinguales de VIH y charlas informativas para derribar prejuicios sobre el virus

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida transformó la Línea H del subte de Buenos Aires en un escenario de prevención. Más de 800 mil personas que cada jornada se desplazan por este medio tuvieron, el 1° de diciembre de 2025, la oportunidad de acceder a test rápidos de VIH, recibir información veraz sobre enfermedades de transmisión sexual (ETS) y consultas médicas, así como disfrutar de música en vivo. La acción buscó visibilizar la importancia de la detección temprana y el acceso igualitario a la salud, involucrando a usuarios, voluntarios y la comunidad universitaria en una experiencia colectiva.

La propuesta surgió de la articulación entre la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Civil Alfonso Farías y Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASAU), quienes junto con estudiantes y artistas se propusieron llevar la información y los servicios médicos de la universidad a un espacio tan transitado como simbólico. El formato incluyó la intervención artística de toda una formación de la Línea H, actividades interactivas, reparto de preservativos y la presencia de DJs y bandas de rock como parte central de la campaña de sensibilización.

El convoy partió desde la estación Hospitales y llegó hasta Facultad de Derecho, combinando durante su trayecto asesoría de voluntarios de la Facultad de Ciencias Médicas y estudiantes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) con acciones culturales orientadas a informar y derribar prejuicios asociados al virus. Al finalizar el recorrido, la campaña se extendió a través de un operativo especial en la Facultad de Derecho, donde residentes de la zona accedieron a distintos servicios de salud.

Durante la apertura de la jornada, participaron referentes institucionales, representantes de organizaciones sociales, autoridades de la ciudad y personalidades del arte. Entre ellos, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien subrayó ante los presentes: “Esta actividad tiene que ver con concientizar sobre una enfermedad que afortunadamente cada vez se lleva menos vidas gracias a la divulgación, la investigación científica y la atención médica. Paradójicamente en un momento donde tanto la ciencia como la salud pública están tan golpeadas y poco reconocidas”.

La Línea H del subte de Buenos Aires se convirtió en epicentro de prevención y testeo rápido de VIH en el Día Mundial de la Lucha contra el Sida

El presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ignacio Ibáñez, remarcó el valor estratégico del subte como espacio de alcance masivo: “Estamos muy contentos de celebrar un nuevo aniversario del Subte junto a la UBA y la Asociación Alfonso Farías. El Subte es un espacio por el que circulan todos los días unos 800 mil usuarios, lo que lo vuelve un lugar propicio para llevar adelante una campaña de sensibilización y prevención como esta”.

Una de las propuestas centrales fue el recital acústico denominado “Rock vagón”, que se desarrolló en el interior de una formación de la Línea H y contó con la participación de los grupos musicales Andando Descalzo, Abril Vizconti y Los Pérez García. El evento sumó la presentación del DJ Alejandro Pont Lezica y el acompañamiento de figuras artistas y culturales. El encuentro reunió a voluntarios, equipos de salud y usuarios, quienes, más allá del disfrute musical, participaron en actividades de testeo y charlas informativas.

En la estación Facultad de Derecho, el programa UBA en Acción instaló carpas y trailers donde más de 300 personas se sometieron a test sublinguales de VIH, obtuvieron consejería nutricional, pudieron controlar su presión arterial, realizarse glucotest y recibir atención odontológica, oftalmológica, kinesiológica, psicológica y veterinaria. Todas las consultas se ofrecieron en modalidad gratuita, confidencial y segura, sin necesidad de turnos previos ni requisitos de ayuno o preparación específica, según detallaron ambas instituciones.

La Asociación Civil Alfonso Farías y figuras del arte promovieron la jornada, destacando la importancia de la información y la prevención en salud pública

Simultáneamente, en el hall central del Hospital de Clínicas de la UBA, se desplegó una jornada de testeo para VIH, sífilis y hepatitis B y C, con acceso a vacunación y espacios de información sobre prevención de infecciones de transmisión sexual. La presencia de personal de salud especializado garantizó el acompañamiento psicológico y clínico antes y después de la realización de cada examen.

La Asociación Civil Alfonso Farías, que cuenta con más de tres décadas de experiencia en campañas sobre VIH y ETS, contribuyó con su equipo técnico y su madrina, la actriz Virginia Lago, en la promoción de la jornada y la coordinación de acciones educativas. Se sumaron funcionarios del ámbito porteño y comunal, junto a legisladores que impulsaron la declaración de interés cultural del proyecto Rock Vagón.

La acción colectiva cerró con la entrega de materiales informativos y preservativos, con el objetivo de estimular el uso de métodos preventivos y derribar barreras de acceso a la salud. El énfasis estuvo puesto en la importancia de la información, la prevención y la atención oportuna, en un contexto en el que la ciencia y la salud pública enfrentan limitaciones, pero mantienen su compromiso con la comunidad.